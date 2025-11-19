Giới trẻ ưu tiên thời gian, tiền bạc… nuôi thú cưng hơn là tìm kiếm tình yêu

Đổ tiền nuôi thú cưng

2 bé mèo Tây của Phạm Thanh Thảo. Ảnh: NVCC

Giữa nhịp sống hối hả và những áp lực ngày càng nhiều từ công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội, nhiều bạn trẻ lựa chọn thú cưng như một điểm tựa tinh thần an toàn. Không ít người thẳng thắn thừa nhận rằng họ ưu tiên dành thời gian, công sức và tiền bạc cho mèo, chó… hơn là tìm kiếm một mối quan hệ yêu đương.

Phạm Thanh Thảo (sinh năm 1998, quê Hưng Yên, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội) chia sẻ: 2 năm nay, cô nuôi một chú mèo Anh lông ngắn và một chú mèo Ba Tư. Mỗi tháng, cô chi hơn 3 triệu đồng, chi phí lớn nhất thường đến từ thức ăn chất lượng cao, đặc biệt là các loại hạt nhập ngoại, pate tươi và các loại vitamin bổ sung.

“Có tháng mình chi tới 5 triệu đồng khi 2 bé mèo gặp các vấn đề về sức khỏe”, Thanh Thảo cho biết thêm.

Nhiều người đầu tư cho thú cưng ăn đồ ăn ngoại nhập và spa tắm gội hằng tuần. Ảnh: Nhật Hà

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ cũng đầu tư cho thú cưng các dịch vụ như spa tắm gội, lấy lông rụng, cắt móng, vệ sinh tai, chăm sóc lông theo định kỳ. Có những cửa hàng pet grooming cao cấp (dịch vụ chăm sóc toàn diện cho thú cưng, bao gồm các hoạt động làm sạch và làm đẹp như tắm, chải chuốt, cắt tỉa lông, vệ sinh tai, mắt, răng miệng và cắt móng), mỗi lần tắm spa có thể lên đến vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn đông khách.

“Cô chó Samoyed gần 30kg nhà mình cần được tiêm phòng định kỳ, tẩy giun, kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh khi cần thiết, những khoản này khi cộng vào cũng không hề nhỏ. Mình còn mua bảo hiểm thú cưng để yên tâm, phòng khi phát sinh vấn đề bất ngờ”, Hoàng Hà (Văn Quán, Hà Nội) chia sẻ.

Chú chó Corgi 12kg, chi phí mỗi lần tắm gội, cắt tỉa móng, vệ sinh tai ... là từ 350.000 - 400.000 đồng. Ảnh: NVCC

“Mỗi lần đi spa tắm cho chú chó Corgi 12kg cũng tốn từ 350.000 - 400.000 đồng, khá tốn kém, nhưng nó mang lại niềm vui, sự cân bằng tinh thần trong cuộc sống đầy bộn bề cho tôi, nên tôi không hề tiếc”, một bạn trẻ (ở Tây Hồ, Hà Nội) cho biết.

Ngoài ra, việc mua đồ chơi, giường nằm, đồ dùng, vòng cổ, thậm chí quần áo theo mùa cho thú cưng cũng là khoản chi được nhiều bạn trẻ ưu ái. Có người đùa rằng họ đầu tư mua đồ cho thú cưng còn nhiều hơn cho bản thân, và đó không phải là chuyện hiếm.

“Dù chi tiền triệu mỗi tháng cho mèo cưng, nhưng tôi sẵn sàng chi trả tất cả những khoản cần thiết và xứng đáng để đổi lấy niềm vui khi thấy 2 "hoàng thượng" của mình khỏe mạnh, tinh nghịch, luôn chào đón tôi mỗi ngày khi tôi đi làm về. Với tôi, chăm sóc thú cưng mang lại hạnh phúc”, Thanh Thảo kể.

Ưu tiên thời gian bên thú cưng hơn là tìm kiếm tình yêu

Nhiều bạn trẻ thừa nhận họ không còn mặn mà với chuyện yêu bởi đã tìm thấy sự đồng hành từ thú cưng. Ảnh: NVCC

Nhiều bạn trẻ thừa nhận rằng họ không còn mặn mà với chuyện yêu đương bởi họ đã tìm thấy sự đồng hành từ thú cưng. Cũng không ít người từng thất vọng trong chuyện tình cảm, bị phản bội hoặc trải qua nhiều tổn thương tâm lý, họ trở nên dè dặt hơn, thậm chí né tránh yêu đương. Từ đó, thú cưng trở thành một "lựa chọn an toàn".

Sau một ngày dài mệt mỏi, về nhà và được một chú mèo chạy ra dụi đầu vào chân hay một chú chó vẫy đuôi mừng rỡ, cảm giác đó khiến họ thấy mọi áp lực tan biến.

“Chơi với thú cưng vui hơn, dễ chịu hơn so với việc bước vào một mối quan hệ yêu đương đầy phức tạp. Thú cưng không tranh cãi, không trách móc, không phản bội, không cần giải thích. Chúng luôn ở đó, chờ đợi, yêu thương vô điều kiện. Sự trung thành và thuần khiến ấy đối lập hoàn toàn với sự rắc rối của tình yêu”, Thanh Thảo bộc bạch.

Nuôi thú cưng mang lại những giá trị tinh thần như cải thiện tâm trạng, giảm cô đơn, tăng cảm giác hạnh phúc, lạc quan cho người nuôi. Ảnh: Nhật Hà

Ngoài ra, việc chăm thú cưng như: cho ăn, dọn nhà, hút bụi lông thú, chơi đùa, đưa đi khám bệnh hoặc spa… cũng chiếm khá nhiều thời gian. Điều này khiến lịch sinh hoạt của nhiều bạn trẻ trở nên bận rộn hơn. Họ không còn nhiều thời gian cho việc hẹn hò, trò chuyện hay tìm hiểu ai đó.



Nhưng thay vì cảm thấy thiếu thốn, họ thấy cuộc sống như vậy là đủ: đi làm, về nhà, ôm, cưng nựng mèo hoặc dắt chó đi dạo, đi cà phê, nấu ăn, nghỉ ngơi, chơi thể thao - lịch trình giản đơn nhưng vui vẻ và an toàn.