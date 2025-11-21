Hà Nội phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới rộng hơn 26 ha tại xã Thiên Lộc

Hà Nội phê duyệt quy hoạch Khu đô thị G19, quy mô dân số hơn 5.000 người

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt Đồ án Quy Hoạch chi tiết Khu đô thị giới G19, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, khu đất nghiên cứu thuộc địa giới hành chính xã Thiên Lộc, phía Bắc giáp thôn Đoài và thôn Đông, xã Thiên Lộc; phía Nam giáp đường Quốc lộ 5 kéo dài (đường Hoàng Sa); phía Tây trùng chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực quy hoạch có mặt cắt 40m; phía Đông trùng chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực quy hoạch có mặt cắt 40m.

Diện tích đất lập quy hoạch khoảng 26,1 ha, quy mô dân số khoảng 5.332 người. Quy hoạch được lập nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch chung của Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065 và Quy hoạch phân khu đô thị N4 (tỷ lệ 1/5.000).

Khu đô thị Khu đô thị giới G19 được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất ở; trường học; đất thương mại dịch vụ; hạ tầng kỹ thuật; giao thông;…

UBND Thành phố giao Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trung Yên chịu trách nhiệm về pháp lý tổ chức lập, chất lượng, số liệu, tính chính xác, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống bản vẽ, thuyết minh, quy định quản lý.

Một góc tại xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Trong thời gian gần đây, Hà Nội phê duyệt hàng loạt phân khu đô thị. Trong đó có Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị XB-5, tỷ lệ 1/2.000 thuộc các xã Nội Bài, Sóc Sơn, Quang Minh, Phúc Thịnh.

Theo quyết định, khu đô thị XB-5 có diện tích khoảng 3.971 ha, phía Bắc giáp ranh giới phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - phân đoạn 1 (Bắc Sông Hồng), E3 và đất nông nghiệp xã Nội Bài; phía Nam giáp phân khu đô thị E1-3, E2-3 và đường Vành đai 3; phía Đông giáp phân khu đô thị XB-4; phía Tây giáp phân khu đô thị giáp ranh giới phân khu đô thị phía Tây Vành đai 4 - phân đoạn 1 (Bắc Sông Hồng).

Khu đô thị XB-5 được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất ở; du lịch; dịch vụ công cộng; cụm công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật; đất di tích, tôn giáo; đất An ninh, quốc phòng; sản xuất nông nghiệp,...

Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội) là đơn vị được UBND thành phố giao tổ chức lập quy hoạch dự án.

Ngoài ra, Hà Nội còn phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho bốn phân khu thuộc khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045 tầm nhìn đến năm 2065.

Cụ thể, phân khu A có quy mô 3.280 ha, thuộc địa giới hành chính các phường, xã như: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh. Phân khu B có quy mô 4.560 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc, Dân Hòa. Phân khu C có diện tích gần 4.500 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Ngọc Hồi, Nam Phù, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Thường Tín. Phân khu D có quy mô hơn 3.700 ha, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

Đồ án quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt và yêu cầu Hà Nội khởi công ngay trong tháng 12/2025, qua đó mở ra bước đột phá về không gian đô thị và hạ tầng hiện đại của Thủ Đô.

