Gỗ “lạ” khổng lồ bị nhóm người đào bới trái phép ven sông Ayun (Gia Lai) là loại gì?

Đại hội Hội Nông dân Mỹ Lâm lần thứ I: Thống nhất ý chí, khát vọng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại
Chiều 30/10, Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Mỹ Lâm (Tuyên Quang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây không chỉ là một sự kiện chính trị thông thường, mà còn là dấu mốc quan trọng, thống nhất ý chí và hành động của 3.035 hội viên nông dân toàn phường sau khi thành lập mới. Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ - Sáng tạo – Phát triển”, một chặng đường mới đang mở ra với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, phát triển nông thôn hiện đại và hình mẫu người nông dân văn minh.