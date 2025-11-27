Hà Nội đề xuất không xây nhà ở trên quỹ đất nội đô sau di dời

Gần 70 cơ sở nằm trong danh sách di dời

Theo thống kê kèm trong tờ trình, thành phố xác định 66 cơ sở cần sắp xếp lại vị trí, trong đó 51 là nhà máy, xưởng sản xuất và 15 là trụ sở cơ quan, đơn vị.

Nhóm cơ sở sản xuất gồm 9 đơn vị từng được đưa vào nghị quyết năm 2022 và 42 cơ sở mới được bổ sung, trải rộng từ in ấn, dệt may, thực phẩm - đồ uống cho đến sản xuất vật liệu. Nhiều tên tuổi lâu năm như Dệt kim Đông Xuân, Bia Việt Hà, Rạng Đông, Viglacera Thanh Trì… cũng thuộc diện phải chuyển ra khỏi khu vực dân cư.

Trong nhóm trụ sở cơ quan và đơn vị dịch vụ, một số cái tên đáng chú ý gồm Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật, Công ty Xây lắp và Cơ khí cầu đường, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An, Cadisun hay Vicem thương mại xi măng.

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long là một trong số địa điểm di dời. Ảnh: Hoàng Thành

Thành phố nhấn mạnh việc chuyển các cơ sở này ra ngoài khu vực trung tâm không chỉ nhằm đảm bảo đúng định hướng quy hoạch mà còn để giải quyết các vấn đề về môi trường. đặc biệt với những cơ sở đang hoạt động trong khu dân cư hoặc khu vực có mật độ xây dựng cao.

Khi di chuyển, doanh nghiệp phải đồng thời nâng cấp dây chuyền, áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và kiểm soát khí thải, nhằm tránh tình trạng “di dời ô nhiễm từ chỗ này sang chỗ khác”.

Địa điểm tiếp nhận dự kiến là các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung. Trường hợp đặc biệt, nếu không thể bố trí trong các khu này, UBND TP sẽ xem xét từng hồ sơ cụ thể.



Quỹ đất trống sau khi các cơ sở di dời sẽ được giao để thành phố lập phương án sử dụng mới. Tuy nhiên, Hà Nội khẳng định không cho phép xây dựng dự án nhà ở trên đất các nhà máy, trường học hay cơ sở y tế cũ thuộc khu vực nội đô lịch sử.

Thay vào đó, quỹ đất này sẽ ưu tiên cho không gian xanh, hạ tầng công cộng, các thiết chế văn hóa - du lịch, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng sống cho khu vực trung tâm và nâng tỷ lệ đất cây xanh.

Các nội dung trong tờ trình dự kiến được HĐND TP. Hà Nội xem xét tại kỳ họp cuối năm, diễn ra từ ngày 26 đến 28/11.