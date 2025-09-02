Hai vợ chồng công an tạo hình Quốc kỳ từ 160 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Không chỉ cùng chí hướng đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân, vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên và Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly (Hà Nội) còn cùng chung tấm lòng thiện nguyện khi tham gia hiến máu cứu người trong nhiều năm.

Nhân dịp gần đến ngày đại lễ của cả nước, anh Nguyên và chị Ly đã dùng 160 tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của hai vợ chồng để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc và con số 80, tượng trưng cho 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.



Anh Nguyên và chị Ly xếp những tấm giấy chứng nhận đã được giữ gìn cẩn thận suốt bao năm qua.

Anh Nguyên chia sẻ, anh hiến máu từ khi còn là sinh viên Học viên An ninh nhân dân. Sau khi ra trường, anh được giữ lại công tác trong Học viện. Dù ở cương vị nào, anh vẫn tiếp tục nghĩa cử cao đẹp là hiến máu cứu người. Đến nay, anh Nguyên đã có 18 năm thâm niên hiến máu cứu người. Vợ anh cũng luôn đồng hành cùng chồng từ trong công việc, gia đình đến hiến máu cứu người.

Tính đến nay, chị Ly và anh Nguyên có tổng cộng gần 160 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Trong đó, anh Nguyên đã hiến máu gần 120 lần và chị ly hiến máu hơn 40 lần. Hai anh chị đều đều được tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

Không chỉ tham gia hiến máu đều đặn, anh Nguyên và chị Ly cũng là những người rất tâm huyết trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.



“Tác phẩm” của anh Nguyên – chị Ly đã truyền cảm hứng cho những người hiến máu.

Anh Nguyên chia sẻ, vợ chồng anh rất thích ý tưởng xếp những tấm "sổ đỏ" chứng nhận hiến máu thành những biểu tượng có ý nghĩa như lá cờ đỏ sao vàng.

“Người khởi xướng ra ý tưởng xếp giấy chứng nhận hiến máu thành hình lá cờ là một người em cùng sở thích hiến máu và cùng trong lực lượng Công an nhân dân với tôi – Đại uý Trần Văn Phú (người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2022).

Ý tưởng này đã được cộng đồng người hiến máu trên cả nước hưởng ứng nhiệt tình trong gần một năm qua, vừa thể hiện niềm tự hào khi được trao đi giọt máu cứu người, và là tinh thần yêu nước”, anh Nguyên chia sẻ.

Theo chị Ly, vợ chồng chị dùng những tấm chứng nhận hiến máu xếp thành lá cờ Tổ quốc là để truyền đi nguồn năng lượng nhân ái, tích cực và lòng tự hào đến với mọi người, lan toả và phổ biến những lợi ích của việc hiến máu tình nguyện.

Hai vợ chồng đồng chí, đồng lòng (Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly và Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện).

"Khi chia sẻ hình ảnh giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của mình lên mạng xã hội, chúng tôi không chỉ có niềm tự hào của cá nhân mình, mà còn muốn nhắn nhủ đến mọi người về hoạt động hiến máu tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa và giá trị lớn lao” – chị Ly nói.



"Tình yêu nước đơn giản lắm, đó là khi bạn đi hiến máu và được cầm trên tay tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, chứng nhận sự đóng góp của mình cho xã hội, thể hiện tình yêu thương với đồng bào”, anh Nguyên tâm sự.

Lá cờ đỏ sao vàng đầy ấn tượng của hai vợ chồng thiếu tá Nguyên - Ly đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đồng thời, đã có không ít người hiến máu "viral" tinh thần yêu nước của mình qua việc dùng những giấy chứng nhận hiến máu đỏ chói để ghép thành lá cờ Tổ quốc hoặc biểu tượng chào mừng 80 năm ngày thành lập nước.



Chị Vũ Thị Thái Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đã chia sẻ ảnh đại diện kèm nội dung: “Từ những tấm giấy chứng nhận hiến máu ghép thành lá cờ Việt Nam,từ những giọt máu nhỏ, góp thành nguồn sống lớn. Gia đình mình đã hiến máu 69 lần – một hành trình tự hào, một tình yêu “đồng máu” bất tận”.

Tác phẩm của chị Trà Mỹ Hạnh (Đà Nẵng)

Nhiều “sản phẩm yêu nước” được tạo nên từ người hiến máu trên khắp cả nước vào dịp Quốc khánh

Ảnh: Gia Thắng – Trần Chiến