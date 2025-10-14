Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Tin tức
Thứ ba, ngày 14/10/2025 09:03 GMT+7

Giữa đêm người đàn ông ôm theo 2 con nhỏ gieo mình xuống sông Lam

Nguyễn Tình Thứ ba, ngày 14/10/2025 09:03 GMT+7
Giữa đêm, người đàn ông đi xe máy chở 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy ở phường Trường Vinh, Nghệ An. Khi lên cầu, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam quyên sinh.
Ngày 14/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên.

Theo đó, vào khoảng 21h ngày 13/10, một người đàn ông đi xe máy chở theo 2 con nhỏ đến khu vực cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đội cứu hộ xuyên đêm giúp đỡ tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam. Ảnh: D.N.Q

Khi lên cầu Bến Thủy, người bố bất ngờ ôm theo 2 con nhỏ rồi gieo mình xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn.

“Theo thông tin báo cáo ban đầu, người bố ở xã Kim Liên. Hai cháu nhỏ, 1 cháu sinh năm 2020 và 1 cháu sinh năm 2021. Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân”, lãnh đạo phường Trường Vinh cho biết.

Hiện, lực lượng chức năng cùng với người dân và gia đình các nạn nhân đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân trên sông Lam.

