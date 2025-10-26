Giá vàng hôm nay mới nhất (26/10) "bất động": Người dân vây kín dù cửa hàng dừng bán, có hiện tượng nhận xếp hàng thuê

Giá vàng hôm nay bất động, người dân vẫn xếp hàng mua vàng

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng ngày 26/10, tại các cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên "phố vàng" Trần Nhân Tông, tình trạng người dân la liệt xếp hàng mua vàng vẫn diễn ra bất chấp cửa hàng dừng bán. Nhiều người đến từ sáng sớm chờ qua trưa vẫn kiên nhẫn xếp hàng trước cửa hàng vàng.

Hầu hết người dân xếp hàng cho rằng, cửa hàng từng có nhiều lần phát số thứ tự bất chợt, không báo trước nên những ai kiên nhẫn chờ đợi sẽ có cơ may mua được vàng.

Nhiều người dân xếp hàng mua vàng từ sáng sớm, một số người cho thấy sự mệt mỏi do chờ đợi kéo dài. Ảnh: Thái Nguyễn

Anh Duy Anh (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, anh từng xếp hàng dù cửa hàng tạm dừng bán và sau đó vẫn nhận được phiếu mua trong ngày hôm đó. Do vậy, anh quyết định tiếp tục xếp hàng trong ngày cuối tuần hôm nay.

"Giá vàng một vài hôm vừa qua đang giảm, nên tôi muốn mua thêm để tích lũy tài sản bởi tôi tin rằng giá vàng chỉ có tăng cao hơn chứ rất khó giảm xuống quá sâu. Do vậy, dù phải xếp hàng đến chiều nay tôi cũng cố gắng", anh Duy Anh chia sẻ.

Giá vàng hôm nay không biến động nhưng người dân vẫn ồ ạt đi mua vàng, bất chấp cửa hàng dừng bán. Ảnh: Thái Nguyễn

Tính đến 14 giờ ngày 26/10, giá vàng hôm nay với cả SJC và nhẫn đều không thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC giao dịch ở mức 148,2 – 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), ổn định giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng nay. Chênh lệch giữa 2 chiều mua – bán mỗi lượng ở mức 1 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay với vàng miếng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP.HCM vẫn giao dịch ở quanh mức 147,5 - 149,2 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch mua bán ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Bảo Tín Minh Châu, vẫn giữ mức giao dịch 150 – 153 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chênh lệch chiều mua – bán ở mức 3 triệu đồng. Giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Công ty Phú Quý vẫn giao dịch quanh mức 146,2 - 149,2 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua – bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường chợ đen trong ngày 26/10, giá vàng nhẫn BTMC và SJC rao bán cũng không thay đổi đáng kể bởi giá niêm yết chính thức bất động. Lượng thông tin mua - bán xuất hiện vẫn dày đặc trên các hội, nhóm mạng xã hội.

Nguồn: Chụp màn hình

Cụ thể, giá vàng nhẫn BTMC rao bán ở mức chủ yếu từ 156 - 158 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng niêm yết từ 3 - 5 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC rao bán ở mức chủ yếu trong khoảng từ 164 - 167 triệu đồng/lượng, cao hơn giá niêm yết từ 14,8 - 17,8 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, trên một số hội nhóm Facebook xuất hiện tình trạng nhiều tài khoản đăng ký xếp hàng thuê, khi mà tình trạng xếp hàng mua vàng kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Giá đăng ký nhận thuê xếp hàng từ 150.000 - 300.000 đồng/chỉ.

Xuất hiện tình trạng nhận xếp hàng thuê trên các hội, nhóm Facebook. Nguồn: Chụp màn hình

Giá vàng dự báo khó tăng trong tuần tới

Giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên tại thị trường Mỹ tuần này ở quanh mức 4.110 USD/ounce, giảm mạnh hơn 140 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước đó tại thị trường này.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn Phố Wall chuyển sang xu hướng giảm giá hoặc trung lập, trong khi các nhà đầu tư Main Street vẫn bám vào xu hướng tăng giá.

Chỉ có 18% số lượng chuyên gia Phố Wall dự báo vàng tuần tới tiếp tục tăng. Nguồn: Kitco News

Tuần này, 17 nhà phân tích đã tham gia khảo sát vàng của Kitco News, với chưa đến 20% số chuyên gia Phố Wall dự báo duy trì xu hướng tăng giá. Chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 18% dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi, 6 chuyên gia khác, tương đương 35% dự đoán giá sẽ giảm. Còn 8 nhà phân tích còn lại, chiếm 47% tổng số dự đoán kim loại quý này sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, 274 phiếu bầu đã được bỏ trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư Main Street đã suy yếu sau đợt bán tháo tuần này. Trong đó, 144 nhà giao dịch bán lẻ, tương đương 53% dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 62 nhà giao dịch khác, tương đương 23% dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. Còn 68 nhà đầu tư còn lại, chiếm 25% tổng số, dự đoán giá sẽ ổn định trong tuần tới.

Ông Sean Lusk, đồng giám đốc phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading chia sẻ với Kitco News, giá vàng đã đến lúc điều chỉnh và việc dự đoán hướng đi của giá trong tương lai ngày càng khó khăn hơn.



Ông Lusk cho biết thị trường kim loại, không chỉ riêng vàng có thể đang trải qua giai đoạn kiệt quệ sau khi vượt qua nhiều ngưỡng giá trong một thời gian ngắn.

"Mọi người đều đang chờ đợi một đợt thoái lui của vàng trước khi bứt phá trở lại. Tôi chỉ cảm thấy rằng với Fed, bạn sẽ có được các thỏa thuận thương mại tiềm năng, có thể họ sẽ mở cửa chính phủ… có thể một số điều chắc chắn sẽ xuất hiện trên thị trường. Thị trường đang bước vào một trong những giai đoạn bi quan nhất theo mùa đối với vàng, từ cuối tháng 10 đến 2 hoặc 3 tuần đầu tháng 12", ông Lusk nhận định.