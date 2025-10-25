Giá vàng liên tục “nhảy múa” chưa từng có: Có nên đầu tư vào thị trường vàng?





Nhiều người dân có tâm lý tích trữ vàng

Chị Nguyễn Nhị Hà (Hà Nội) thường xuyên theo dõi thị trường vàng nhưng chưa bao giờ thấy giá vàng tăng phi mã và “nhảy múa” như thời điểm này.

“Hai ngày qua tôi thấy nhiều người dân xếp hàng từ sáng sớm đến chiều để mua vàng nhẫn. Thậm chí, một số cửa hàng vàng còn thông báo hết hàng.

“Nhiều người có vàng mừng vì tài sản tăng giá nhưng cũng có những người mua vàng xong rồi lại lo lắng vì không biết giá sẽ 'quay đầu' lúc nào. Gia đình có tâm lý thích tích trữ vàng nhưng sau khi tìm hiểu tôi quyết định không chọn mua vàng ở thời điểm này vì sợ sẽ gặp một số rủi ro”, chị Hà tâm sự.

Bà Hoàng Thị Loan ở phường Hà Đông (Hà Nội) cho rằng, nhiều người dân quan niệm vàng là tài sản “phòng thân” và để dành cho con, cháu, không phải để lướt sóng. Chính vì vậy, khi vàng tăng, một số người có tâm lý mua vàng để tích trữ.

Giá vàng nhẫn hôm nay tại Hà Nội và TP.HCM đều tăng. Ảnh: Hồng Phúc.

“Trong thời điểm kinh tế chưa ổn định, lạm phát tôi cũng như nhiều người dân khác đều có quan điểm rằng vàng vẫn là thứ hữu hình, tin cậy nhất để bảo toàn giá trị đồng tiền. Dù giá có cao nhưng khi có vàng tâm lý vẫn yên tâm”, bà Loan bộc bạch.

Tuy nhiên theo bà Loan, nhà đầu tư cũng cần hết sức thận trọng. Giá vàng đã có chuỗi tăng dài kỷ lục nhưng cũng có nguy cơ giảm gây ra rủi ro, phiền toái cho người dân.

TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính cho hay, giá vàng tăng cao kỷ lục do rất nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ nguồn cung trong nước khan hiếm, giá kim loại, đồng đô la Mỹ tăng, tác động từ kinh tế thế giới, tâm lý tích trữ vàng của người dân, nhà đầu tư mong muốn mua bán vàng “lướt sóng”…

Ông Thịnh cho rằng, việc giá vàng tăng cao hút một lượng lớn nguồn tiền trong dân, có thể gây ra những tác động đến nên kinh tế vĩ mô. Người dân có thể có thể rút vốn khỏi các kênh sản xuất, kinh doanh, làm giảm động lực tăng trưởng kinh tế.

Để thị trường vàng phát triển lành mạnh và ổn định, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, thao túng giá để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sự ổn định của thị trường.

Đối với người dân, nhà đầu tư, cần cẩn trọng khi đầu tư vào thị trường vàng. “Đối với những gia đình có điều kiện có thể cân nhắc đầu tư mua vàng ở một số thời điểm nhất định. Nhưng với những gia đình kinh tế khó khăn, đi vay mượn tiền để mua vàng đầu cơ hoặc lướt sóng thì không nên vì có thể gặp rủi ro”, ông Thịnh khuyến cáo.

TS Đinh Trọng Thịnh, Giảng viên cao cấp tại Học viện Tài chính và là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính. Ảnh: Dân Việt.

Người dân không nên mua vàng ở các cửa hàng không được cấp phép

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, thị trường vàng Việt Nam không thể tách biệt với thị trường vàng thế giới, vì vậy khi thị trường vàng thế giới biến động thì thị trường vàng Việt Nam biến động theo. Hiện nay các kênh đầu tư khác như trái phiếu, bất động sản có thể không an toàn bằng tích trữ vàng nên người dân mới có nhu cầu lớn.

Chính phủ đã chính thức xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng của Nhà nước theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP. Điều này có nghĩa là ngoài Công ty SJC, các doanh nghiệp và ngân hàng đủ điều kiện cũng sẽ được cấp phép sản xuất vàng miếng, mở ra một thị trường cạnh tranh hơn cho người dân. Quyết định này mở ra một thị trường vàng cạnh tranh hơn, giúp người dân có nhiều lựa chọn và góp phần giảm rủi ro biến động giá do độc quyền.

Luật sư Anh Tuấn khuyến cáo người dân và nhà đầu tư chỉ nên mua bán vàng miếng (như SJC) tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép.

Đối với việc mua bán vàng miếng tại các cửa hàng nhỏ lẻ, không có giấy phép hoặc giao dịch không chính thức (chợ đen) là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính theo quy định. Hơn nữa, những giao dịch này tiềm ẩn rủi ro về chất lượng vàng (vàng giả, vàng kém tuổi), thiếu căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp.

Luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, thị trường vàng Việt Nam. Ảnh: Dân Việt.

Ngoài ra, khi mua bán, người dân, nhà đầu tư cần phải yêu cầu bên bán cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng) theo quy định của pháp luật thuế. Hóa đơn là bằng chứng pháp lý quan trọng nhất chứng minh nguồn gốc tài sản, chất lượng vàng và bảo vệ quyền lợi của bạn trong trường hợp có tranh chấp.

Song song với đó, người dân tuyệt đối không tham gia vào các sàn giao dịch hoặc lời mời chào đầu tư vàng online với lợi nhuận "khủng" không rõ nguồn gốc, vì đây thường là hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

