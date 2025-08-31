Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vợ chồng Vi ‘ngộ’ thêm tội Trốn thuế

Ngày 30/8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá, đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi ngộ) và vợ là Phạm Thị Hương Giang (SN 1980) ở 130 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa cũ (nay là phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).



Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Phạm Thị Hương Giang tại lô A22 Lê Hoàn, phường Hạc Thành.

Trước đó ngày 2/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, trụ sở số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời khởi tố bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự. Vi còn bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự đối với vợ chồng Vi "ngộ" - Phạm Thị Hương Giang về hành vi trốn thuế.

Nguyễn Văn Vi được coi là "trùm giang hồ" ở Thanh Hóa, thân cận Nguyễn Anh Tuấn (còn gọi là Tuấn "thần đèn") – đối tượng đã bị Bộ Công an bắt giữ trước đó để điều tra về các sai phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Bị can đối mặt với nhiều tội danh và sẽ nhận mức phạt nghiêm khắc

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, đây là một vụ án có liên quan đến giang hồ cộm cán, với nhiều tiền án, tiền sự, khiến dư luận rất quan tâm.

Việc xử lý nghiêm, đầy đủ các tội danh thể hiện tính nghiêm minh đồng thời là thông điệp rõ ràng về sự nghiêm khắc của pháp luật trước các đối tượng lợi dụng quyền lực mạng hoặc tiền bạc để vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Huy, hành vi trốn thuế gây thất thu nghiêm trọng ngân sách Nhà nước nên các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.

Theo đó, mức phạt với tội danh này có hai loại hình phạt là phạt tiền và phạt tù. Trong vụ việc trên, nếu số tiền các bị can trốn thuế lớn hơn 1 tỷ đồng thì có thể sẽ đối mặt với hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 đến 07 năm đối với cá nhân.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm và tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo luật sư Huy, tội trốn thuế có thể xử lý đối với cá nhân và pháp nhân thương mại. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngoài cá nhân đã bị khởi tố, cơ quan điều tra có khởi tố thêm đối với pháp nhân thương mại hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các tội danh trước đó, Vi sẽ đối diện với mức hình phạt cao nhất từ 12 đến 20 năm tù về tội Đưa hối lộ nếu số tiền đưa hối lộ từ 1.000.000.000 đồng trở lên và sẽ bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm đối với tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo luật sư Huy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ đối với các tội danh đã bị khởi tố để có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát truy tố theo quy định của pháp luật. Trường hợp kết quả giải quyết vụ án này mà tòa án kết án đối với các bị can về nhiều tội danh thì mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân đối với nhiều tội danh. Trường hợp các tội danh đều bị kết án là tù có thời hạn thì khi tổng hợp hình phạt không quá 30 năm tù với nhiều tội và không quá 20 năm tù với một tội danh.