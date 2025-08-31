Nghề chế biến và buôn bán cá khô sôi động

Tranh thủ những ngày nắng ráo, chị Nguyễn Thị Kiều Thanh, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cùng gia đình tất bật với các công đoạn sơ chế, phơi cá khô để kịp bán cho khách hàng.

Đang vào mùa cá nam nên nguồn hải sản khá dồi dào. Với lợi thế ở vùng ven biển, nguồn cá tươi nguyên liệu được chị Thanh và một số người làm cùng nghề mua ngay khi ngư dân lên bờ.

Tùy vào lượng cá tại vựa nhiều hay ít và nhu cầu đặt hàng của khách để chế biến. Vào cao điểm gia đình chị chế biến, phơi gần 1 tạ cá các loại, còn ngày thường trung bình chế biến từ 30 - 70 kg cá tươi.

Tiểu thương này cho biết: Cá sau khi làm sạch sẽ, rửa bằng nước biển để giữ được độ tươi, sẽ được phơi trên vỉ trong thời gian 1 ngày ở điều kiện nắng to.

Đa dạng các loại hải sản khô được bán tại chợ Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng, trước sáp nhập là tỉnh Bình Thuận.

Một số loại như cá chỉ vàng được ướp gia vị như muối, ớt trước khi phơi tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Không riêng chị Thanh, hiện nay một số người dân trong xã và các địa phương ven biển cũng theo nghề chế biến cá khô và xem đây như một nghề truyền thống, tạo thu nhập chính của gia đình.

Theo kinh nghiệm của những người làm nghề này, các loại hải sản như: cá thửng, cá chỉ vàng, cá nhồng… bình quân từ 3 - 4 kg cá tươi khi sơ chế và phơi 1 nắng sẽ ra thành phẩm 1 kg cá khô. Giá bán bình quân các loại cá khô thành phẩm này từ 170.000 - 230.000 đồng/kg, tùy loại cá.

Sau khi trừ chi phí đầu vào và công lao động, bình quân mỗi kg cá khô, người làm thu lãi khoảng 40.000 - 70.000 đồng/kg, tùy vào bán sỉ hay lẻ.

Nhiều khách hàng ưa chuộng

Có lẽ, với những người dân địa phương và những ai đã từng ghé thăm mảnh đất ven biển Lâm Đồng, đều biết đến các món ăn và nhiều loại hải sản khô, một nắng mang thương hiệu vùng biển này.

Anh Nguyễn Ân, xã Bắc Bình (tỉnh Lâm Đồng), một khách hàng thường xuyên đặt hàng cá khô chia sẻ: “Bản thân tôi rất thích ăn cá khô.

Do đó, tranh thủ vào mùa gió Nam đa dạng các loại cá, tôi mua hàng chục kg cá khô, vừa sử dụng, vừa để làm quà cho người thân, bạn bè ở Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh…”.

Còn theo chia sẻ của chị Đỗ Thị Lan, phường Phú Thủy, gia đình chị thường xuyên mua cá khô tại các mối quen ở: Phú Quý, Phan Rí Cửa, Phan Thiết. Mặt hàng này được ưa chuộng, bên cạnh chất lượng tươi ngon, còn dễ bảo quản.

Chị Thanh tranh thủ trời nắng để phơi cá khô.

Ngoài các xã ven bờ biển Lâm Đồng, đặc khu Phú Quý được biết đến là địa danh có nhiều loại hải sản tươi, khô, một nắng nổi tiếng chất lượng như: cá mú, mực khô, cá thu…

Chị Tám - một tiểu thương chuyên phơi cá, mực khô tại thôn Triều Dương, đặc khu Phú Quý cho biết: “Năm nay, thị trường hải sản khô giá bán hầu như không tăng so năm ngoái, ngoài sản phẩm mực khô có nhích giá, hiện ở mức 600.000 - 800.000 đồng/kg đối với mực một nắng và 850.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/kg mực hai nắng (tùy theo size). Ngoài ra, một số loại “đặc sản” của Phú Quý như: cá khô mú, cá thu một nắng có giá bán từ 350.000 - 400.000 đồng/kg.

Không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu hải sản khô vùng ven biển Lâm Đồng được nhiều người biết đến, ưa chuộng. Bởi tỉnh có lợi thế bờ biển dài 192 km, diện tích vùng nội thủy rộng, đặc biệt có đảo Phú Quý nằm ngoài khơi. Đây là điều kiện phát triển kinh tế biển, đặc biệt là khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá trên vùng biển xa bờ.

Không chỉ là món ăn hằng ngày, đậm vị biển của người dân địa phương, hải sản khô hiện nay đã trở thành loại thực phẩm mang thương hiệu biển thơm ngon, được bày bán ở các thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, nhiều du khách khi đến với vùng ven biển Lâm Đồng đã bị chinh phục bởi hương vị đậm đà, đặc trưng với hải sản khô - vị ngon từ “lộc” biển Lâm Đồng.

Theo tìm hiểu, hải sản khô nói chung và cá khô nói riêng ngoài lợi thế là dễ bảo quản, còn có thể chế biến thành nhiều món ăn đa dạng, phong phú. Có thể nhắc đến như: món cá khô nướng, chiên giòn ăn kèm rau sống, chấm nước mắm; gỏi cá khô, cá khô rim…

Theo: Báo Lâm Đồng