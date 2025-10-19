Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội

Cụm di tích Yên Nội có từ thời vua Tự Đức đang bị bỏ rơi giữa… làng Yên Nội. Video: Thành Văn, Hoàng Hiền, Hoài An

Giá trị đặc biệt của cụm di tích hiếm có

Theo tư liệu, làng Yên Nội (trước thuộc huyện Quốc Oai, nay thuộc xã Hưng Đạo, TP Hà Nội) từng được biết đến là vùng đất hiếu học, sản sinh nhiều danh nhân. Hai vị đại khoa tiêu biểu là Vương Khắc Mại, đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Tuất (1478) và Nguyễn Thừa Phủ, đỗ Hoàng giáp khoa Đinh Mùi (1487), đều được khắc danh tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.



Dưới thời vua Tự Đức, năm 1865, làng Yên Nội đã xây dựng cụm văn từ gồm hai cấp: văn từ hàng huyện và văn từ của làng – một hiện tượng rất hiếm gặp trong kiến trúc và đời sống văn hóa làng xã xưa. Văn từ không chỉ là nơi thờ phụng các bậc hiền tài, mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, khuyến học.



PGS.TS Bùi Xuân Đính, nguyên cán bộ Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu văn hóa làng xã nhận định: “Việc một địa phương nhỏ như Yên Nội có cả hai cấp văn từ cho thấy học phong phát triển sâu rộng, là minh chứng rõ ràng về tầm vóc trí thức của vùng đất này”.



Văn từ (văn chỉ) hàng huyện và văn từ làng Yên Nội bị bỏ hoang giữa... làng. Ảnh: Thành Văn

Bị bỏ rơi, hoang phế giữa… làng

Phản ánh tới Báo điện tử Dân Việt, người dân làng Yên Nội cho biết, trải qua thời gian dài không được trùng tu, cụm di tích Yên Nội hiện đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đầu tháng 10/2025, phóng viên có mặt tại cụm di tích. Bước qua cánh cổng gỗ sơ sài, một khung cảnh tiêu điều hiện ra: mái ngói rêu phong, tường nứt, nhiều đoạn đổ sập; hậu cung nghiêng ngả, gỗ mục nát, rêu phủ dày đặc.

Bên trong văn từ, toàn bộ phần sàn và mái gỗ bị mục nát, bong tróc, xếp đống ngổn ngang. Các cột gỗ chính có dấu hiệu mối mọt, gãy sập. Nếu không có biện pháp chống đỡ, toàn bộ kết cấu gỗ có thể sập bất cứ lúc nào.

Toàn bộ khuôn viên bị cây dại bao phủ, lối đi hầu như không còn dấu tích. Bên ngoài, phần sân di tích được dùng làm nơi tập kết gạch, đá, vật liệu xây dựng, bia đá di chuyển lộn xộn.

Hình ảnh ám ảnh nhất chính là những tấm bia đá cổ ghi danh các bậc hiền tài làng Yên Nội bị vứt lăn lóc trong góc tường, phủ rêu, nứt vỡ. Một biểu tượng tri thức đang bị lãng quên.



Toàn cảnh cụm di tích Yên Nội (xã Hưng Đạo, TP Hà Nội) hiện trạng hoang phế, nhiều hạng mục hư hỏng nặng. Ảnh: Nhóm PV Dân Việt

Giữa khung cảnh ấy, ông Bùi Văn Tường (77 tuổi), người dân địa phương, chỉ tay về mái nhà dột nát: “Nơi này bỏ hoang nhiều năm, có thể sập bất cứ lúc nào. Dân chúng tôi chỉ biết nhìn mà xót ruột”.

Ông Đặng Văn Sâm, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Yên Nội, nhớ lại: “Sau kháng chiến chống Pháp, văn từ từng bị dùng làm cửa hàng, trường mầm non, rồi làm nơi ủ mầm cho hợp tác xã. Từ đó đến nay, chưa được tu bổ lần nào”.



Ngoài sự xuống cấp tự nhiên, di tích còn đối mặt với nguy cơ bị xâm lấn. Theo quan sát của PV, khu vực di tích rộng khoảng 800 –1.000 m² đang bị thu hẹp do nhiều hộ dân xây dựng nhà cửa sát mép di tích, một số còn cơi nới lấn vào khuôn viên cũ. Điều này không chỉ làm biến dạng kiến trúc gốc mà còn ảnh hưởng đến không gian văn hóa thiêng liêng vốn có.

Cụ Phí Hữu Phàm (89 tuổi), đại diện Hội Người cao tuổi Yên Nội, cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, đề nghị được phục hồi văn từ, nhưng chưa nhận được phản hồi cụ thể. Đây không chỉ là nơi thờ tự, mà còn là biểu tượng tinh thần của cả làng”.

Theo một số người dân, trong suốt hơn một thập kỷ qua, đã có nhiều đoàn khảo sát, nhiều lần báo cáo lên cấp xã, huyện. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, chưa có động thái cải tạo hoặc kế hoạch bảo tồn rõ ràng nào được triển khai.

Giữ di sản - giữ lấy ký ức làng

PGS.TS Bùi Xuân Đính – nguyên cán bộ Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam kể, trong chuyến khảo sát năm 2012 phục vụ biên soạn Bách khoa thư Hà Nội (vùng mở rộng), ông từng bày tỏ sự bức xúc trước tình trạng đổ nát của di tích Yên Nội.

Ông cho rằng, đây không đơn thuần là sự lãng quên mà còn thể hiện cách ứng xử thiếu trách nhiệm với di sản văn hóa.

Theo ông, trách nhiệm bảo tồn không chỉ thuộc về cấp xã, mà còn là nghĩa vụ của các cơ quan văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và chính quyền thành phố.

“Càng chậm trễ, nguy cơ sụp đổ càng cao. Khi vật thể mất đi, giá trị tinh thần cũng không còn giữ được. Đó là sự đứt gãy trong mạch nguồn văn hóa,” ông nhấn mạnh.



Người dân làng Yên Nội dẫn phóng viên Báo Dân Việt đi ghi nhận thực trạng xuống cấp của di tích. Ảnh: Thành Văn



Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu thiết chế văn hóa làng xã, ông Đính cho rằng quá trình phục hồi cần bắt đầu bằng khảo sát hệ thống bia đá, xác định cấu trúc gốc, tìm lại tài liệu khắc bia cổ nếu còn, từ đó mới có cơ sở lập phương án trùng tu chính xác.



Điều khiến người dân lo lắng không chỉ là nguy cơ mất một công trình cổ, mà còn là việc đánh mất ký ức cộng đồng, niềm tự hào và tinh thần hiếu học đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ.



