Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Bạn đọc
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 13:43 GMT+7

Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế

+ aA -
T. Nam - K. Trinh Chủ nhật, ngày 31/08/2025 13:43 GMT+7
Theo luật sư, hành vi trốn thuế gây thất thu nghiêm trọng ngân sách Nhà nước nên các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vợ chồng Vi ‘ngộ’ thêm tội Trốn thuế

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980) ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Trước đó ngày 2/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, trụ sở số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự. Vi còn bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự đối với vợ chồng Vi "ngộ" - Phạm Thị Hương Giang về hành vi trốn thuế.

Nguyễn Văn Vi được coi là "trùm giang hồ" ở Thanh Hóa, thân cận Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "thần đèn") – đối tượng đã bị Bộ Công an bắt giữ trước đó để điều tra về các sai phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Bị can đối mặt với nhiều tội danh và sẽ nhận mức phạt nghiêm khắc

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, đây là một vụ án có liên quan đến giang hồ cộm cán, với nhiều tiền án, tiền sự, khiến dư luận rất quan tâm.

Việc xử lý nghiêm, đầy đủ các tội danh thể hiện tính nghiêm minh đồng thời là thông điệp rõ ràng về sự nghiêm khắc của pháp luật trước các đối tượng lợi dụng quyền lực mạng hoặc tiền bạc để vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Huy, hành vi trốn thuế gây thất thu nghiêm trọng ngân sách Nhà nước nên các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.

Theo đó, mức phạt với tội danh này có hai loại hình phạt là phạt tiền và phạt tù. Trong vụ việc trên, nếu số tiền các bị can trốn thuế lớn hơn 1 tỷ đồng thì có thể sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 đến 07 năm đối với cá nhân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo luật sư Huy, tội trốn thuế có thể xử lý đối với cá nhân và pháp nhân thương mại. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngoài cá nhân đã bị khởi tố, cơ quan điều tra có khởi tố thêm đối với pháp nhân thương mại hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các tội danh trước đó, Vi sẽ đối diện với mức hình phạt cao nhất từ 12 đến 20 năm tù về tội Đưa hối lộ nếu số tiền đưa hối lộ từ 1.000.000.000 đồng trở lên và sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo luật sư Huy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các tội danh đã bị khởi tố để có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát truy tố theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả giải quyết vụ án này mà tòa án kết án đối với các bị can về nhiều tội danh thì mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân đối với nhiều tội danh. Trường hợp các tội danh đều bị kết án là tù có thời hạn thì khi tổng hợp hình phạt không quá 30 năm tù với nhiều tội và không quá 20 năm tù với một tội danh.

Tham khảo thêm

Khởi tố vợ chồng 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ' tội trốn thuế

Khởi tố vợ chồng "trùm giang hồ" Vi "ngộ" tội trốn thuế

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim vì trốn thuế gần 3 tỷ đồng

Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH Đại Kim vì trốn thuế gần 3 tỷ đồng

Chính phủ yêu cầu xử nghiêm việc cố tình 'né' thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế

Chính phủ yêu cầu xử nghiêm việc cố tình "né" thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tội danh 2 Thiếu tướng quân đội bị đề nghị truy tố trong vụ Hậu “pháo” có khung hình phạt thế nào?

Trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn của Nguyễn Văn Hậu xảy ra tại Khánh Hòa, cơ quan điều tra quân đội đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo tỉnh này và 2 Thiếu tướng, gồm cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân và một Cục phó Cục tác chiến.

Trường hợp người dân không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Bạn đọc
Trường hợp người dân không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Công an Cà Mau chuyển đơn tố cáo vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ bán hàng nghìn vé câu cá "chui" đến Thanh tra tỉnh

Bạn đọc
Công an Cà Mau chuyển đơn tố cáo vụ Vườn quốc gia U Minh Hạ bán hàng nghìn vé câu cá 'chui' đến Thanh tra tỉnh

Úng ngập ở đường Võ Chí Công, lắp đặt khẩn cống thoát nước ra hồ Tây

Bạn đọc
Úng ngập ở đường Võ Chí Công, lắp đặt khẩn cống thoát nước ra hồ Tây

Góc nhìn pháp lý vụ nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và 9 người khác bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ

Bạn đọc
Góc nhìn pháp lý vụ nữ Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và 9 người khác bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ

Đọc thêm

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng
Gia đình

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng

Gia đình

Chiều chuộng một người đàn ông như vậy, bạn sẽ dần đánh mất chính mình.

Hải sản vùng biển Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), trên trời dưới cá khô, mực khô
Nhà nông

Hải sản vùng biển Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), trên trời dưới cá khô, mực khô

Nhà nông

Thời điểm này, ngư dân các vùng ven biển Lâm Đồng (biển Bình Thuận trước đây) đang bước vào vụ cá nam nên nguồn hải sản khá dồi dào. Bên cạnh đa dạng các loại hải sản tươi sau khai thác được vận chuyển, tiêu thụ thị trường trong và ngoài tỉnh, một số mặt hàng hải sản khô đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên
Nhà nông

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên

Nhà nông

Trả lời phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh... đã và đang được xã Ngũ Chỉ Sơn nỗ lực triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị.

