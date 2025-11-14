Hà Nội: Cà chua tăng giá kỷ lục 50.000 đồng/kg, người nội trợ than trời trong bão giá

Người Hà Nội đắn đo từng quả cà chua

Cà chua tại nhiều chợ dân sinh dao động từ 50.000-70.000 đồng/kg khiến nhiều người Hà Nội ngỡ ngàng. Ảnh: Nhật Hà

Gần đây, giá rau xanh tại các chợ dân sinh ở Hà Nội đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, cà chua - loại quả quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình đã chạm mốc 50.000 - 70.000 đồng/kg, khiến không ít bà nội trợ “choáng váng”.

Chiều muộn, chị Phạm Phương Anh (quận Thanh Xuân) ghé chợ Thanh Xuân Bắc gần nhà mua ít cà chua để làm món sườn xào chua ngọt. Tuy nhiên, khi hỏi giá, chị ngỡ ngàng khi chủ sạp hàng rau nói 50.000 đồng/kg.

“Lâu nay tôi thường ăn rau củ quả do người thân ở quê gửi lên. Hôm nay ra chợ mua thêm ít cà chua mà thấy giá cao quá, thật sự ngỡ ngàng. Ngay sau hai trận ngập lớn ở Hà Nội vừa rồi, cà chua cũng chỉ dao động khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg, không ngờ giờ lại tăng gấp đôi như vậy”, chị Phương Anh rầu rĩ.

Chị Phương Anh "choáng váng" khi cà chua tăng giá gấp đôi. Ảnh: Nhật Hà

Một mẹ đảm chia sẻ hình ảnh và cảm xúc trên trang cá nhân khi biết nhiều mẹ khác mua 3 quả cà chua với giá 30.000 đồng. Ảnh: Len Kieu Nguyen

Cũng đi chợ Thanh Xuân Bắc, bà Tô Thị Hoa chia sẻ: "cầm 100.000 đồng đi chợ, với số tiền này, ngay sau bão tôi còn có thể mua được nhiều loại rau hơn, ăn được vài bữa. Bây giờ thì chỉ đủ mua ít rau cùng chút gia vị”, bà Phương than thở.

Tại chợ dân sinh Triều Khúc, chị Bích Liên cho biết: “Ở đây dân cư đông, phần lớn là sinh viên và người lao động, nhưng giá rau củ cũng chẳng rẻ hơn là bao so với các chợ khác. Rau muống 20.000 đồng/mớ, mồng tơi 15.000 -18.000 đồng/mớ, cà chua 45.000 - 50.000 đồng/kg".

Tiểu thương thở dài vì rau khan hiếm

Các loại rau xanh đều đồng loạt tăng giá, trong đó có cà chua - loại quả thường xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày của nhiều gia đình - có giá cao kỷ lục. Ảnh: Nhật Hà

Chia sẻ về nguyên nhân giá rau xanh, đặc biệt là cà chua tăng cao, chị Nguyễn Thị Hòa (tiểu thương hơn 10 năm bán rau ở chợ Thanh Xuân Bắc), cho biết: “Cà chua mấy hôm nay tôi bán 50.000 đồng/kg mà lời chẳng được bao nhiêu. Các sạp rau ngoài mặt đường còn bán giá lên tới 70.000 đồng/kg cà chua cùng loại do tiền thuê mặt bằng cao.

Sau các trận bão vừa rồi, nguồn rau từ các khu ngoại thành và tỉnh lân cận bị ảnh hưởng nặng, nguồn cung giảm mạnh. Cà chua lại dễ hỏng, khó vận chuyển và bảo quản, nên khan hàng là điều khó tránh.

Người nội trợ có xu hướng chuyển sang sử dụng các loại củ như khoai tây, khoai lang, củ từ ... để thay thế rau xanh trong thời kỳ "bão giá". Ảnh: Nhật Hà

Không chỉ cà chua, nhiều loại rau khác như cải xanh, xà lách, rau muống, bí xanh… cũng đồng loạt tăng giá.

Theo chị Hòa, trung bình giá rau tăng 20–30% so với tháng trước. “Rau từ Mộc Châu, Đà Lạt chuyển ra Hà Nội tốn thêm chi phí vận chuyển. Thời tiết thất thường khiến rau chậm cho thu hoạch”, chị nói.

Bà Trần Thị Lan, một tiểu thương khác, cho biết thêm: “Sau mỗi đợt bão, việc khôi phục mùa vụ rau thường mất ít nhất vài tuần, thậm chí lâu hơn nếu thời tiết tiếp tục xấu. Vì vậy, giá rau, đặc biệt là các loại ‘rau trái vụ’ như cà chua, dưa chuột, ớt… sẽ còn “leo thang” trong thời gian tới”.

Người nội trợ chắt bóp, xoay xở trong “bão giá”

Tại một sạp hàng khác, chị Lê Thị Thu (Cầu Giấy) vừa cầm lên đặt xuống mấy quả cà chua, vừa lắc đầu: “Bình thường 20.000 đồng là mua được cả cân cà chua chín mọng, giờ 50.000 đồng mà nhìn cũng không tươi bằng trước. Mỗi bữa ăn mà tính kỹ thì riêng tiền rau cũng tốn gấp đôi rồi.

Vì thế, tôi hạn chế nấu các món cần cà chua, thay vào đó, tôi sử dụng sốt cà đóng chai hoặc tương cà. Rau thì hạn chế rau xào, thiên về rau canh như rau ngót, mồng tơi - vừa rẻ vừa nấu được nhiều bữa. Nhờ vậy mà đỡ mệt mỏi, áp lực giữa thời ‘bão giá’ này”.

Người nội trợ đăng ảnh mớ rau lên mạng kèm icon khóc thét vì mớ rau mồng tơi có giá cao. Ảnh: Cherry Phạm

Không riêng chị Thu, nhiều người nội trợ khác cũng đang phải chật vật, xoay xở tương tự. Chị Nguyễn Hồng Nhung (Hoàng Mai) nói: “Tôi thay đổi thực đơn, cà chua đắt thì nấu canh chua bằng chanh, me hoặc khế chua, dứa. Rau xanh đắt thì ăn giá đỗ, bí xanh, khoai tây, củ từ hoặc tận dụng rau trồng ở ban công. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiết kiệm”.

Còn chị Phạm Thị Hải (nhân viên văn phòng, khu Khương Đình) chia sẻ, bữa cơm gia đình nhỏ 4 người của chị giờ được tính toán kỹ từng món: “Rau tăng giá khiến chi phí đi chợ mỗi ngày tăng đáng kể. Trước 100.000 đồng là đủ cho cả ngày, giờ phải 130.000 đồng mới đủ. Tôi hạn chế mua rau ở chợ truyền thống, chuyển sang siêu thị hoặc đặt combo rau sạch online, rủ nhau mua chung để giá ổn định và rẻ hơn”.

Vì cà chua giá cao kỷ lục, nên người nội trợ đắn đo không dám mua nhiều. Ảnh: Đồng Lê Thiên Kim

Cuối cùng, bà Trần Thị Lành (65 tuổi, tiểu thương tại chợ Yên Xá) cho rằng, thời tiết biến đổi thất thường khiến việc trồng rau ngày càng khó khăn, khan hiếm thì giá tăng là điều tất yếu.

“Người dân thành phố có thể trở thành ‘nông dân đô thị’ bằng cách tận dụng không gian như ban công, sân thượng để trồng rau tại nhà. Việc trồng rau xanh, cà chua bi, rau thơm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo rau sạch, an toàn cho bữa ăn gia đình”, bà Lành chia sẻ.