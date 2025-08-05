UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ.

Theo đó, Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND xã, phường phải xây dựng giải pháp xử lý dứt điểm các các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát (chợ cóc, chợ tạm).

Cách chợ Phúc Lý khoảng 500 mét, tiểu thương và người dân đang mua bán ở chợ cóc ven đường Phú Minh, quận Bắc Từ Liêm (cũ), Hà Nội.

Cùng với đó, hướng dẫn địa phương rà soát, phân loại, lập kế hoạch xử lý và duy trì trật tự sau giải tỏa. Đề xuất cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, phát triển hệ thống chợ. Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm và báo cáo định kỳ cám kết.

“Giao UBND các phường, xã rà soát, thống kê, lập kế hoạch và tổ chức giải tỏa theo thẩm quyền quy định. Kế hoạch cần có lộ trình, giải pháp cụ thể, hoàn thành trong năm 2025. Tuyên truyền người dân không mua bán tại chợ tự phát, thay đổi thói quen tiêu dùng. Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm trực tiếp nếu không hoàn thành mục tiêu”, công văn nêu rõ.

Về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, phân loại cơ sở không phép, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, nhất là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9/2025. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch cơ sở giết mổ tập trung phù hợp thực tiễn. Tham mưu chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ hiện đại, hỗ trợ di dời hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Hoàn thành trước tháng 11/2025.

Các phường, xã quản lý, giám sát hoạt động giết mổ tại địa bàn; xử lý nghiêm cơ sở trái phép. Tuyên truyền, vận động di dời vào khu giết mổ tập trung theo quy hoạch. Phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm sản phẩm không rõ nguồn gốc, không kiểm dịch.