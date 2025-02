Giá xăng dầu hôm nay 20/2: Giá xăng tăng sốc, giá dầu giảm nhỏ giọt

Giá xăng dầu hôm nay 20/2: Giá xăng tăng, giá dầu giảm trái chiều

Theo Quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính, từ 15 giờ ngày hôm nay 20/2, các loại xăng hôm nay đồng loạt tăng mạnh trên 250 đồng/lít; trong khi đó, giá dầu diesel, dầu mazut giảm nhẹ, dầu hỏa nhích tăng.

Cụ thể:

- Giá xăng E5 RON92, tăgn 257 đồng, giá bán lẻ 20.855 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 476 đồng/lít; - Xăng RON95-III tăng 257 đồng, giá bán lẻ 21.331 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S giảm 10 đồng, giá bán lẻ 19.063 đồng/lít; - Dầu hỏa tăng 40 đồng/lít, giá bán lẻ 19.513 đồng/lít; - Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 183 đồng, giá bán lẻ 17.596 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Bộ Công Thương cho biết, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Về quỹ bình ổn giá xăng dầu, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Giá xăng dầu hôm nay 20/2: Giá xăng dầu trong nước tăng theo giá dầu thô thế giới

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13/02/2025 - 19/02/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: thời tiết lạnh tại Mỹ ảnh hưởng tới nguồn cung dầu, Ucraina tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga, Israel và Hamas dự kiến bắt đầu các cuộc đàm phán gián tiếp về giai đoạn 2 của thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên, thảo luận về việc chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động lên xuống tùy mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 13/02/2025 và kỳ điều hành ngày 20/02/2025 là: 86,014 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 1,158 USD/thùng, tương đương tăng 1,36%); 87,416 USD/thùng xăng RON95 (tăng 1,042 USD/thùng, tương đương tăng 1,21%); 92,350 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,032 USD/thùng, tương đương giảm 0,03%); 90,970 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,312 USD/thùng, tương đương giảm 0,34%); 486,294 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,854 USD/tấn, tương đương giảm 1,59%).

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới mở phiên giao dịch sáng nay (20/2) trên các sàn giao dịch dầu thô lớn thế giới như TradingEconomics và Oilprice đều tăng. Cụ thể, dầu WTI được giao dịch ở mức 72 USD/thùng, tăng 0,36 USD/thùng, tương đương tăng 0,36% so với ngày hôm qua. Trong khi đó, dầu Brent giao dịch ở mức 76 USD/thùng, tăng 0,22 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,3%.

So với tháng trước, giá dầu các loại dù giảm song mức giảm được thu hẹp dần. Dầu thô thế giới tháng 2/2025 vẫn ghi nhận mức giảm so với tháng 1/2025, trong đó dầu WTI giảm 5,74%, trong khi dầu Brent giảm gần 4,7%. Đà giảm giá dầu thô tháng 2 đã bắt đầu thu hẹp dần so với các tháng trước đó.

Liên quan đến giá xăng dầu trong nước, tại kỳ điều chỉnh gần nhất ngày 13/2, giá xăng dầu tăng nhẹ. Cụ thể, theo quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính từ 15 giờ ngày 13/2, giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều chỉnhtăng đồng loạt từ 20 đồng đến 420 đồng/ tuỳ loại.

Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 tăng 150 đồng, giá bán lẻ 20.590 đồng/lít; xăng RON 95-III tăng 150 đồng, giá bán lẻ 21.070 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 20 đồng, giá bán lẻ tăng lên mức 19.070 đồng/lít; giá dầu hỏa và mazut lần lượt có giá mới 19.470 đồng và 17.770 đồng.