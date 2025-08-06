Rạng sáng nay 6/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất mấy tuần trở lại đây.

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Giảm kịch sàn

Cụ thể, rạng sáng 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 65,2 USD/thùng, giảm gần 1 USD/ thùng so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,7 USD/thùng giảm gần 1 USD so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề trước đó đã giảm đà tăng giá, trong đó dầu WTI giảm 3,9%, dầu Brent giảm 2,6%. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm so với cùng kỳ từ trên 13%.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giảm xuống còn 68,4 USD/thùng vào thứ Ba, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp, do lo ngại ngày càng tăng về tình trạng dư cung sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+ đã lấn át tác động tiềm tàng của việc nguồn cung dầu của Nga thắt chặt hơn.

Hôm Chủ nhật, OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9, hoàn tất việc đảo ngược mức cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày do tám quốc gia thành viên thực hiện vào năm 2023. Trong khi đó, áp lực mới từ Mỹ đối với Ấn Độ nhằm ngừng mua dầu của Nga - khi Washington tìm cách thúc đẩy Moscow hướng tới một thỏa thuận hòa bình với Ukraine - đang làm dấy lên lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông sẽ "tăng đáng kể" thuế quan đối với Ấn Độ do nước này tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga. Ấn Độ hiện đang phải đối mặt với mức thuế 25% đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh triển vọng nhu cầu toàn cầu vốn đã bất ổn, bị che mờ bởi căng thẳng thương mại đang diễn ra và các chỉ số kinh tế yếu kém gần đây.

Giá xăng dầu hôm nay 6/8: Xăng dầu trong nước có biến động

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 31/7, theo đó giá bán lẻ xăng đồng loạt tăng mạnh, dầu giảm nhỏ giọt.

Cụ thể, Bộ Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay. Theo đó, xăng tăng giá bán lẻ bình quân từ 120 đến 130 đồng/lít, trong khi dầu giảm 61 đến 86 đồng/ lít.

- Giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.401 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 439 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.840 đồng/lít;

- Dầu các loại tăng nhẹ, trong đó, dầu diesel 0.05S giảm 61 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.068 đồng/lít.

- Dầu hỏa tăng 86 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; giá bán lẻ không cao hơn 18.714 đồng/lít;

- Duy nhất mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S tăng giá, với mức tăng 154 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.533 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành vừa qua, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 24/7/2025 - 30/7/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và EU; lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 24/7/2025 và kỳ điều hành ngày 31/7/2025 là: 77,408 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,77%); 79,098 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 88,042 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,386 USD/thùng, tương đương tăng 0,44%); 90,500 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,452 USD/thùng, tương đương giảm 0,50%); 417,398 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,932 USD/tấn, tương đương tăng 1,20%).