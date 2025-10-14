Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 13/10, một người đàn ông đi xe máy chở theo 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đội cứu hộ xuyên đêm giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam. Ảnh: D.N.Q

Khi lên cầu Bến Thủy, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn.

“Theo thông tin báo cáo ban đầu, người bố ở xã Kim Liên. Hai cháu nhỏ, 1 cháu sinh năm 2020 và 1 cháu sinh năm 2021. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo phường Trường Vinh cho biết.

Hiện, lực lượng chức năng cùng với người dân và gia đình các nạn nhân đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam.