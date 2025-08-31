Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 31/08/2025 13:35 GMT+7

Hải sản vùng biển Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ), trên trời dưới cá khô, mực khô

+ aA -
Kiều Hằng Chủ nhật, ngày 31/08/2025 13:35 GMT+7
Thời điểm này, ngư dân các vùng ven biển Lâm Đồng (biển Bình Thuận trước đây) đang bước vào vụ cá nam nên nguồn hải sản khá dồi dào. Bên cạnh đa dạng các loại hải sản tươi sau khai thác được vận chuyển, tiêu thụ thị trường trong và ngoài tỉnh, một số mặt hàng hải sản khô đang được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghề chế biến và buôn bán cá khô sôi động

Đây là loài động vật hoang dã khổng lồ ở Côn Đảo, TPHCM (mới) cần khẩn cấp bảo vệ, bảo tồn

Tranh thủ những ngày nắng ráo, chị Nguyễn Thị Kiều Thanh, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cùng gia đình tất bật với các công đoạn sơ chế, phơi cá khô để kịp bán cho khách hàng.

Đang vào mùa cá nam nên nguồn hải sản khá dồi dào. Với lợi thế ở vùng ven biển, nguồn cá tươi nguyên liệu được chị Thanh và một số người làm cùng nghề mua ngay khi ngư dân lên bờ.

Tùy vào lượng cá tại vựa nhiều hay ít và nhu cầu đặt hàng của khách để chế biến. Vào cao điểm gia đình chị chế biến, phơi gần 1 tạ cá các loại, còn ngày thường trung bình chế biến từ 30 - 70 kg cá tươi.

Tiểu thương này cho biết: Cá sau khi làm sạch sẽ, rửa bằng nước biển để giữ được độ tươi, sẽ được phơi trên vỉ trong thời gian 1 ngày ở điều kiện nắng to.

Đa dạng các loại hải sản khô được bán tại chợ Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, trước sáp nhập là tỉnh Bình Thuận.

Hải Phòng có hòn đảo cách bờ khoảng 30-50km, sẽ là đặc khu hoành tráng như thế này đây

Một số loại như cá chỉ vàng được ướp gia vị như muối, ớt trước khi phơi tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Không riêng chị Thanh, hiện nay một số người dân trong xã và các địa phương ven biển cũng theo nghề chế biến cá khô và xem đây như một nghề truyền thống, tạo thu nhập chính của gia đình.

Theo kinh nghiệm của những người làm nghề này, các loại hải sản như: cá thửng, cá chỉ vàng, cá nhồng… bình quân từ 3 - 4 kg cá tươi khi sơ chế và phơi 1 nắng sẽ ra thành phẩm 1 kg cá khô. Giá bán bình quân các loại cá khô thành phẩm này từ 170.000 - 230.000 đồng/kg, tùy loại cá.

Sau khi trừ chi phí đầu vào và công lao động, bình quân mỗi kg cá khô, người làm thu lãi khoảng 40.000 - 70.000 đồng/kg, tùy vào bán sỉ hay lẻ.

Nhiều khách hàng ưa chuộng

Có lẽ, với những người dân địa phương và những ai đã từng ghé thăm mảnh đất ven biển Lâm Đồng, đều biết đến các món ăn và nhiều loại hải sản khô, một nắng mang thương hiệu vùng biển này.

Loại cây gì trồng tốt um ở Thanh Hóa, cuốc lên la liệt củ ngon, dân có tiền kiểu "ăn chắc mặc bền"?

Anh Nguyễn Ân, xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng), một khách hàng thường xuyên đặt hàng cá khô chia sẻ: “Bản thân tôi rất thích ăn cá khô.

Do đó, tranh thủ vào mùa gió Nam đa dạng các loại cá, tôi mua hàng chục kg cá khô, vừa sử dụng, vừa để làm quà cho người thân, bạn bè ở Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh…”.

Còn theo chia sẻ của chị Đỗ Thị Lan, phường Phú Thủy, gia đình chị thường xuyên mua cá khô tại các mối quen ở: Phú Quý, Phan Rí Cửa, Phan Thiết. Mặt hàng này được ưa chuộng, bên cạnh chất lượng tươi ngon, còn dễ bảo quản.

Chị Thanh tranh thủ trời nắng để phơi cá khô.

