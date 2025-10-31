Gỗ “lạ” khổng lồ bị nhóm người đào bới trái phép ven sông Ayun (Gia Lai) là loại gì?

Giao công an kiểm tra vụ đào bới bờ sông Ayun lấy gỗ “lạ”

UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đã có công văn yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp với Công an xã và lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc đào bới sông Ayun để khai thác gỗ “lạ” sau khi báo chí phản ánh.

Lãnh đạo UBND xã Phú Thiện yêu cầu phải xác định rõ nguồn gốc, chủng loại cây gỗ, đối tượng khai thác, giá trị thiệt hại và các ảnh hưởng liên quan.

UBND xã Phú Thiện giao Công an xã phối hợp với Phòng Kinh tế và lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác định rõ người tổ chức đào bới bờ sông, khai thác cây gỗ chìm trong đất; tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Kinh tế xã Phú Thiện đã có báo cáo nhanh vụ việc sau khi phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tại hiện trường nơi phát hiện cây gỗ “lạ”.

Hiện trường bờ sông Ayun tan hoang, nơi một nhóm người được cho là đã đào bới để tìm khúc gỗ “lạ” ở Gia Lai. Ảnh: LK.

Theo Phòng Kinh tế xã Phú Thiện, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không xác định được chủ sở hữu, không có người trông coi cây gỗ, và không phát hiện phương tiện liên quan.

Cây gỗ được phát hiện đã ngâm dưới nước lâu ngày, không có dấu hiệu mới bị cưa xẻ, bước đầu xác định là gỗ dầu.

Kết quả kiểm tra tại ba điểm dọc bờ sông Ayun (xã Phú Thiện) cho thấy có một cây gỗ nằm bên bờ sông. Tuy nhiên, do nước lớn và dòng chảy xiết nên chưa thể trục vớt lên bờ.

Cách vị trí đào bới khoảng 500 m, lực lượng chức năng phát hiện một khúc gỗ tròn đường kính hơn 1 m, dài khoảng 4,2 m.

Tại thôn Kte Lớn A, xã Phú Thiện, phát hiện thêm một gốc cây lớn nằm gần khu dân cư, ước tính trọng lượng khoảng 3 tấn.

Toàn bộ số gỗ thu được trên bờ đã được vận chuyển về kho bãi của Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa (trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ) để bảo quản và phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Khúc gỗ “lạ” bị đào bới ven sông Ayun được xác định là loại gì?

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, bước đầu xác định cây gỗ lạ là gỗ dầu, thuộc nhóm V. Hiện lực lượng chức năng đã đưa số gỗ này đến trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ quản lý.

“Cây gỗ này không có chủ sở hữu nên hướng xử lý là xác lập quyền sở hữu toàn dân. Khi hoàn tất các thủ tục liên quan sẽ có hướng giải quyết cụ thể sau”, ông Tuấn cho hay.

Hiện nay, chính quyền địa phương đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác minh làm rõ vụ việc đào bới bờ sông, trục vớt gỗ, làm rõ các thiệt hại, ảnh hưởng liên quan.

Khúc gỗ có kích thước “khủng”, đường kính hơn 1 m, dài khoảng 4,2 m, được trục vớt và đưa lên bờ ở Gia Lai. Ảnh: LK.

Trước đó, Báo Dân Việt đã phản ánh: bờ sông Ayun, đoạn qua xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), tan hoang và nham nhở hố sâu sau khi một nhóm người huy động máy móc đến đào bới tìm khúc gỗ “lạ” có kích thước khổng lồ nằm sâu dưới lòng đất. Sự việc xảy ra vào những ngày cuối tháng 10, khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng.

Theo phản ánh của người dân, ngày 28/10, hai xe múc cùng nhiều người đàn ông xuất hiện bên bờ sông Ayun, đoạn giáp khu ruộng hoa màu. Họ tổ chức đào bới quy mô lớn, tạo thành một hố sâu hàng chục mét để trục vớt một thân cây gỗ có đường kính tới 1,3 m, dài khoảng 20–30 m, nằm vùi dưới lớp đất cát.

Một số đoạn gỗ được cắt khúc dài khoảng 4 m và vận chuyển ra khỏi hiện trường. Hình ảnh ghi lại cho thấy toàn bộ đoạn bờ sông bị phá nát, đất sụt lở xuống dòng nước, khiến nhiều diện tích hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng Phòng Kinh tế xã Phú Thiện phối hợp Đội Kiểm lâm cơ động số 3 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai) đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, lập biên bản và ngăn chặn hành vi khai thác trái phép.