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy 'ẩn ý'
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy "ẩn ý"

Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift xác nhận đã đính hôn với Travis Kelce vào ngày 26/8, nhưng bạn gái cũ của Kelce – Kayla Nicole – lại gây chú ý khi liên tục đăng tải các thông điệp đầy ẩn ý.

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine
Thế giới

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine

Thế giới

Nhà sản xuất máy bay không người lái Đức Quantum Systems đã mở các nhà máy bí mật ở Ukraine, cho phép sản xuất máy bay không người lái được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu, Politico đưa tin vào ngày 30/8.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Media

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Media

TP Đà Nẵng rợp bóng cờ đỏ sao vàng, băng rôn cùng khẩu hiệu khắp các nẻo đường tạo nên không khí hân hoan mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Nghiêng say mùa thu' Bắc Hà năm 2025
Lào Cai thi đua yêu nước

“Nghiêng say mùa thu" Bắc Hà năm 2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối 30/8, tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ khai mạc Festival “Nghiêng say mùa thu" năm 2025, với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM
Thể thao

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM

Thể thao

CLB TP.HCM (tiền thân là CLB Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đạt được thoả thuận chiêu mộ cựu tiền vệ U19 Việt Nam Đoàn Hải Quân. Mùa trước, Đoàn Hải Quân khoác áo CLB TP.HCM (giờ đổi tên thành CLB Công an TP.HCM).

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè
Giảm nghèo nông thôn

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè

Giảm nghèo nông thôn

Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu mảnh đất từng là căn cứ địa cách mạng hào hùng, nay đã hóa thân thành vùng kinh tế sôi động, với các mô hình nông nghiệp hay, như nuôi cá lồng to bự, trồng chè mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho hàng trăm hộ dân.

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng
Nhà nông

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Nhà nông

Anh Nguyễn Thanh Tuấn - chủ trang trại sản xuất lúa hữu cơ Tuấn Linh, ngụ ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền(tỉnh An Giang) tận dụng diện tích đất trống dọc bờ bao xung quanh đồng ruộng để trồng cây nhàu. Cách làm này không chỉ giúp tăng khả năng chắn gió, giữ đất mà còn mang lại thu nhập khá từ việc bán trái nhàu cho các đơn vị sản xuất dược liệu.

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý
Nhà nông

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý

Nhà nông

Xã Hòa Phú là địa phương đầu tiên ở Đắk Lắk lắp đặt máy chấm sự hài lòng, cho phép người dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ chỉ bằng một nút bấm. Thông tin phản hồi được gửi trực tiếp đến lãnh đạo để kịp thời chấn chỉnh, xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ
Pháp luật

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm
Đông Tây - Kim Cổ

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa mưa bom B-52, chiếc xe TZM dài gần 15 mét vẫn lao lên trận địa để tiếp đạn cho tên lửa SAM-2. Trên cabin, người lính trẻ Lê Quý Họa ngày ấy hiểu rằng mỗi vòng quay vô lăng là một lần thách thức cái chết. Ông và đồng đội – những “cảm tử quân tiếp đạn” – đã góp phần làm nên chiến thắng huyền thoại trong 12 ngày đêm Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập

Tin tức

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước
Thế giới

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Thế giới

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển của mỗi nước.

Giới trẻ Việt 'tung bay' cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9
Xã hội

Giới trẻ Việt "tung bay" cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9

Xã hội

Từ biển xanh nắng vàng, núi rừng mây phủ đến những cánh đồng bạt ngàn, giới trẻ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bên biểu tượng thiêng liêng, biến mỗi hành trình thành trải nghiệm tràn đầy cảm xúc.

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày
Chuyển động Sài Gòn

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày

Chuyển động Sài Gòn

Xã Bình Chánh, TP.HCM vừa chính thức cho phép người dân xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp. Thủ tục xin phép được giải quyết trong vòng 10 ngày.

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine
Thế giới

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine

Thế giới

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga sẽ phát huy lợi thế và tiếp tục tấn công vào quân đội Ukraine.

Trứng gà đừng chiên hay kho, làm món này dễ ăn lại bổ dưỡng
Gia đình

Trứng gà đừng chiên hay kho, làm món này dễ ăn lại bổ dưỡng

Gia đình

Trứng gà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như phát triển cơ bắp, hỗ trợ tim mạch và não bộ, tăng cường thị lực, cải thiện sức khỏe xương khớp...

Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo
Bạn đọc

Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo

Bạn đọc

Sau một năm giành độc lập, nước ta đã lập kỳ công tiêu diệt “giặc đói”. Sau 80 năm, điều thần kỳ được tạo ra, chính đất nước từng có 2 triệu người chết đói đã thành “cường quốc” xuất khẩu gạo của thế giới.

