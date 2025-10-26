Giá vàng hôm nay 26/10 tốt nhất: Tín hiệu củng cố sau đợt tăng giá lịch sử, giá vàng sẽ tiếp tục "bay cao"?

Giá vàng hôm nay sụt giảm và điều "bất ngờ" sau 5 thập kỷ

Chốt tuần, giá vàng hôm nay trên thế giới - XAU/USD ở ngưỡng 4.113,49 USD/ounce, tương ứng mất 3,25% trong tuần qua. Tuy nhiên, xét theo tháng, kim loại quý này vẫn đang giữ đà tăng 9,66%.

Diễn biến giá vàng trog 1 năm qua. Nguồn: Tradingeconomics.

Theo Kitco News, giá vàng mới chỉ ba lần ghi nhận chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp kể từ năm 1978 và đây là lần thứ tư trong gần 5 thập kỷ. Đặc biệt, chưa từng có thời điểm nào vàng kéo dài chuỗi tăng lên 10 tuần mà không xuất hiện một tuần giảm.

Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cũng cho thấy sau các giai đoạn tăng kéo dài, giá vàng thường điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn. Theo nghiên cứu của chuyên gia phân tích thị trường có 25 năm kinh nghiệm Eric L. nêu rõ, tỷ suất sinh lời trong những tuần sau khi chuỗi tăng kết thúc thường mang sắc thái tiêu cực do áp lực chốt lời.

Trong 1 đến 20 tuần sau đó, giá vàng có xu hướng giảm với xác suất dao động từ 82% đến 100%, trước khi trở lại trạng thái cân bằng hơn trong trung hạn.

Bên cạnh đó, mô hình lịch sử này cũng cho thấy khả năng cao là thị trường sẽ hoạt động kém hiệu quả trong 20 tuần đầu sau những đợt tăng giá như vậy, mặc dù triển vọng dài hạn vẫn chưa rõ ràng.



Thị trường kim loại quý đã mang lại lợi nhuận phi thường trong hai năm qua, với cả vàng và bạc đều tăng 149% kể từ tháng 10/2023.



Đáng chú ý, gần một nửa trong số những mức tăng đáng kể này đã đạt được chỉ trong hai tháng qua, nhấn mạnh cường độ của đợt tăng giá gần đây. Tuy nhiên, đà tăng chóng mặt đã dừng lại một cách tự nhiên vào đầu tuần này khi cả hai kim loại đều trải qua một đợt điều chỉnh kỹ thuật lành mạnh.

Trong khi đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng của nhà đầu tư. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ vừa công bố cho thấy lạm phát tăng 3% so với cùng kỳ, thấp hơn một chút so với dự báo 3,1%. Con số này giúp thị trường phần nào bớt lo ngại về rủi ro giá cả leo thang.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, công cụ tổng hợp các xác suất thị trường cho các quyết định lãi suất trong tương lai, khả năng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tuần tới chỉ giảm nhẹ - từ 98,3% xuống 96,7% - sau khi CPI được công bố.

Sự ổn định này cho thấy báo cáo lạm phát không chứa bất kỳ bất ngờ lớn nào đủ để thay đổi triển vọng chính sách hiện hành.

Giá vàng hôm nay thoái lui: Thị trường bất định giữa "lằn ranh"?

Phân tích về sự sụt giảm của kim loại quý trong tuần này, các nhà phân tích cho rằng, đợt điều chỉnh chủ yếu xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật và hoạt động chốt lời hơn là bất kỳ sự thay đổi cơ bản nào về tâm lý thị trường hay dữ liệu kinh tế. Sau một đợt tăng giá phi thường sẽ cần một giai đoạn củng cố. Đáng nói, diễn biến này dường như không chỉ thuận theo tự nhiên mà còn hỗ trợ lành mạnh cho sự bền vững của xu hướng tăng chung.

Chuyên gia Lukman Otunuga (FXTM) cũng tin rằng, đà bán tháo chủ yếu mang tính kỹ thuật: “Giá giảm dưới 4.050 USD có thể mở đường về 4.000 USD, nhưng nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong tuần tới, vàng sẽ sớm phục hồi”.

