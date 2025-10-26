Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Kinh tế
Chủ nhật, ngày 26/10/2025 08:15 GMT+7

Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục "bay cao"?

+ aA -
Linh Anh Chủ nhật, ngày 26/10/2025 08:15 GMT+7
Giá vàng hôm nay 26/10 ở ngưỡng 4.100 USD/ounce, dứt chuỗi tăng 9 tuần liên tiếp. Đáng nói, các nhà phân tích nhận định diễn biến này dường như đang củng cố sự bền vững của xu hướng tăng chung.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Giá vàng hôm nay sụt giảm và điều "bất ngờ" sau 5 thập kỷ

Chốt tuần, giá vàng hôm nay trên thế giới - XAU/USD ở ngưỡng 4.113,49 USD/ounce, tương ứng mất 3,25% trong tuần qua. Tuy nhiên, xét theo tháng, kim loại quý này vẫn đang giữ đà tăng 9,66%.

Diễn biến giá vàng trog 1 năm qua. Nguồn: Tradingeconomics.

Theo Kitco News, giá vàng mới chỉ ba lần ghi nhận chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp kể từ năm 1978 và đây là lần thứ tư trong gần 5 thập kỷ. Đặc biệt, chưa từng có thời điểm nào vàng kéo dài chuỗi tăng lên 10 tuần mà không xuất hiện một tuần giảm.

Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cũng cho thấy sau các giai đoạn tăng kéo dài, giá vàng thường điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn. Theo nghiên cứu của chuyên gia phân tích thị trường có 25 năm kinh nghiệm Eric L. nêu rõ, tỷ suất sinh lời trong những tuần sau khi chuỗi tăng kết thúc thường mang sắc thái tiêu cực do áp lực chốt lời.

Trong 1 đến 20 tuần sau đó, giá vàng có xu hướng giảm với xác suất dao động từ 82% đến 100%, trước khi trở lại trạng thái cân bằng hơn trong trung hạn.

Bên cạnh đó, mô hình lịch sử này cũng cho thấy khả năng cao là thị trường sẽ hoạt động kém hiệu quả trong 20 tuần đầu sau những đợt tăng giá như vậy, mặc dù triển vọng dài hạn vẫn chưa rõ ràng.

Thị trường kim loại quý đã mang lại lợi nhuận phi thường trong hai năm qua, với cả vàng và bạc đều tăng 149% kể từ tháng 10/2023.

Đáng chú ý, gần một nửa trong số những mức tăng đáng kể này đã đạt được chỉ trong hai tháng qua, nhấn mạnh cường độ của đợt tăng giá gần đây. Tuy nhiên, đà tăng chóng mặt đã dừng lại một cách tự nhiên vào đầu tuần này khi cả hai kim loại đều trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh.

Trong khi đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng của nhà đầu tư. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ vừa công bố cho thấy lạm phát tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với dự báo 3,1%. Con số này giúp thị trường phần nào bớt lo ngại về rủi ro giá cả leo thang.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, công cụ tổng hợp các xác suất thị trường cho các quyết định lãi suất trong tương lai, khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tuần tới chỉ giảm nhẹ - từ 98,3% xuống 96,7% - sau khi CPI được công bố.

Sự ổn định này cho thấy báo cáo lạm phát không chứa bất kỳ bất ngờ lớn nào đủ để thay đổi triển vọng chính sách hiện hành.

Giá vàng hôm nay thoái lui: Thị trường bất định giữa "lằn ranh"?

Phân tích về sự sụt giảm của kim loại quý trong tuần này, các nhà phân tích cho rằng, đợt điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật và hoạt động chốt lời hơn là bất kỳ sự thay đổi cơ bản nào về tâm lý thị trường hay dữ liệu kinh tế. Sau một đợt tăng giá phi thường sẽ cần một giai đoạn củng cố. Đáng nói, diễn biến này dường như không chỉ thuận theo tự nhiên mà còn hỗ trợ lành mạnh cho sự bền vững của xu hướng tăng chung.

Chuyên gia Lukman Otunuga (FXTM) cũng tin rằng, đà bán tháo chủ yếu mang tính kỹ thuật: “Giá giảm dưới 4.050 USD có thể mở đường về 4.000 USD, nhưng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tuần tới, vàng sẽ sớm phục hồi”.