Phá đường dây số đề “khủng” ở Đắk Lắk do hai phụ nữ cầm đầu
Pháp luật

Phá đường dây số đề “khủng” ở Đắk Lắk do hai phụ nữ cầm đầu

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây số đề "khủng" do hai phụ nữ cầm đầu, bắt giữ 15 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Truy tìm kẻ ôm trang mạng cá độ bóng đá từ đường dây 100 tỷ ở Đà Nẵng
Pháp luật

Truy tìm kẻ ôm trang mạng cá độ bóng đá từ đường dây 100 tỷ ở Đà Nẵng

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa phát lệnh truy tìm Bùi Thái Cảm - đối tượng được xác định đã nhận một trang mạng cá độ bóng đá từ thành viên trong đường dây cá độ hơn 100 tỷ đồng do Trần Quang Minh cầm đầu.

Tin sáng (31/8): Becamex TP.HCM “chốt sổ” chuyển nhượng với cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (31/8): Becamex TP.HCM “chốt sổ” chuyển nhượng với cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam

Thể thao

Becamex TP.HCM “chốt sổ” chuyển nhượng với cựu tuyển thủ ĐT Việt Nam; West Ham muốn chiêu mộ Fabio Vieira; Rodrygo ở lại Real Madrid; Tottenham sắp sở hữu Manuel Akanji; Vợ cũ của Mauro Icardi lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Bóng đá Malaysia sau trận thắng ĐT Việt Nam 4-0: Bóng tối u ám và bị FIFA điều tra?
Thể thao

Bóng đá Malaysia sau trận thắng ĐT Việt Nam 4-0: Bóng tối u ám và bị FIFA điều tra?

Thể thao

Cuộc khủng hoảng thượng tầng của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đang khiến dư luận trong và ngoài nước đặc biệt chú ý, khi chủ tịch Joehari Ayub bất ngờ từ chức chỉ sau vỏn vẹn 6 tháng đắc cử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác tại Trung Quốc

Thế giới

Vào lúc 0h ngày 31/8, theo giờ địa phương (tức 23 giờ ngày 30/8, theo giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Tân Hải, thành phố Thiên Tân, bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Trấn Ninh - Nơi nữ tướng Bùi Thị Xuân viết nên bản anh hùng ca cuối cùng, nằm ở đâu?
Đông Tây - Kim Cổ

Trấn Ninh - Nơi nữ tướng Bùi Thị Xuân viết nên bản anh hùng ca cuối cùng, nằm ở đâu?

Đông Tây - Kim Cổ

Cuối năm 1801, chiến lũy Trấn Ninh rực lửa trong cuộc phản công của nhà Tây Sơn. Trên lưng voi, nữ tướng Bùi Thị Xuân hiên ngang thúc quân xông trận, viết nên khúc anh hùng ca bi tráng. Nhưng từ chính nơi ấy, hào khí Tây Sơn bắt đầu tàn lụi, mở ra hồi kết cho một vương triều từng lẫy lừng oanh liệt.

Ngôi nhà 1 tầng 350 m2 ở Đồng Hới hút mắt khi nâng nền chống ngập
Nhà đất

Ngôi nhà 1 tầng 350 m2 ở Đồng Hới hút mắt khi nâng nền chống ngập

Nhà đất

Ngôi nhà 1 tầng tại Đồng Hới (Quảng Bình) được nâng nền cao 1,4 m chống ngập lũ, xây dựng trên diện tích 350 m2, thiết kế hiện đại, hòa quyện với thiên nhiên, tạo không gian sống ấm cúng cho ba thế hệ.

Nơi này ở Sơn La làng đẹp ví như 'miền quê cổ tích', dân đang tổ chức lễ hội gì mà người ta muốn lên xem?
Nhà nông

Nơi này ở Sơn La làng đẹp ví như "miền quê cổ tích", dân đang tổ chức lễ hội gì mà người ta muốn lên xem?

Nhà nông

Ngày 30/8, đông đảo người dân và du khách đổ về xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La để trải nghiệm Lễ hội mừng cơm mới, tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi ở "miền quê cổ tích".

Tháp Tam Thắng lên đèn đúng dịp 2/9, Bãi Sau Vũng Tàu bừng sáng, khách trầm trồ thích thú
Xã hội

Tháp Tam Thắng lên đèn đúng dịp 2/9, Bãi Sau Vũng Tàu bừng sáng, khách trầm trồ thích thú

Xã hội

Tháp Tam Thắng chính thức lên đèn đúng dịp lễ Quốc khánh 2/9, khiến Bãi Sau Vũng Tàu như được bừng sáng. Không chỉ người dân, du khách cũng trầm trồ thích thú trước biểu tượng mới này của biển Vũng Tàu.

Hà Nội FC chia tay 'Quang Hải đệ nhị'
Thể thao

Hà Nội FC chia tay "Quang Hải đệ nhị"

Thể thao

Hà Nội FC vừa ra thông báo chia tay Bùi Long Nhật - tiền vệ từng được ví như “Quang Hải đệ nhị”. Thực tế ở mùa giải 2024/2025, tiền vệ 25 tuổi này chỉ ra sân đúng 15 phút cho đội bóng thủ đô.

Tin đọc nhiều

1

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

2

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

3

Ukraine và "đòn chí mạng" đối với Hungary

Ukraine và 'đòn chí mạng' đối với Hungary

4

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

5

Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Thí sinh 'ấm ức' dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?