Giới chuyên gia nhận định nhịp điều chỉnh này có thể trở thành cơ hội mua vào đối với nhà đầu tư dài hạn, song cũng nhấn mạnh cần thận trọng với biến động trong ngắn hạn khi lịch sử cho thấy thị trường thường có xu hướng giảm sau những chuỗi tăng kéo dài.

Đà tăng giá vàng tạm dừng: Các nhà phân tích cho rằng sự điều chỉnh là "lành mạnh" trước khi tăng giá trở lại. Ảnh: Kitconews.

Cho triển vọng dài hạn, hầu hết các nhà phân tích vẫn giữ quan điểm tích cực trong bối cảnh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, lạm phát còn dai dẳng và nhu cầu trú ẩn giá trị của nhà đầu tư chưa hạ nhiệt.



Bất chấp đợt điều chỉnh trong tuần này, theo các chuyên gia phân tích hàng hóa của Morgan Stanley, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục tăng trong năm 2025 do được thúc đẩy bởi chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed và đồng USD suy yếu, qua đó khuyến khích các ngân hàng trung ương và quỹ ETF tiếp tục mua vào.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (26/10): Tâm lý thận trọng bao trùm, thế giới thiếu động lực bứt phá, giá USD chợ đen tăng mạnh

Sau khi vượt mốc 4.000 USD/ounce vào ngày 10/10, giá vàng chạm ngưỡng kháng cự tại 4.380 USD và đến ngày 21/10, kim loại quý này ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất trong 12 năm.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng của giá vàng là phản ứng trước hàng loạt biến động chính sách, địa chính trị và kinh tế lớn trong năm nay, bao gồm thuế thương mại của Mỹ, xung đột ở Trung Đông, lo ngại về tính độc lập của Fed và tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa.

Morgan Stanley Research dự báo đà tăng của vàng sẽ tiếp tục, đồng thời nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4.400 USD/ounce, tăng mạnh so với ước tính trước đó là 3.313 USD, tương đương mức tăng thêm khoảng 10% vào cuối năm sau.

Theo Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cú giảm mạnh vừa qua “không dữ dội như vẻ ngoài”, vì nó không đến từ yếu tố dữ liệu mà từ dòng vốn ngắn hạn. “Đây là giai đoạn tích lũy cần thiết, tương tự như đợt nghỉ giữa tháng 5–8 khi vàng vượt 3.000 USD”, ông nói.

Nhiều chuyên gia khác cũng đồng quan điểm rằng “con sóng vàng” chưa hề kết thúc. Michael Brown (Pepperstone) dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ 4.000–4.400 USD/ounce, với khả năng bật tăng nếu nợ công toàn cầu tiếp tục leo thang và ngân hàng trung ương các nước tăng cường dự trữ vàng.

“Thị trường chỉ đang nghỉ lấy hơi. Chu kỳ tăng vẫn còn, nhưng đợt này có thể diễn ra chậm rãi hơn và hấp dẫn nhà đầu tư mua ở vùng giá thấp”, Brown nhận định

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Ông Naeem Aslam (Zaye Capital Markets) cảnh báo rằng “thị trường đã phản ánh phần lớn kỳ vọng giảm lãi suất” và vàng có thể lùi về mốc 3.800 USD/ounce nếu kết quả cuộc họp FOMC khiến giới đầu tư thất vọng.



Ông Neil Welsh (Britannia Global Markets) cho rằng, vàng sẽ đi ngang quanh 4.000–4.200 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng mới. “Các yếu tố nền tảng như lạm phát, chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn chính trị vẫn chưa biến mất. Chặng đường từ 4.100 lên 5.000/ounce có thể lâu hơn, nhưng vẫn rất khả thi”, ông nói.

Tương tự, ông Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management nhận định, khả năng giá vàng sẽ còn giảm mạnh hơn nữa trước khi thiết lập một cột mốc mới. Mặc dù vậy, ông Adrian Day không lo ngại về giá vàng tương lai, bởi động lực tăng giá của kim loại này đã xây dựng vững chắc suốt nhiều năm qua.

Giá vàng hôm nay 26/10 ghi nhận vàng miếng SJC và nhẫn đảo chiều, tăng trở lại so với phiên ngày trước đó.



Theo đó, giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua bán ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.



Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay SJC giao dịch ở mức 148,2 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.



Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.



Giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội giao dịch ở mức 146,5 - 149,1 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán ở mức 2,6 triệu đồng.