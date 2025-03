Hải Phòng: 500 chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã được tập huấn về nhiệm vụ PCCC&CNCH

Sáng 22/3, Công an thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về PCCC&CNCH cho lực lượng công an cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2025.

Theo đó, Giám đốc Công an thành phố triệu tập gần 500 chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã đang tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ liên quan về PCCC&CNCH.

Gần 500 chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã dự tập huấn. Ảnh CAHP.

Thực hiện theo đề án của Bộ Công an, từ ngày 1/3, Công an thành phố chính thức hoạt động với mô hình tổ chức bộ máy mới, mô hình không tổ chức Công an cấp huyện.

Trong khi đó, công tác PCCC&CNCH là một nhiệm vụ trọng yếu, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và sự phát triển bền vững của xã hội. Đặc biệt, đối với lực lượng công an cấp xã, vai trò trong công tác PCCC ngày càng trở nên quan trọng, là những người trực tiếp gần gũi với người dân tại từng khu dân cư, hộ gia đình.

Trên địa bàn thành phố có gần 19 nghìn cơ sở do UBND cấp xã quản lý, đây là một số lượng lớn cơ sở. Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng, diễn biến tương đối phức tạp, đặc biệt, một số vụ cháy gây thiệt hại về người xảy ra tại cơ sở có quy mô nhỏ, không đảm bảo số lượng lối thoát nạn là cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Trong khi đó, một số người đứng đầu cơ sở này chưa nhận thức đầy đủ và thực hiện hết trách nhiệm của mình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC. Do vậy việc trang bị những kiến thức, nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho lực lượng lực lượng công an cấp xã thực hiện công tác kiểm tra về PCCC&CNCH rất cần thiết.

Qua tập huấn, thời gian tới lực lượng công an cấp xã sẽ thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND cấp xã thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, nâng cao ý thức trách nhiệm để nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về PCCC, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, buổi tập huấn còn trực tiếp giải đáp lực lượng công an cấp xã về những khó khăn, vướng mắc cho trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC tại cơ sở.