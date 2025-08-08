Hà Nội: Ông Tống Học Nghĩa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ

Sáng 8/8, Đảng bộ phường Giảng Võ, TP Hà Nội tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.



Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Phó Trưởng đoàn công tác số 2 của Thành ủy Hà Nội.



Lãnh đạo HĐND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ phường Giảng Võ. Ảnh: Thành An.

Phường Giảng Võ tiên phong xây dựng đô thị xanh, thông minh

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 (trên cơ sở nghị quyết của các đảng bộ trước khi sáp nhập), đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.



Báo cáo chính trị nêu rõ, Đảng bộ phường xác định 3 trụ cột phát triển: Đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp mô hình chính quyền đô thị hai cấp; đẩy mạnh tái thiết đô thị thông minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ; phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực.



Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Quang Thái.

Các khâu đột phá gồm: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, mở rộng không gian công cộng, không gian xanh, không gian văn hóa; phát triển giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục số hóa, hiện đại, hội nhập quốc tế.



Đại hội phường Giảng Võ cũng xác định một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 như: Tổng thu ngân sách hằng năm vượt chỉ tiêu thành phố giao từ 8-10%; tăng trưởng kinh tế 11-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 5-7%/năm; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom trong ngày; 93% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia, trong đó 85% đạt mức độ 2.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Giảng Võ cần tiếp tục kế thừa thành quả, đồng thời đổi mới tư duy, khơi dậy khát vọng, tiên phong, gương mẫu, hành động quyết liệt, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mục tiêu đã đề ra.



Bà Mai gợi ý một số định hướng trọng tâm: Phát huy bản sắc của phường; đi đầu trong chuyển đổi số toàn diện; phát triển trên 3 trụ cột văn hóa và con người - an ninh, an toàn - đô thị xanh, thông minh; giữ vị trí dẫn đầu về giáo dục và thuộc nhóm đầu về chuyển đổi số.



Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giảng Võ Tống Học Nghĩa phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Quang Thái.

Bên cạnh đó, phường Giảng Võ cần sớm ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý trật tự đô thị, môi trường, phòng cháy chữa cháy; số hóa dữ liệu dân cư, hộ tịch, tài sản công phục vụ người dân và doanh nghiệp; đồng thời phát triển hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ các tuyến vành đai, đường sắt đô thị.



“Cần đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ để kịp thời nắm bắt, phản ánh và giải quyết nguyện vọng của nhân dân ngay từ cơ sở”, bà Mai nói và đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường sớm xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể hóa các chỉ tiêu, khâu đột phá; đổi mới phương thức tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng thuận với chủ trương của Đảng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng bộ phường Giảng Võ. Ảnh: Thành An.

Ông Tống Học Nghĩa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Giảng Võ

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Giảng Võ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Tống Học Nghĩa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Quế Anh và ông Cồ Như Dũng được chỉ định giữ chức Phó Bí thư. Đại hội cũng chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.



Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ và nhân dân phường Giảng Võ phấn đấu xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, góp phần vào thành tích chung của Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.