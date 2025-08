Rạng sáng nay 4/8, trên các trang giao dịch dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, giá dầu thô thế giới đồng loạt lao dốc.

Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Tiếp tục lao dốc

Cụ thể, rạng sáng 6 giờ 45 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 66,9 USD/thùng, giảm 0,29 USD/ thùng, tương ứng mức giảm gần 0,44% theo ngày.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 69,2 USD/thùng, giảm 0,2 USD/thùng, tương ứng mức giảm 0,3%.

Giá dầu thô thế giới tháng 8 so với tháng liền kề trước đó đã giảm đà tăng, trong đó dầu WTI giảm 0,76%, dầu Brent chỉ tăng chưa đầy 1,4%.



Trang Tranding Economics nhận định, giá dầu thô Brent tương lai đã giảm xuống mức 69 đô la một thùng vào thứ Hai, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp sau khi OPEC+ đồng ý tăng sản lượng đáng kể trong tháng 9.

Nhóm này đã công bố kế hoạch tăng sản lượng thêm 547.000 thùng mỗi ngày vào tháng tới nhằm giành lại thị phần trong bối cảnh nguồn cung có thể bị gián đoạn liên quan đến Nga.

Động thái này diễn ra sau khi Hoa Kỳ gia tăng áp lực lên Ấn Độ nhằm hạn chế nhập khẩu dầu của Nga, khi Washington thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, một thỏa thuận mà Tổng thống Trump muốn đảm bảo trước ngày 8 tháng 8.

Ông Trump đã đe dọa áp đặt 100% lệnh trừng phạt thứ cấp đối với những người mua dầu thô của Nga, có khả năng gây nguy hiểm cho tới 2,75 triệu thùng mỗi ngày xuất khẩu đường biển, chủ yếu sang Trung Quốc và Ấn Độ.

Giá dầu cũng bị kéo xuống bởi mức thuế trả đũa của Trump, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 và làm u ám triển vọng tăng trưởng toàn cầu và nhu cầu năng lượng

Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Xăng dầu trong nước có biến động

Giá xăng dầu hôm nay được điều chỉnh theo quyết định của Bộ Công Thương ngày 31/7.

Theo đó, xăng tăng giá bán lẻ bình quân từ 120 đến 130 đồng/lít, trong khi dầu giảm 61 đến 86 đồng/ lít.

- Giá xăng E5RON92 tăng 122 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.401 đồng/lít, thấp hơn xăng RON95-III 439 đồng/lít;

- Xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.840 đồng/lít;

- Dầu các loại tăng nhẹ, trong đó, dầu diesel 0.05S giảm 61 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.068 đồng/lít.

- Dầu hỏa tăng 86 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.714 đồng/lít;

- Duy nhất mặt hàng dầu mazut 180CST 3.5S tăng giá, với mức tăng 154 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.533 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành vừa qua, Bộ Công Thương quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 24/7/2025 - 30/7/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về thỏa thuận thương mại khung giữa Mỹ và EU; lượng dầu thô tồn kho của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua biến động lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 24/7/2025 và kỳ điều hành ngày 31/7/2025 là: 77,408 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,77%); 79,098 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,592 USD/thùng, tương đương tăng 0,75%); 88,042 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,386 USD/thùng, tương đương tăng 0,44%); 90,500 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 0,452 USD/thùng, tương đương giảm 0,50%); 417,398 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,932 USD/tấn, tương đương tăng 1,20%).