Ngoài các xã ven bờ biển Lâm Đồng, đặc khu Phú Quý được biết đến là địa danh có nhiều loại hải sản tươi, khô, một nắng nổi tiếng chất lượng như: cá mú, mực khô, cá thu…

Thứ cây mới mẻ này ra quả bự cản chả kịp, dân nơi này Đắk Lắk cứ bẻ là bán hết luôn

Chị Tám - một tiểu thương chuyên phơi cá, mực khô tại thôn Triều Dương, đặc khu Phú Quý cho biết: “Năm nay, thị trường hải sản khô giá bán hầu như không tăng so năm ngoái, ngoài sản phẩm mực khô có nhích giá, hiện ở mức 600.000 - 800.000 đồng/kg đối với mực một nắng và 850.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg mực hai nắng (tùy theo size). Ngoài ra, một số loại “đặc sản” của Phú Quý như: cá khô mú, cá thu một nắng có giá bán từ 350.000 - 400.000 đồng/kg.

Không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu hải sản khô vùng ven biển Lâm Đồng được nhiều người biết đến, ưa chuộng. Bởi tỉnh có lợi thế bờ biển dài 192 km, diện tích vùng nội thủy rộng, đặc biệt có đảo Phú Quý nằm ngoài khơi. Đây là điều kiện phát triển kinh tế biển, đặc biệt là khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng biển xa bờ.

Không chỉ là món ăn hằng ngày, đậm vị biển của người dân địa phương, hải sản khô hiện nay đã trở thành loại thực phẩm mang thương hiệu biển thơm ngon, được bày bán ở các thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đây là con đặc sản thịt chắc nịch, ngọt như mì chính, dân Cửa Lò, Nghệ An đang bắt vô số, "bỏ túi" 10 triệu/đêm

Đặc biệt, nhiều du khách khi đến với vùng ven biển Lâm Đồng đã bị chinh phục bởi hương vị đậm đà, đặc trưng với hải sản khô - vị ngon từ “lộc” biển Lâm Đồng.

Nghề chế biến và buôn bán cá khô sôi động

Tranh thủ những ngày nắng ráo, chị Nguyễn Thị Kiều Thanh, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cùng gia đình tất bật với các công đoạn sơ chế, phơi cá khô để kịp bán cho khách hàng.

Đang vào mùa cá nam nên nguồn hải sản khá dồi dào. Với lợi thế ở vùng ven biển, nguồn cá tươi nguyên liệu được chị Thanh và một số người làm cùng nghề mua ngay khi ngư dân lên bờ.

Tùy vào lượng cá tại vựa nhiều hay ít và nhu cầu đặt hàng của khách để chế biến. Vào cao điểm gia đình chị chế biến, phơi gần 1 tạ cá các loại, còn ngày thường trung bình chế biến từ 30 - 70 kg cá tươi.

Đặc sản mực khô Phan Thiết-Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Mô hình nuôi cá mú trân châu ở tỉnh Khánh Hòa, bàn giao 9.600 con cá giống, 8 lồng HDPE, 225kg thức ăn công nghiệp

Tiểu thương này cho biết: Cá sau khi làm sạch sẽ, rửa bằng nước biển để giữ được độ tươi, sẽ được phơi trên vỉ trong thời gian 1 ngày ở điều kiện nắng to. Một số loại như cá chỉ vàng được ướp gia vị như muối, ớt trước khi phơi tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Không riêng chị Thanh, hiện nay một số người dân trong xã và các địa phương ven biển cũng theo nghề chế biến cá khô và xem đây như một nghề truyền thống, tạo thu nhập chính của gia đình.

Theo kinh nghiệm của những người làm nghề này, các loại hải sản như: cá thửng, cá chỉ vàng, cá nhồng… bình quân từ 3 - 4 kg cá tươi khi sơ chế và phơi 1 nắng sẽ ra thành phẩm 1 kg cá khô. Giá bán bình quân các loại cá khô thành phẩm này từ 170.000 - 230.000 đồng/kg, tùy loại cá.

Sau khi trừ chi phí đầu vào và công lao động, bình quân mỗi kg cá khô, người làm thu lãi khoảng 40.000 - 70.000 đồng/kg, tùy vào bán sỉ hay lẻ.

Nhiều khách hàng ưa chuộng

Có lẽ, với những người dân địa phương và những ai đã từng ghé thăm mảnh đất ven biển Lâm Đồng, đều biết đến các món ăn và nhiều loại hải sản khô, một nắng mang thương hiệu vùng biển này.

