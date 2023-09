Đây là một trong những hoạt động cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của UBND phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ông Nguyễn Vũ Hoàng Giang – Phó Chủ tịch UBND phường Máy Tơ cho biết, chuyển đối số ngày càng phổ biến trong đời sống xã hội. Các doanh nghiệp trên toàn thế giới từ bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, sản xuất, tài chính cho đến các đơn vị hành chính công đều tham gia vào công cuộc chuyển đổi số để tăng cao hiệu quả hoạt động đồng thời tăng cao tối đa trải nghiệm cho khách hàng.

Lễ ra mắt app chợ Lương Văn Can tại khu ẩm thực thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng. Ảnh: Trần Phượng.

Trước đó, tháng 10/2022, UBND phường Máy Tơ đã phối hợp cùng công ty Viettel Hải Phòng xây dựng mô hình " Chợ Lương Văn Can – Thanh toán không dùng tiền mặt". Qua 12 tháng triển khai, đến nay trong chợ đã có 183 điểm giao dịch với số lượng giao dịch trên 10.000 giao dịch tương ứng với số tiền 4,8 tỷ đồng (trung bình mỗi tháng giao dịch khoảng 400 triệu đồng).

Tổ trưởng tổ dân phố các phường nhận tờ rơi hướng dẫn cài đặt, sủ dụng app tại Lễ ra mắt về phát cho người dân tại tổ dân phố mình quản lý. Ảnh Trần Phượng.

Từ việc triển khai trên, các tiểu thương và người dân đã dần quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Lương Văn Can. Để tiếp tục thực hiện chuyển đổi số, ngay từ đầu năm 2023, phường Máy Tơ phối hợp với Tổ quản lý chợ và công ty TNHH giải pháp công nghệ Infinity tích cực xây dựng, triển khai và ra mắt phần mềm ứng dụng mua bán trực tuyến tại khu ẩm thực chợ Lương Văn Can. Mô hình ra mắt với kỳ vọng sẽ mang đến môi trường số hóa tài chính đơn giản, an toàn, tiện lợi, xóa bỏ những giới hạn, mang tiện ích tới nhiều khách hàng hơn, tăng doanh thu, tạo điều kiện để những khách hàng tiềm năng có thể tiếp cận sản phẩm gần hơn.

Bà Nguyễn Thị Tuyền bán hàng hoa quả tại chợ Lương Văn Can. Ảnh: Trần Phượng.

Tại buổi ra mắt phần mềm mua bán trực tuyến, ông Trần Văn Tưởng – Giám đốc điều hành công ty giải pháp công nghệ Infinity cho biết, Công ty vui mừng được UBND phường Máy Tơ tin cậy giao thực hiện lập trình và xây dựng App đặt Ẩm thực trực tuyến. Công ty đã nỗ lực để xây dựng thành công và cũng là bước tiến mới cho công cuộc chuyển đổi số năm 2023 của Công ty. Sau thời gian xây dựng App và phối hợp với các cửa hàng đưa sản phẩm lên hệ thống, nay App Chợ Lương Văn Can đã được duyệt trên Apple Store và CHplay cho các dòng máy iOs.

App mua bán chợ Lương Văn Can mới được ra mắt.

Bà Nguyễn Thị Tuyền, bán hàng lâu năm tại chợ Lương Văn Can cho biết, việc triển khai sử dụng app để đặt mua hàng và thanh toán tiền mua hàng thực sự rất thuận lợi cho khách hàng. Hình thức mua bán này phù hợp với xu thế hiện nay. Bản thân bà cũng không hề thấy vướng hay khó khăn trong việc bán hàng.