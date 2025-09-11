Giá xăng dầu hôm nay 11/9: Bất ngờ trong nước xăng giảm, dầu tăng trái chiều





Giá xăng dầu hôm nay: Xăng giảm, dầu tăng đồng loạt

Liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương vừa quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu từ 15 giờ ngày 11/9, theo đó mức tăng lần này thấp hơn dự đoán.

- Xăng E5RON92 giảm 95 đồng/ lít, giá bán lẻ 19.756 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 644 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 39 đồng/ lít, giá bán lẻ 20.400 đồng/lít;



Dầu các loại tăng, trong đó:

- Dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/ lít, giá bán lẻ 18.643 đồng/lít;

- Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ 18.368 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S ngược chiều giảm mạnh 286 đồng/kg, giá bán lẻ ở mức 15.090 đồng/kg.

Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu tại kỳ điều chỉnh lần này.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/9/2025 - 10/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas trên lãnh thổ của Qatar; OPEC+ tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 10/2025; đồng USD Mỹ giảm giá; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/9/2025 và kỳ điều hành ngày 11/9/2025 là: 79,218 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,492 USD/thùng, tương đương giảm 0,62%); 81,540 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,166 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 85,630 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,336 USD/thùng, tương đương tăng 0,39%); 87,644 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 0,990 USD/thùng, tương đương tăng 1,14%); 399,768 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,816 USD/tấn, tương đương giảm 2,40%).

Trước đó, tại phiên điều chỉnh gần nhất ngày gày 4/9, giá xăng dầu tăng đồng loạt từ 70 đồng đến hơn gần 120 đồng/ lít. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 80 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 76 đồng/lít; Các mặt hàng dầu như diesel 0.05S tăng 116 đồng/lít; dầu hỏa tăng 89 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 116 đồng/kg.



Giá xăng dầu thế giới bất ổn do biến động chính trị

Theo thống kê sáng nay, giá xăng dầu thế giới tiếp tục bất ổn, giá dầu thô giao ngay trên thị trường thế giới tăng rất mạnh, mức tăng tương ứng 1 USD/thùng/ngày. Nguyên nhân chính do những diễn biến phức tạp của tình hình tại Trung Đông đang khiến giá dầu tăng mạnh trở lại.

Cụ thể, rạng sáng nay 11/9, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 27 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 63,7 USD/thùng, tăng 1 USD/ thùng, tương đương tăng gần 1,75% so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,5 USD/thùng, tăng 1,18 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 1,8% về giá so với ngày hôm qua.

Sự phục hồi của giá dầu thô làm kìm hãm đà giảm nhanh của giá dầu thô bình quân tháng 9, trong đó dầu WTI giảm 0,35%, dầu Brent giảm 1,14% so với giá dầu thô tháng liền kề trước. So với cùng kỳ năm trước giá dầu thô giảm từ 4,28% đến 5,3% giá trị.

Trang Tranding Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng trên 67 đô la một thùng vào thứ Tư, kéo dài mức tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, do lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Mới nhất, quân đội Israel báo cáo đã tấn công ban lãnh đạo Hamas tại Doha, Qatar, đánh dấu sự leo thang hơn nữa trong chiến dịch đang diễn ra của họ trên khắp Trung Đông.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel cảnh báo rằng họ đang chuẩn bị tấn công Thành phố Gaza. Căng thẳng địa chính trị này đã làm tăng thêm áp lực tăng giá từ mức tăng sản lượng khiêm tốn của OPEC+ trong tháng 10, nhỏ hơn nhiều so với mức tăng của các tháng trước.

Trong khi đó, các báo cáo chỉ ra rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục EU áp đặt thuế quan 100% đối với hàng hóa của Trung Quốc và Ấn Độ để gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin, với việc Hoa Kỳ ra hiệu rằng họ có thể thực hiện các biện pháp tương tự.

Dữ liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng 1,3 triệu thùng vào tuần trước, sau khi tăng 0,6 triệu thùng vào tuần trước đó.