Vùng đồng trũng này ở Thanh Hóa, dân đi xúc con đặc sản bé tí này mà làm nên món lạ miệng tiến vua nhà Nguyễn

Anh Nguyễn Ân, xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng), một khách hàng thường xuyên đặt hàng cá khô chia sẻ: “Bản thân tôi rất thích ăn cá khô.

Do đó, tranh thủ vào mùa gió Nam đa dạng các loại cá, tôi mua hàng chục kg cá khô, vừa sử dụng, vừa để làm quà cho người thân, bạn bè ở Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh…”.

Còn theo chia sẻ của chị Đỗ Thị Lan, phường Phú Thủy, gia đình chị thường xuyên mua cá khô tại các mối quen ở: Phú Quý, Phan Rí Cửa, Phan Thiết. Mặt hàng này được ưa chuộng, bên cạnh chất lượng tươi ngon, còn dễ bảo quản.

Ngoài các xã ven bờ biển Lâm Đồng, đặc khu Phú Quý được biết đến là địa danh có nhiều loại hải sản tươi, khô, một nắng nổi tiếng chất lượng như: cá mú, mực khô, cá thu…

Chị Tám - một tiểu thương chuyên phơi cá, mực khô tại thôn Triều Dương, đặc khu Phú Quý cho biết: “Năm nay, thị trường hải sản khô giá bán hầu như không tăng so năm ngoái, ngoài sản phẩm mực khô có nhích giá, hiện ở mức 600.000 - 800.000 đồng/kg đối với mực một nắng và 850.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg mực hai nắng (tùy theo size). Ngoài ra, một số loại “đặc sản” của Phú Quý như: cá khô mú, cá thu một nắng có giá bán từ 350.000 - 400.000 đồng/kg.

Loại cá đồng giàu canxi này đem xào lá cách, nếm một miếng thôi đã bén vị lắm rồi

Không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu hải sản khô vùng ven biển Lâm Đồng được nhiều người biết đến, ưa chuộng. Bởi tỉnh có lợi thế bờ biển dài 192 km, diện tích vùng nội thủy rộng, đặc biệt có đảo Phú Quý nằm ngoài khơi. Đây là điều kiện phát triển kinh tế biển, đặc biệt là khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng biển xa bờ.

Không chỉ là món ăn hằng ngày, đậm vị biển của người dân địa phương, hải sản khô hiện nay đã trở thành loại thực phẩm mang thương hiệu biển thơm ngon, được bày bán ở các thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, nhiều du khách khi đến với vùng ven biển Lâm Đồng đã bị chinh phục bởi hương vị đậm đà, đặc trưng với hải sản khô - vị ngon từ “lộc” biển Lâm Đồng.

Theo tìm hiểu, hải sản khô nói chung và cá khô nói riêng ngoài lợi thế là dễ bảo quản, còn có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, phong phú. Có thể nhắc đến như: món cá khô nướng, chiên giòn ăn kèm rau sống, chấm nước mắm; gỏi cá khô, cá khô rim…

Theo: Báo Lâm Đồng

Tham khảo thêm

'Sát thủ' vật lộn với 'quái cá' chép khổng lồ nặng 75kg

"Sát thủ" vật lộn với "quái cá" chép khổng lồ nặng 75kg

Phát hoảng với 'tôm 10 càng' người Trung Quốc nuôi ở Đồng Tháp

Phát hoảng với "tôm 10 càng" người Trung Quốc nuôi ở Đồng Tháp

Kỳ lạ bê 8 chân được trả giá 100 triệu đồng ở Đồng Tháp

Kỳ lạ bê 8 chân được trả giá 100 triệu đồng ở Đồng Tháp

Trước khi 'chung nhà' với Tiền Giang, Đồng Tháp phát triển bứt phá, vươn mình mạnh mẽ

Trước khi "chung nhà" với Tiền Giang, Đồng Tháp phát triển bứt phá, vươn mình mạnh mẽ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã chính thức mạnh lên thành bão số 6 giật cấp 10, hiện chỉ cách Huế khoảng 190km

Tin bão mới nhất: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, tâm bão đang ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển phía Bắc tỉnh Quảng Trị khoảng 240km về phía Đông và cách thành phố Huế khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62–74km/giờ), giật cấp 10.

