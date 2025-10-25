Chủ đề nóng

Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:59 GMT+7

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Thái Nguyễn Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:59 GMT+7
Giá vàng hôm nay mới nhất bất ngờ đảo chiều tăng mạnh với cả vàng SJC và nhẫn. Nhiều cửa hàng trên phố vàng Trần Nhân Tông lại "cháy vàng". Đông đảo người dân tiếp tục xếp hàng bất chấp nhiều cửa hàng thông báo hết vàng, dừng bán.
Giá vàng hôm nay tăng trở lại, dòng người xếp hàng mua vàng

Ghi nhận của PV Dân Việt vào sáng ngày 25/10, nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, Hà Nội lại "cháy hàng" và phải dừng bán khi giá vàng hôm nay tăng trở lại. Mặc dù vậy, hàng loạt người dân vẫn bất chấp xếp hàng để mua vàng.

Giá vàng hôm nay mới nhất đảo chiều tăng vọt: Người dân mua vàng vây kín cửa hàng, tràn xuống cả lòng đường tại phố Trần Nhân Tông, Hà Nội. Ảnh: Thái Nguyễn

Nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu cho biết, cửa hàng không đáp ứng được nhu cầu mua vàng quá lớn trong những ngày vừa qua nên hôm nay tạm hết hàng và dừng bán. Khách hàng có nhu cầu quan tâm, tìm mua vàng nên liên hệ trước để tránh tình trạng ra đến nơi mới nhận thông báo dừng bán.

Đến thời điểm 13 giờ ngày 25/10, 2 cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu tại phố Trần Nhân Tông vẫn "thất thủ", dòng người xếp hàng xuyên trưa tiếp tục nối dài, tràn sang cả các nhà lân cận và xuống lòng đường. Nhiều người dân cho biết, một số hôm trước đó, cửa hàng cũng thông báo dừng bán nhưng sau đó đến buổi chiều lại phát số thứ tự cho khách mua nên quyết tâm chờ đợi.

Đông đảo người dân xếp hàng xuyên trưa bất chấp cửa hàng dừng bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Tương tự Bảo Tín Minh Châu, cửa hàng vàng Phú Quý đối diện bên đường cũng hết các sản phẩm vàng đầu tư và chỉ nhận người đến bán hoặc mua các sản phẩm bạc.

Tính đến 14 giờ ngày 25/10, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 148,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 400.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay với vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM giao dịch ở quanh mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng mạnh 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch mua bán ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Dòng người xếp hàng ngày một đông hơn vào đầu giờ chiều. Ảnh: Thái Nguyễn

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, giao dịch ở mức 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng.

Trong khi, giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng, tăng mạnh 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá rao bán vàng tại chợ đen trong ngày 25/10. Ảnh: Chụp màn hình

Còn tại thị trường chợ đen trong ngày 25/10, giá vàng rao bán nhẫn BTMC có phần giảm nhẹ và tăng nhẹ với vàng SJC. Lượng thông tin mua - bán xuất hiện vẫn dày đặc trên các hội, nhóm mạng xã hội. Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC rao bán ở mức chủ yếu từ 156,5 - 158 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng niêm yết từ 3,5 - 5 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC rao bán ở mức chủ yếu từ 165 - 168 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết từ 15,8 - 18,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay mới nhất trên thế giới liên tục đảo chiều trong tuần

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ vào rạng sáng nay 25/10 (giờ Việt Nam) ở quanh gần mức 4.110 USD/ounce, giảm 16 USD/ounce so với chốt phiên trước đó tại thị trường này. Đặc biệt, giảm mạnh hơn 118 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này.

Biểu đồ giá vàng trong 1 tháng qua. Nguồn: Trading Economics

Theo Kitco News, sau 9 tuần liên tiếp giá tăng, thị trường vàng thế giới đã kết thúc chuỗi tăng giá trong tuần sau đợt bán tháo mạnh mẽ và bất ổn.

Kim loại quý này khởi đầu tuần mới với đà tăng giá mạnh mẽ, đóng cửa ở mức cao kỷ lục trên 4.355 USD/ounce vào thứ hai. Tuy nhiên, làn sóng bán tháo vào đầu phiên giao dịch sáng thứ ba tại thị trường London đã nhanh chóng biến thành một cơn sóng thần, khiến vàng chứng kiến ​​mức giảm mạnh nhất trong một ngày trong nhiều năm qua.

Mặc dù sự sụt giảm đột ngột đã làm "nguội" đà tăng giá mạnh mẽ của vàng, một số nhà phân tích lưu ý rằng thiệt hại về mặt kỹ thuật là hạn chế, vì giá đã cố gắng giữ mức hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn ở mức trên 4.100 USD/ounce khi chốt phiên.

Ông Michael Brown, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone dự báo, ​​giá vàng sẽ dao động trong khoảng từ 4.000 - 4.400 USD/ounce trong thời gian tới, với rủi ro có xu hướng tăng do nợ chính phủ toàn cầu tiếp tục tăng ở mức không bền vững và các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng dự trữ vàng.

"Thị trường tăng giá vẫn chưa hẳn kết thúc, thay vào đó, nó chỉ đang tạm nghỉ. Những gì chúng ta thấy trong giao dịch gần đây dường như là đỉnh điểm của một đợt tăng giá parabol đi quá xa, quá nhanh và cuối cùng đã tụt dốc mạnh mẽ khi những người mua mới rút lui và những người đã giao dịch trong một thời gian tìm cách chốt lời", ông Michael Brown phân tích.

Theo ông Neil Welsh, Trưởng phòng Kim loại tại Britannia Global Markets, biến động gần đây của vàng giống một đợt điều chỉnh mang tính xây dựng hơn là một sự đảo chiều.

"Diễn biến dài hạn về rủi ro lạm phát đang diễn ra, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị dai dẳng và kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vẫn còn nguyên vẹn. Giá có thể sẽ dao động trong khoảng từ 4.000 - 4.200 USD/ounce khi các vị thế mới được hình thành, nhưng các yếu tố cấu trúc cho thấy giá vàng sẽ tăng vẫn còn thuyết phục. Đà tăng từ 4.100 lên 5.000 USD/ounce có thể mất nhiều thời gian hơn so với giai đoạn bùng nổ trước đó, nhưng động thái này có thể thu hút sự quan tâm mua vào khi giá giảm để tận dụng sự suy yếu ngắn hạn", ông Neil Welsh nhận định.

