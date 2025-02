Giáo viên dạy thêm theo mô hình hộ kinh doanh cá thể có phải treo biển hiệu?

Câu hỏi:

Bạn đọc Ngọc Minh ở Việt Yên, Bắc Giang hỏi: Theo quy định của pháp luật, mở dịch vụ dạy thêm theo mô hình hộ kinh doanh cá thể có bắt buộc treo biển hiệu không?.

Trả lời

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh cho hay, trong bối cảnh nhu cầu học thêm của học sinh ngày càng tăng cao, nhiều cá nhân và tổ chức đã lựa chọn mô hình hộ kinh doanh để cung cấp dịch vụ dạy thêm. Tuy nhiên, một câu hỏi được nhiều người quan tâm là liệu dạy thêm theo mô hình hộ kinh doanh có bắt buộc phải treo bảng hiệu hay không?



Giáo viên và học sinh một trường THPT ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga.

Luật sư Hoàng Anh Sơn cho biết, theo quy định hiện hành, việc treo bảng hiệu không phải là yêu cầu bắt buộc đối với hộ kinh doanh nói chung và hộ kinh doanh dạy thêm nói riêng. Tuy nhiên, nếu hộ kinh doanh muốn treo bảng hiệu, cần tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo.



Cụ thể, căn cứ Khoản 4 Điều 34 Luật Quảng cáo 2012 quy định về biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh như sau:

Nội dung bắt buộc có trên biển hiệu: Biển hiệu của hộ kinh doanh phải có các nội dung như tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có); Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Địa chỉ, điện thoại.

Chữ viết trong biển: Chữ viết trong biển quảng cáo phải được thể hiện bằng Tiếng Việt.

Kích thước biển hiệu: Đối với biển hiệu ngang thì chiều cao tối đa là 2 mét, chiều dài không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà;

Đối với biển hiệu dọc thì chiều ngang tối đa là 1 mét, chiều cao tối đa là 4 mét, nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Biển hiệu không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hoả; không được lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

Cách đặt biển hiệu: Theo Thông tư 04/2018 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời thì vị trí, địa điểm, khu vực xây dựng, lắp đặt và công tác quản lý các phương tiện quảng cáo ngoài trời phải tuân theo các yêu cầu sau:

Đảm bảo mỹ quan đô thị. Đảm bảo tầm nhìn giao thông, không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông và không che khuất tầm nhìn biển báo giao thông.

Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, yêu cầu thoát nạn, yêu cầu cứu hộ cứu nạn, kết cấu xây dựng, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo các hoạt động sản xuất, sinh hoạt bình thường của người dân và an toàn sinh mạng.

Nếu hộ gia đình chỉ là treo biển hiệu cho cơ sở kinh doanh của mình thì sẽ không phải thông báo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Chỉ cần biển hiệu của bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện như quy định ở trên.

Nếu bảng quảng cáo của hộ gia đình có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào tường nhà, thì phải xin giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương (theo trình tự thủ tục tại Điều 31 Luật Quảng cáo 2012).

Luật sư Sơn cũng lưu ý: Nên thiết kế bảng hiệu một cách chuyên nghiệp, dễ đọc, dễ nhớ và phù hợp với hình ảnh của cơ sở. Việc treo bảng hiệu không phải là bắt buộc đối với hộ kinh doanh dạy thêm, nhưng mang lại nhiều lợi ích trong việc quảng bá và xây dựng uy tín. Hộ kinh doanh nên cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ các quy định của pháp luật nếu quyết định treo bảng hiệu.