Vịnh biển rộng 132ha đẹp như phim ở Bà Rịa-Vũng Tàu, đi ca rô ra ngắm "rừng nguyên sinh" mọc toàn loại cây lạ mắt

Nhà nông
Vịnh biển rộng 132ha đẹp như phim ở Bà Rịa-Vũng Tàu, đi ca rô ra ngắm 'rừng nguyên sinh' mọc toàn loại cây lạ mắt

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa "vàng" (Bài 2) 

Nhà nông
Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, khi Bí thư Đoàn đột phá trồng loại cây xanh mướt hóa 'vàng' (Bài 2) 

Vườn rộng 2ha trồng thứ cây cảnh nở hoa cản chả kịp, một nông dân Đồng Tháp phát tài

Nhà nông
Vườn rộng 2ha trồng thứ cây cảnh nở hoa cản chả kịp, một nông dân Đồng Tháp phát tài

Phát hiện con động vật hoang dã bị thương trên đèo Con Ó, 3 thanh niên Lâm Đồng mang giao nộp cho công an

Nhà nông
Phát hiện con động vật hoang dã bị thương trên đèo Con Ó, 3 thanh niên Lâm Đồng mang giao nộp cho công an

Đọc thêm

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc
Xã hội

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

Xã hội

Trong dịp Tết Thanh Minh và các hoạt động viếng mộ tại Trung Quốc gần đây, một bộ phận người trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang làm mới cách thể hiện lòng tôn kính với người đã khuất.

Quân Ukraine bao vây các đơn vị Nga gần Dobropillia ở Donetsk
Thế giới

Quân Ukraine bao vây các đơn vị Nga gần Dobropillia ở Donetsk

Thế giới

Người phát ngôn quân đội Ukraine Viktor Tregubov cho biết trên truyền hình quốc gia rằng các đơn vị Nga gần Dobropillia ở tỉnh Donetsk đã bị cô lập và đang bị bao vây.

'Mưa đỏ' đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, vượt mặt phim Tết của Trấn Thành

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa ghi nhận doanh thu vượt mốc 300 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày ra rạp. Tính đến 2h chiều 31/3, Mưa đỏ đã đạt 321 tỷ đồng.

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”
Văn hóa - Giải trí

Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 gây sốt với bộ ảnh lấy cảm hứng từ bộ phim “Mưa đỏ”

Văn hóa - Giải trí

Cộng đồng mạng thích thú với bộ ảnh của Triệu Thúy Hằng - Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2025 trong trang phục nữ thanh niên xung phong, lấy cảm hứng từ phim “Mưa đỏ”.

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hứa rót vốn lớn cho hạ tầng Việt Nam
Kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á hứa rót vốn lớn cho hạ tầng Việt Nam

Kinh tế

Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần, tin tưởng rằng với các chính sách kinh tế vĩ mô đúng đắn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện kết hợp với huy động tốt nguồn lực từ bên ngoài, Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng hai con số như mục tiêu đã đề ra.

Giá vàng hôm nay đỉnh điểm, cảnh chưa từng thấy ở tiệm vàng dịp nghỉ lễ 2/9
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đỉnh điểm, cảnh chưa từng thấy ở tiệm vàng dịp nghỉ lễ 2/9

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 31/8 vẫn giữ mốc đỉnh điểm 130,6 triệu đồng lượng. Dịp lễ 2/9 các năm trước, giá vàng không biến động nhiều. Năm nay, giá vàng tăng vọt dẫn đến cảnh tượng chưa từng thấy.

Một nơi ở Cần Thơ, ra ngõ, vô vườn đụng toàn tỷ phú, nhà nào cũng trồng 'cây tiền tỷ'
Nhà nông

Một nơi ở Cần Thơ, ra ngõ, vô vườn đụng toàn tỷ phú, nhà nào cũng trồng "cây tiền tỷ"

Nhà nông

Hơn một năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỷ phú xã Tân Bình, TP Cần Thơ đã trở thành bệ phóng, giúp nhiều nông dân thoát nghèo và không ít gia đình vươn lên làm giàu, chạm tới ngưỡng “tỉ phú miệt vườn” nhờ cách làm nông hiệu quả.

