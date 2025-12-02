Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực

“Ai ơi bưng bát cơm đầy

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần".

Những câu ca dao đã vô cùng quen thuộc với người nông dân Việt Nam từ bao đời nay. Nỗi vất vả, nhọc nhằn, phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để làm ra từng hạt thóc, hạt gạo thơm ngon đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người con được sinh ra từ làng.

Với người nông dân Trần Đại Nghĩa, quê Hưng Yên sau lần đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, được tận mắt chứng kiến chiếc máy cấy lúa của những người nông dân ở đây nhỏ gọn, tiện lợi, tốn ít sức... anh lại ao ước được tự tay chế tạo một chiếc máy như thế dành tặng mẹ, tặng vợ ở quê nhà.

Từ niềm khát khao giúp những người thân vơi bớt nhọc nhằn khi cấy lúa, giờ đây, sau hơn 10 năm, chiếc máy cấy lúa made in Trần Đại Nghĩa đã đến tay được với hàng triệu nông dân ở khắp nơi trên cả nước, thậm chí được xuất khẩu tới nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Nhà báo Lê Thị Phượng, một trong những tác giả của phóng sự: "Nông dân sáng chế máy cày", Truyền hình Quốc phòng Việt Nam - một trong 34 tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp.

Vào giữa tháng 10 vừa qua, anh Nghĩa tiếp tục là 1 trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc được tôn vinh trong Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, giao Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Công ty CP Phân bón Bình Điền trực tiếp tổ chức.

Chính câu chuyện truyền cảm hứng của anh đã khiến chúng tôi – ekip của chương trình Rubik Cuộc sống, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tìm về mảnh đất Tiền Hải, Thái Bình trước đây, nay là xã Đồng Châu, tỉnh Hưng Yên.

Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi khi gặp anh nông dân Trần Đại Nghĩa là một người hiền lành, chất phác. Anh giới thiệu cho chúng tôi về cơ ngơi của xưởng sản xuất xuất máy cấy lúa và nhân lực đang làm việc tại công ty. Câu chuyện về cơ duyên chế tạo máy cấy lúa, về nỗi nhọc nhằn của những người nông dân quê anh, của chính bố mẹ anh hay chính vợ chồng anh…đã giúp người nông dân trẻ năm nào nghiên cứu, chế tạo thành công ra chiếc máy để phục vụ công việc đồng áng. Từ chiếc máy cầm tay đầu tiên, anh Nghĩa không ngừng nghiên cứu, cải tiến chế tạo ra nhiều mẫu máy khác nhau như máy cấy bằng điện, bằng xăng, máy cấy lúa đa năng. Anh cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu nhiều mẫu máy cấy khác và một số thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Cận cảnh chiếc máy cấy lúa của nhà sáng chế nông dân Trần Đại Nghĩa, nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025.

Giờ đây, công việc sáng chế máy cấy lúa và vận hành nhà xưởng đã và đang được người con trai của anh cùng tham gia. Sự sáng tạo, cần cù và nhiêt huyết của những lớp người trẻ ở nông thôn có sự đồng hành của những thế hệ đi trước, cho chúng ta có quyền tin tưởng là nông nghiệp ứng dụng công nghệ sẽ tiếp tục được lan tỏa ở những làng quê Việt Nam. Nỗi nhọc nhằn của người nông dân được vơi bớt trong khi năng suất và chất lượng được tăng cao.

Là một phóng viên, cá nhân tôi cũng sinh ra từ làng, ngày nhỏ cùng bố mẹ gắn bó với ruộng đồng tôi càng hiểu và trân trọng hơn những sáng tạo của những người nông dân như anh Nghĩa.

Và tự hào hơn khi chương trình về người nông dân sáng chế máy cấy lúa của ekip lần đầu tiên được góp mặt trong danh sách các tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III- năm 2025. Đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục dùng cây bút của mình để lan tỏa nhiều hơn nữa những tấm gương nông dân điển hình, những sáng chế thiết thực, câu chuyện về những làng quê đang chuyển mình…

Cảm ơn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Báo Dân Việt đã tổ chức một sân chơi ý nghĩa cho những người làm báo viết về mảng nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đó là cách chúng tôi góp sức, cùng nhau xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, xanh và thịnh vượng, xứng đáng với tầm vóc và khát vọng của đất nước.