Giới chuyên gia nhận định nhịp điều chỉnh này có thể trở thành cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư dài hạn, song cũng nhấn mạnh cần thận trọng với biến động trong ngắn hạn khi lịch sử cho thấy thị trường thường có xu hướng giảm sau những chuỗi tăng kéo dài.

Đà tăng giá vàng tạm dừng: Các nhà phân tích cho rằng sự điều chỉnh là "lành mạnh" trước khi tăng giá trở lại. Ảnh: Kitconews.

Cho triển vọng dài hạn, hầu hết các nhà phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, lạm phát còn dai dẳng và nhu cầu trú ẩn giá trị của nhà đầu tư chưa hạ nhiệt.

Bất chấp đợt điều chỉnh trong tuần này, theo các chuyên gia phân tích hàng hóa của Morgan Stanley, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm 2025 do được thúc đẩy bởi chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed và đồng USD suy yếu, qua đó khuyến khích các ngân hàng trung ương và quỹ ETF tiếp tục mua vào.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (26/10): Tâm lý thận trọng bao trùm, thế giới thiếu động lực bứt phá, giá USD chợ đen tăng mạnh

Sau khi vượt mốc 4.000 USD/ounce vào ngày 10/10, giá vàng chạm ngưỡng kháng cự tại 4.380 USD và đến ngày 21/10, kim loại quý này ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất trong 12 năm.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng của giá vàng là phản ứng trước hàng loạt biến động chính sách, địa chính trị và kinh tế lớn trong năm nay, bao gồm thuế thương mại của Mỹ, xung đột ở Trung Đông, lo ngại về tính độc lập của Fed và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Morgan Stanley Research dự báo đà tăng của vàng sẽ tiếp tục, đồng thời nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.400 USD/ounce, tăng mạnh so với ước tính trước đó là 3.313 USD, tương đương mức tăng thêm khoảng 10% vào cuối năm sau.

Theo Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cú giảm mạnh vừa qua “không dữ dội như vẻ ngoài”, vì nó không đến từ yếu tố dữ liệu mà từ dòng vốn ngắn hạn. “Đây là giai đoạn tích lũy cần thiết, tương tự như đợt nghỉ giữa tháng 5–8 khi vàng vượt 3.000 USD”, ông nói.

Nhiều chuyên gia khác cũng đồng quan điểm rằng “con sóng vàng” chưa hề kết thúc. Michael Brown (Pepperstone) dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ 4.000–4.400 USD/ounce, với khả năng bật tăng nếu nợ công toàn cầu tiếp tục leo thang và ngân hàng trung ương các nước tăng cường dự trữ vàng.

“Thị trường chỉ đang nghỉ lấy hơi. Chu kỳ tăng vẫn còn, nhưng đợt này có thể diễn ra chậm rãi hơn và hấp dẫn nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp”, Brown nhận định

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Ông Naeem Aslam (Zaye Capital Markets) cảnh báo rằng “thị trường đã phản ánh phần lớn kỳ vọng giảm lãi suất” và vàng có thể lùi về mốc 3.800 USD/ounce nếu kết quả cuộc họp FOMC khiến giới đầu tư thất vọng.

Ông Neil Welsh (Britannia Global Markets) cho rằng, vàng sẽ đi ngang quanh 4.000–4.200 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng mới. “Các yếu tố nền tảng như lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn chính trị vẫn chưa biến mất. Chặng đường từ 4.100 lên 5.000/ounce có thể lâu hơn, nhưng vẫn rất khả thi”, ông nói.

Tương tự, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, khả năng giá vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trước khi thiết lập một cột mốc mới. Mặc dù vậy, ông Adrian Day không lo ngại về giá vàng tương lai, bởi động lực tăng giá của kim loại này đã xây dựng vững chắc suốt nhiều năm qua.

Giá vàng hôm nay 26/10 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn đảo chiều, tăng trở lại so với phiên ngày trước đó.

Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2,6 triệu đồng.

Tham khảo thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Giá vàng, bất động sản 'nóng bỏng tay' giữa làn sóng tiền rẻ

Giá vàng, bất động sản "nóng bỏng tay" giữa làn sóng tiền rẻ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất bất ngờ đảo chiều tăng mạnh với cả vàng SJC và nhẫn. Nhiều cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông lại "cháy vàng". Đông đảo người dân tiếp tục xếp hàng bất chấp nhiều cửa hàng thông báo hết vàng, dừng bán.