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng
Nhà nông

Tỷ phú Bà Rịa-Vũng Tàu nuôi cá chình dày đặc, bán giống, bán thịt đều hút hàng

Nhà nông

Mô hình nuôi cá chình trong bể xi măng của anh Đoàn Xuân Khiêm, ở thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, TPHCM) cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ làm chủ công nghệ ương giống.

Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ 'trùm giang hồ' Vi 'ngộ’ cùng vợ bị khởi tố tội Trốn thuế

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi trốn thuế gây thất thu nghiêm trọng ngân sách Nhà nước nên các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ luật hình sự 2015.

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng
Gia đình

Đàn ông kiểu này càng chiều càng lộ bản chất tồi, phụ nữ tỉnh táo kẻo mất hết cả tình yêu lẫn tự trọng

Gia đình

Chiều chuộng một người đàn ông như vậy, bạn sẽ dần đánh mất chính mình.

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên
Nhà nông

Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới ở Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai, chất lượng dịch vụ đang tốt lên

Nhà nông

Trả lời phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, tỉnh Lào Cai cho biết, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, từng bước hình thành nông thôn mới thông minh... đã và đang được xã Ngũ Chỉ Sơn nỗ lực triển khai thực hiện. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị.

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy 'ẩn ý'
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift và Travis Kelce đính hôn, tình cũ lên tiếng đầy "ẩn ý"

Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift xác nhận đã đính hôn với Travis Kelce vào ngày 26/8, nhưng bạn gái cũ của Kelce – Kayla Nicole – lại gây chú ý khi liên tục đăng tải các thông điệp đầy ẩn ý.

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine
Thế giới

Đức thành lập nhà máy sản xuất máy bay không người lái bí mật tại Ukraine

Thế giới

Nhà sản xuất máy bay không người lái Đức Quantum Systems đã mở các nhà máy bí mật ở Ukraine, cho phép sản xuất máy bay không người lái được thử nghiệm trực tiếp trong điều kiện chiến đấu, Politico đưa tin vào ngày 30/8.

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9
Media

Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, người dân hân hoan chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Media

TP Đà Nẵng rợp bóng cờ đỏ sao vàng, băng rôn cùng khẩu hiệu khắp các nẻo đường tạo nên không khí hân hoan mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Nghiêng say mùa thu' Bắc Hà năm 2025
Lào Cai thi đua yêu nước

“Nghiêng say mùa thu" Bắc Hà năm 2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tối 30/8, tại sân khấu Chợ đêm Bắc Hà, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ khai mạc Festival “Nghiêng say mùa thu" năm 2025, với chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM
Thể thao

Cựu tuyển thủ U19 Việt Nam gia nhập CLB TP.HCM

Thể thao

CLB TP.HCM (tiền thân là CLB Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đạt được thoả thuận chiêu mộ cựu tiền vệ U19 Việt Nam Đoàn Hải Quân. Mùa trước, Đoàn Hải Quân khoác áo CLB TP.HCM (giờ đổi tên thành CLB Công an TP.HCM).

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè
Giảm nghèo nông thôn

Ở xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu, giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu nhờ mô hình nuôi cá lồng, trồng chè

Giảm nghèo nông thôn

Xã Mường Kim, tỉnh Lai Châu mảnh đất từng là căn cứ địa cách mạng hào hùng, nay đã hóa thân thành vùng kinh tế sôi động, với các mô hình nông nghiệp hay, như nuôi cá lồng to bự, trồng chè mang lại cuộc sống ấm no, sung túc cho hàng trăm hộ dân.

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng
Nhà nông

Trồng cây nhàu chơi chơi bờ ruộng, anh nông dân An Giang sở hữu 500ha lúa bất ngờ bỏ túi trăm triệu/tháng

Nhà nông

Anh Nguyễn Thanh Tuấn - chủ trang trại sản xuất lúa hữu cơ Tuấn Linh, ngụ ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền(tỉnh An Giang) tận dụng diện tích đất trống dọc bờ bao xung quanh đồng ruộng để trồng cây nhàu. Cách làm này không chỉ giúp tăng khả năng chắn gió, giữ đất mà còn mang lại thu nhập khá từ việc bán trái nhàu cho các đơn vị sản xuất dược liệu.

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý
Nhà nông

Xã đầu tiên ở Đắk Lắk đặt một cái máy, người dân đến làm thủ tục, có điều gì chưa hài lòng “bấm nút” là được xử lý

Nhà nông

Xã Hòa Phú là địa phương đầu tiên ở Đắk Lắk lắp đặt máy chấm sự hài lòng, cho phép người dân đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ chỉ bằng một nút bấm. Thông tin phản hồi được gửi trực tiếp đến lãnh đạo để kịp thời chấn chỉnh, xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ
Pháp luật

Hưng Yên: Đau lòng khi phát hiện thi thể cháu nhỏ dưới ao, qua kiểm tra lại thấy 1 bé khác tử vong trong phòng trọ

Pháp luật

Công an tỉnh Hưng Yên đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 cháu nhỏ tử vong trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm
Đông Tây - Kim Cổ

Huyền thoại xe tiếp đạn tên lửa trong chiến dịch 12 ngày đêm

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa mưa bom B-52, chiếc xe TZM dài gần 15 mét vẫn lao lên trận địa để tiếp đạn cho tên lửa SAM-2. Trên cabin, người lính trẻ Lê Quý Họa ngày ấy hiểu rằng mỗi vòng quay vô lăng là một lần thách thức cái chết. Ông và đồng đội – những “cảm tử quân tiếp đạn” – đã góp phần làm nên chiến thắng huyền thoại trong 12 ngày đêm Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương và thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn Tuyên ngôn Độc lập

Tin tức

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà số 48 Hàng Ngang - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo “Tuyên ngôn Độc lập.”

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước
Thế giới

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Thế giới

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Manuel Diaz Canel một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển của mỗi nước.

Giới trẻ Việt 'tung bay' cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9
Xã hội

Giới trẻ Việt "tung bay" cờ đỏ sao vàng, làm điều đặc biệt này đón 2/9

Xã hội

Từ biển xanh nắng vàng, núi rừng mây phủ đến những cánh đồng bạt ngàn, giới trẻ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bên biểu tượng thiêng liêng, biến mỗi hành trình thành trải nghiệm tràn đầy cảm xúc.

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày
Chuyển động Sài Gòn

Xã mới này ở TP.HCM cho phép xây công trình phụ trên đất nông nghiệp, giải quyết thủ tục không quá 10 ngày

Chuyển động Sài Gòn

Xã Bình Chánh, TP.HCM vừa chính thức cho phép người dân xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp. Thủ tục xin phép được giải quyết trong vòng 10 ngày.

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine
Thế giới

Tướng hàng đầu của Nga tuyên bố nóng về chiến sự Ukraine

Thế giới

Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov cho biết lực lượng Nga sẽ phát huy lợi thế và tiếp tục tấn công vào quân đội Ukraine.

Trứng gà đừng chiên hay kho, làm món này dễ ăn lại bổ dưỡng
Gia đình

Trứng gà đừng chiên hay kho, làm món này dễ ăn lại bổ dưỡng

Gia đình

Trứng gà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như phát triển cơ bắp, hỗ trợ tim mạch và não bộ, tăng cường thị lực, cải thiện sức khỏe xương khớp...

Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo
Bạn đọc

Từ dây khoai lang cứu đói đến “cường quốc” xuất khẩu gạo

Bạn đọc

Sau một năm giành độc lập, nước ta đã lập kỳ công tiêu diệt “giặc đói”. Sau 80 năm, điều thần kỳ được tạo ra, chính đất nước từng có 2 triệu người chết đói đã thành “cường quốc” xuất khẩu gạo của thế giới.

Phá đường dây số đề “khủng” ở Đắk Lắk do hai phụ nữ cầm đầu
Pháp luật

Phá đường dây số đề “khủng” ở Đắk Lắk do hai phụ nữ cầm đầu

Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá đường dây số đề "khủng" do hai phụ nữ cầm đầu, bắt giữ 15 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tin đọc nhiều

1

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

Diễn viên đóng nhân vật có hình ảnh nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình xin lỗi

2

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết điều chỉnh ngân sách, chi khoảng 11.000 tỷ đồng tặng quà nhân dân

3

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

Chủ tịch Hà Nội: Xử lý nghiêm cán bộ lạm dụng yêu cầu người dân nộp bản sao có chứng thực

4

Thí sinh "ấm ức" dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

Thí sinh 'ấm ức' dù 28,1 điểm vẫn trượt nhưng người thấp điểm lại đỗ: Trường Đại học Y Hà Nội nói gì?

5

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?

Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết có được đặc xá dịp 2/9 không?