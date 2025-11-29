Cụ thể, phiên giao dịch rạng sáng nay 29/11, bảng giá dầu thô trên sàn giao dịch Trading Economics và OilPrice ghi nhận giá dầu thô thế giới tăng trở lại sau nhiều phiên lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Bất ngờ vụt tăng

Cụ thể, vào hồi 6 giờ 50 phút (giờ Việt Nam) bảng giá trang giao dịch dầu thô trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 59,4 USD/thùng, tăng 0,8 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1,35% về giá so với ngày hôm qua. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 63,2 USD/thùng, tăng 0,65 USD/ thùng, tương đương mức tăng 1% về giá so với ngày hôm qua.

Do có sự biến động mạnh nên giá dầu thế giới bình quân tháng 11 so với tháng trước giảm trên 1,7%; so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp đà suy giảm từ 12% đến gần 13%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent kỳ hạn giao dịch dưới 63 đô la một thùng vào thứ Sáu, hướng tới tháng giảm thứ tư liên tiếp, chuỗi giảm giá dài nhất trong hơn hai năm qua.

Việc suy giảm giá dầu do chịu áp lực bởi lo ngại về tình trạng dư cung. Dự báo về tình trạng dư cung toàn cầu tăng lên khi OPEC+ nối lại công suất và các nhà sản xuất bên ngoài nhóm tăng sản lượng.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đề xuất của Tổng thống Mỹ Trump về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine có thể củng cố các thỏa thuận trong tương lai và báo hiệu sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán. Một bước đột phá có thể dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga và giải phóng nguồn cung hạn chế cho những người mua chính.

Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng thỏa thuận khó đạt được sớm, và ngay cả khi đạt được, các chuyến hàng của Nga dự kiến ​​sẽ mất thời gian để tăng tốc. Các nhà giao dịch hiện đang để mắt đến cuộc họp OPEC+ trực tuyến vào Chủ nhật, nơi nhóm này dự kiến ​​sẽ duy trì kế hoạch tạm dừng tăng sản lượng vào đầu năm 2026. Thay vào đó, trọng tâm có thể chuyển sang đánh giá dài hạn về năng lực của các thành viên.

Giá xăng dầu hôm nay 29/11: Trong nước suy giảm mạnh

Giá xăng dầu hôm nay 29/11 được điều chỉnh theo quyết định tăng giá xăng dầu ngày 28/11 của liên Bộ Tài chính - Bộ Công Thương, trong đó giá xăng dầu các loại bán lẻ giảm rất mạnh từ 500 đồng/ lít đến hơn 1.000 đồng/ lít.

Theo đó:

- Xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.288 đồng/lít;

- Xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.009 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.800 đồng/lít;

- Dầu hỏa giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.473 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/11/2025 - 26/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).