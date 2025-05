Anh Phan Công Thuấn, một nhà vườn ở quận Hải Châu, Đà Nẵng, chủ nhân của cây me Việt có dáng thế độc đáo này, cho biết, anh may mắn có được cây me này được 5 năm, từ một nghệ nhân ở Long An. Trước đó, nghệ nhân ở Long An đã khai thác được cây me độc đáo này từ tự nhiên và chăm sóc, tạo tán cho cây trong 26 năm.

"5 năm qua, tôi chỉ có nhiệm vụ chăm sóc, định hình tán cho cây, còn dáng thế của cây đã ổn định như thế này trong nhiều năm", anh Thuấn nói.

Cây me Việt được anh Phan Công Thuấn, một nhà vườn ở Hải Châu, Đà Nẵng mua lại từ một nghệ nhân Long An cách đây 5 năm. Ảnh: K.N

Cây me được anh Thuấn đặt cho cái tên: Nguyệt Thủy Chân Minh. Lý giải về cái tên này, anh Thuấn bảo: "Ngay từ khi nhìn thấy cây me này, ai cũng liên tưởng đến bản đồ hình chữ S của đất nước Việt Nam. Ngoài dáng cây trông như bản đồ Việt Nam, tôi còn thấy nó giống như một nàng tiên cá đang nằm ngủ. Tôi đặt tên cho cây me là Nguyệt Thủy Chân Minh với ý nghĩa đất nước Việt Nam xinh đẹp như một nàng tiên".

Khi được hỏi về tuổi của cây me cổ này, anh Công Thuấn cho biết, bản thân anh cũng không biết tuổi thật của cây. Anh dự đoán, tuổi cây có thể lên đến vài trăm năm.

Cây me có dáng thế rất độc đáo, cong cong hình chữ S, như bản đồ Việt Nam. Ảnh: K.N

"Bạn cứ nhìn các tán cây, nghệ nhân ở Long An chăm sóc tới 26 năm mới được như vậy. Chưa kể, bình thường thân cây me thường có lớp biểu bì bong ra, nhưng cây này, thân gần như rất nhẵn, không còn lớp biểu bì nào nữa, chứng tỏ tuổi của cây phải rất lâu năm", anh Thuấn nói.



Không tiết lộ giá để có được cây me độc đáo này, cũng không đưa ra mức giá cụ thể muốn bán, anh Thuấn bảo: "Cây cảnh nghệ thuật không có định mức, đẹp với người này nhưng có khi là nguyên liệu của người khác. Với tôi, cây me này là một báu vật vô giá".

Được biết, anh Công Thuấn đã mang cây me Nguyệt Thủy Chân Minh đi dự nhiều triển lãm, và đều nhận được các giải thưởng.

Gốc cây me trông cổ kính, uốn lượn như dải đất hình chữ S.

Anh Phan Công Thuấn cho biết, nghệ nhân ở Long An mất tới 26 năm để tạo được cành, tán của cây me như thế này.