Giá vàng hôm nay mới nhất (24/10) quay đầu giảm gần 1 triệu/lượng, chợ đen vẫn "nóng"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (24/10) quay đầu giảm gần 1 triệu/lượng, chợ đen vẫn 'nóng'

Giá vàng hôm nay 24/10 rung lắc mạnh: Lộ diện hai thái cực đầu tư, chuyên gia chỉ cách đầu tư vàng "luôn thắng"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay 24/10 rung lắc mạnh: Lộ diện hai thái cực đầu tư, chuyên gia chỉ cách đầu tư vàng 'luôn thắng'

Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Kinh tế
Giá vàng hôm nay 25/10 mới nhất: Loạn giá, ĐBQH nói lời gan ruột

Đường sắt đô thị sẽ là “xương sống” của giao thông Đà Nẵng

Kinh tế
Đường sắt đô thị sẽ là “xương sống” của giao thông Đà Nẵng

Đọc thêm

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng
Chuyển động Sài Gòn

Cú kích hoạt đầy kỳ vọng

Chuyển động Sài Gòn

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ nhiều năm bỏ hoang đã được kích hoạt khi TP.HCM chuyển chủ trương thành phương án chỉ trong một tuần. Tốc độ này mở ra kỳ vọng mới về cách thành phố hành động vì chất lượng sống của người dân.

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội
Điểm nóng

Chỉ huy lữ đoàn Ukraine thừa nhận có thương vong lớn do một bức ảnh đăng trên mạng xã hội

Điểm nóng

Đại tá Anatoly Savich, chỉ huy lữ đoàn còn non kinh nghiệm của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Độc lập số 105 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã để xảy ra thương vong hàng loạt do thói quen đăng ảnh các đội hình quân sự lên mạng xã hội, các cơ quan an ninh Nga cho biết với RIA Novosti.

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026
Thể thao

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 8 V.League 2025/2026

Thể thao

Sau 1/4 chặng đường, cục diện V.League 2025/2026 ngày càng trở nên khó lường. Tân binh Ninh Bình FC tiếp tục thăng hoa, trong khi ĐKVĐ Thép xanh Nam Định thì chật vật.

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới
Nhà nông

Quảng bá, xúc tiến thương mại, đòn bẩy giúp sản phẩm OCOP Việt vươn tầm thế giới

Nhà nông

Từ các hội chợ quốc tế đến sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng trong chuỗi giá trị xuất khẩu. Không chỉ còn là đặc sản vùng miền mang tính bản địa, OCOP Việt Nam đã trở thành thương hiệu được định vị theo hướng chuyên nghiệp và xúc tiến thương mại được xem là đòn bẩy chiến lược để hàng Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng
Xã hội

Đuổi con dâu ra ngoài sau khi nhận kết quả ADN, người đàn ông nhận kết đắng

Xã hội

Nhiều năm làm nghề, bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền không quên được những câu chuyện dở khóc dở cười. Chỉ một tờ kết quả xét nghiệm ADN đã phơi bày một bí mật bị chôn giấu suốt hàng chục năm.

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà
Văn hóa - Giải trí

Song Hye Kyo chật vật trở lại màn bạc với vai nữ tu trừ tà

Văn hóa - Giải trí

Dù mạnh dạn thoát khỏi hình tượng quen thuộc trong “Dark Nuns”, Song Hye Kyo vẫn chưa tạo được bước đột phá trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại mùa giải Rồng Xanh năm nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN
Điểm nóng

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuala Lumpur, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN

Điểm nóng

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN 47; dự Lễ trao Giải thưởng ASEAN...

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: NSX Running Man xin lỗi khán giả, dàn mỹ nhân hội ngộ trong hôn lễ của Á hậu và chồng chủ tịch

Văn hóa - Giải trí

Lễ vu quy của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, hình ảnh gợi cảm của ca sĩ Luna Đào... là những tin tức showbiz nổi bật trong 24h qua.

Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế
Video

LIVE
Trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025: Cuộc đua nghẹt thở giành vòng nguyệt quế

Video

Chung kết năm Đường lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra từ 8h30 hôm nay. Đây là cuộc so tài của 4 nhà leo núi: Lê Quang Duy Khoa (Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Tiền Giang), Đoàn Thanh Tùng (Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (Hà Nội - Amsterdam, Nhất Quý IV).

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?
Bạn đọc

Thu hồi đất do vi phạm: 5 lỗi người dân thường mắc phải là gì?

Bạn đọc

Luật Đất đai 2024 và Nghị định 102/2024/NĐ-CP đã làm rõ căn cứ, trình tự, cũng như hậu quả pháp lý khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm. Luật sư Hoàng Anh Sơn - Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, nắm chắc các quy định chính sẽ giúp người dân tránh rủi ro bị thu hồi đất, mất tài sản gắn liền với đất hoặc chịu xử phạt hành chính.

5 cây cảnh quý hiếm, kiêu kỳ, đẹp như tranh sơn dầu trong bóng râm, nông dân phố rất ưa thích
Gia đình

5 cây cảnh quý hiếm, kiêu kỳ, đẹp như tranh sơn dầu trong bóng râm, nông dân phố rất ưa thích

Gia đình

Cây cảnh này tươi tốt ngay cả khi nhà bạn không đủ ánh sáng, đặc biệt phù hợp với người "nông dân" canh tác trên những ngôi nhà phố.

Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi
Chuyển động Sài Gòn

Mặt trận TP.HCM hỗ trợ gần 175 triệu đồng cho gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi

Chuyển động Sài Gòn

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp chính quyền xã Bàu Bàng đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao gần 175 triệu đồng hỗ trợ gia đình cụ bà 79 tuổi bị nước cuốn trôi trong cơn mưa lớn tối 22/10.

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Tăng nhanh, giảm mạnh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/10: Tăng nhanh, giảm mạnh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 26/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới điều chỉnh giảm sau khi tăng liên tục trong tuần qua.

TP.HCM làm gì để trở thành đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM làm gì để trở thành đô thị đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực?

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang đứng trước thời cơ vàng để trở thành siêu đô thị tầm vóc quốc tế. Với quyết tâm mở cơ chế, bứt phá thể chế và dẫn đầu đổi mới sáng tạo, Thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế - công nghệ hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Lần đầu được định danh tại Công ước, bước đi chống tội phạm mạng
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Lần đầu được định danh tại Công ước, bước đi chống tội phạm mạng

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 26/10: Tiến sĩ Jeff Nijsse đánh giá cao tính hiện đại của Công ước Hà Nội, đặc biệt là việc đưa tài sản số/tài sản ảo (virtual asset) vào định nghĩa về tài sản.

EU có thể mất 238 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga
Điểm nóng

EU có thể mất 238 tỷ USD nếu tịch thu tài sản của Nga

Điểm nóng

Các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể mất ít nhất 238 tỷ USD vốn đầu tư vào nền kinh tế Nga nếu tiến hành tịch thu tài sản của Nga để cấp “khoản tín dụng bồi thường” cho Ukraine, theo tính toán của Sputnik dựa trên dữ liệu từ các cơ quan thống kê quốc gia.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với ông Nguyễn Cảnh Toàn

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2359/QĐ-TTg ngày 24/10/2025 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026 với ông Nguyễn Cảnh Toàn.

Liverpool thua trận, HLV Arne Slot “chì chiết” học trò
Thể thao

Liverpool thua trận, HLV Arne Slot “chì chiết” học trò

Thể thao

Liverpool đã trải qua thất bại thứ 4 liên tiếp tại Premier League khi gục ngã với tỷ số 2-3 trước Brentford và HLV Arne Slot đã chỉ ra những hạn chế của đội bóng.

Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng
Tin tức

Thủ tướng và các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 3 Bộ trưởng

Tin tức

Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu danh sách các Thành viên Chính phủ sau khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng với bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Hồ Quốc Dũng; chức Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng và Đỗ Thanh Bình.

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng
Nhà đất

Bắc Ninh có dự án nhà ở xã hội tại xã Lạng Giang, vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng

Nhà đất

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (nay là xã Lạng Giang), vốn đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ 'gượng' lại như thế nào?
Nhà đất

Sau biến cố của ông Trịnh Văn Quyết, sắp tới tập đoàn FLC sẽ "gượng" lại như thế nào?

Nhà đất

Từ vị thế doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản khoảng 2 tỷ USD, ông Trịnh Văn Quyết nay ước tính còn vài nghìn tỷ đồng. Sau biến cố, FLC đang nỗ lực “tái sinh” bằng hàng loạt dự án mới và trở lại với Bamboo Airways.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025 với “6 cái nhất”
Ảnh

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa thu 2025 với “6 cái nhất”

Ảnh

Tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 chính thức được diễn ra. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá Hội chợ đã đạt được "6 nhất": Quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất.

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?
Xã hội

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xã hội

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 được truyền hình trực tiếp và hứa hẹn bùng nổ với cuộc tranh tài của 4 nhà leo núi để giành vòng nguyệt quế cùng phần thưởng 50.000 USD.

Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ
Nhà đất

Hà Nội yêu cầu dừng nộp hồ sơ giấy về thủ tục sổ đỏ

Nhà đất

Hà Nội yêu cầu dừng hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, trong đó có thủ tục cấp sổ đỏ. Người dân nay chỉ cần nộp và tra cứu hồ sơ trực tuyến, không phải in hay công chứng giấy tờ.

Vùng kín phồng to vẫn chủ quan, người đàn ông bị hoại tử ruột nghiêm trọng
Xã hội

Vùng kín phồng to vẫn chủ quan, người đàn ông bị hoại tử ruột nghiêm trọng

Xã hội

Vùng kín phồng to vì thoát vị bẹn, bệnh nhân vẫn chủ quan khiến bệnh biến chứng, nghẹt đại tràng sigma gây hoại tử, viêm phúc mạc.

'Cân nhắc không mời nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn': Nên hiểu công văn này như thế nào?
Văn hóa - Giải trí

"Cân nhắc không mời nghệ sĩ có hành vi lệch chuẩn": Nên hiểu công văn này như thế nào?

Văn hóa - Giải trí

"Khuyến nghị“ không mời nghệ sĩ có hành vi, sáng tác lệch chuẩn tham gia chương trình của Thành phố” là một thông điệp mang tính định hướng giá trị và trách nhiệm xã hội, chứ không nên hiểu một cách cực đoan là “cấm đoán” hay “loại trừ” nghệ sĩ" - PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội chia sẻ với Dân Việt.

Giữa sông Tiền ở An Giang, một cù lao trù phú, tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim, cây xoài thả vô số quả ngon
Nhà nông

Giữa sông Tiền ở An Giang, một cù lao trù phú, tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim, cây xoài thả vô số quả ngon

Nhà nông

Sau sáp nhập, xã Cù Lao Giêng (hợp thành từ 3 xã Bình Phước Xuân, Tấn Mỹ và Mỹ Hiệp), tỉnh An Giang, nông thôn mới khoác lên mình diện mạo mới. Những vườn xoài trĩu quả, tuyến đường nông thôn mới khang trang đang minh chứng sức sống mới nơi cù lao giữa dòng sông Tiền.

Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh có một ngôi mộ cổ, đền thờ ông quan to nhà Nguyễn, 3 lần làm tổng trấn ở 3 miền
Nhà nông

Phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh có một ngôi mộ cổ, đền thờ ông quan to nhà Nguyễn, 3 lần làm tổng trấn ở 3 miền

Nhà nông

Lăng mộ cổ và đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức-một ông quan to nhà Nguyễn (tọa lạc tại phường Khánh Hậu, TP Tân An, tỉnh Long An trước sáp nhập; nay là phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh) được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích nghệ thuật cấp quốc gia, vào năm 1993.

Kỳ lạ, một mùa lá đỏ đẹp như phim châu Âu trong khu rừng, hồ nước ở vùng Khe Sanh, Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị
Nhà nông

Kỳ lạ, một mùa lá đỏ đẹp như phim châu Âu trong khu rừng, hồ nước ở vùng Khe Sanh, Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị

Nhà nông

Cuối thu, khi cái lạnh bắt đầu chập chờn với sương giăng mờ, cũng là lúc một khoảng rừng ở miền Tây Quảng Trị (vùng Khe Sanh, Hướng Phùng) ngả màu vàng rộm, chuẩn bị đỏ ối-mùa lá đỏ.

Tin đọc nhiều

1

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

2

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

3

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

4

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa