Hai vợ chồng công an tạo hình Quốc kỳ từ 160 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện

Diệu Linh - Thùy Trang Thứ ba, ngày 02/09/2025 06:12 GMT+7
Nhân 80 năm ngày thành lập nước, hai vợ chồng cùng làm trong ngành công an đã dùng 160 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện ghép thành lá cờ đỏ sao vàng ý nghĩa.
Không chỉ cùng chí hướng đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân, vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên và Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly (Hà Nội) còn cùng chung tấm lòng thiện nguyện khi tham gia hiến máu cứu người trong nhiều năm.

Nhân dịp gần đến ngày đại lễ của cả nước, anh Nguyên và chị Ly đã dùng 160 tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của hai vợ chồng để xếp thành hình lá cờ Tổ quốc và con số 80, tượng trưng cho 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Anh Nguyên và chị Ly xếp những tấm giấy chứng nhận đã được giữ gìn cẩn thận suốt bao năm qua.

Anh Nguyên chia sẻ, anh hiến máu từ khi còn là sinh viên Học viên An ninh nhân dân. Sau khi ra trường, anh được giữ lại công tác trong Học viện. Dù ở cương vị nào, anh vẫn tiếp tục nghĩa cử cao đẹp là hiến máu cứu người. Đến nay, anh Nguyên đã có 18 năm thâm niên hiến máu cứu người. Vợ anh cũng luôn đồng hành cùng chồng từ trong công việc, gia đình đến hiến máu cứu người.

Tính đến nay, chị Ly và anh Nguyên có tổng cộng gần 160 lần hiến máu, hiến tiểu cầu. Trong đó, anh Nguyên đã hiến máu gần 120 lần và chị ly hiến máu hơn 40 lần. Hai anh chị đều đều được tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

Không chỉ tham gia hiến máu đều đặn, anh Nguyên và chị Ly cũng là những người rất tâm huyết trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

“Tác phẩm” của anh Nguyên – chị Ly đã truyền cảm hứng cho những người hiến máu. 

Anh Nguyên chia sẻ, vợ chồng anh rất thích ý tưởng xếp những tấm "sổ đỏ" chứng nhận hiến máu thành những biểu tượng có ý nghĩa như lá cờ đỏ sao vàng.

“Người khởi xướng ra ý tưởng xếp giấy chứng nhận hiến máu thành hình lá cờ là một người em cùng sở thích hiến máu và cùng trong lực lượng Công an nhân dân với tôi – Đại uý Trần Văn Phú (người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2022).

Ý tưởng này đã được cộng đồng người hiến máu trên cả nước hưởng ứng nhiệt tình trong gần một năm qua, vừa thể hiện niềm tự hào khi được trao đi giọt máu cứu người, và là tinh thần yêu nước”, anh Nguyên chia sẻ.

Theo chị Ly, vợ chồng chị dùng những tấm chứng nhận hiến máu xếp thành lá cờ Tổ quốc là để truyền đi nguồn năng lượng nhân ái, tích cực và lòng tự hào đến với mọi người, lan toả và phổ biến những lợi ích của việc hiến máu tình nguyện.

Hai vợ chồng đồng chí, đồng lòng (Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly và Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên đều là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện). 

"Khi chia sẻ hình ảnh giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của mình lên mạng xã hội, chúng tôi không chỉ có niềm tự hào của cá nhân mình, mà còn muốn nhắn nhủ đến mọi người về hoạt động hiến máu tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa và giá trị lớn lao” – chị Ly nói.

"Tình yêu nước đơn giản lắm, đó là khi bạn đi hiến máu và được cầm trên tay tấm giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, chứng nhận sự đóng góp của mình cho xã hội, thể hiện tình yêu thương với đồng bào”, anh Nguyên tâm sự.

Lá cờ đỏ sao vàng đầy ấn tượng của hai vợ chồng thiếu tá Nguyên - Ly đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Đồng thời, đã có không ít người hiến máu "viral" tinh thần yêu nước của mình qua việc dùng những giấy chứng nhận hiến máu đỏ chói để ghép thành lá cờ Tổ quốc hoặc biểu tượng chào mừng 80 năm ngày thành lập nước.

Chị Vũ Thị Thái Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) đã chia sẻ ảnh đại diện kèm nội dung: “Từ những tấm giấy chứng nhận hiến máu ghép thành lá cờ Việt Nam,từ những giọt máu nhỏ, góp thành nguồn sống lớn. Gia đình mình đã hiến máu 69 lần – một hành trình tự hào, một tình yêu “đồng máu” bất tận”.
Tác phẩm của chị Trà Mỹ Hạnh (Đà Nẵng)
Nhiều “sản phẩm yêu nước” được tạo nên từ người hiến máu trên khắp cả nước vào dịp Quốc khánh 

Ảnh: Gia Thắng – Trần Chiến

Gen Z Trung Quốc thắp hương bằng thuốc giảm đau và vé tàu cao tốc

Trong dịp Tết Thanh Minh và các hoạt động viếng mộ tại Trung Quốc gần đây, một bộ phận người trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang làm mới cách thể hiện lòng tôn kính với người đã khuất.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Rất nhân văn, thiết thực" (Bài 1)

Xã hội
Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Rất nhân văn, thiết thực' (Bài 1)

Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80

Xã hội
Mẹ 3 con sáng tạo cắt tỉa dưa hấu thành cờ Tổ quốc tặng khối diễu binh, diễu hành A80

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Xã hội
Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xã hội
Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

U23 Singapore mang sao gốc Nhật đấu U23 Việt Nam
Thể thao

U23 Singapore mang sao gốc Nhật đấu U23 Việt Nam

Thể thao

Tối 1/9, đội tuyển U23 Singapore do HLV Firdaus Kassim dẫn dắt đã có mặt tại Phú Thọ, sẵn sàng bước vào hành trình tranh tài tại bảng C – Vòng loại Giải Bóng đá U23 châu Á 2026.

Hẹn ước dang dở của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trước khi qua đời
Văn hóa - Giải trí

Hẹn ước dang dở của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trước khi qua đời

Văn hóa - Giải trí

Hẹn ước còn dang dở của NSƯT Ngọc Trinh, những dự định nghệ thuật chưa kịp thực hiện trước khi chị qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn.

Nông dân TPHCM nuôi con gì chả tốn tiền mua thức ăn, sản phẩm bổ dưỡng đạt 3 sao OCOP, thu về 500 triệu/năm
Nhà nông

Nông dân TPHCM nuôi con gì chả tốn tiền mua thức ăn, sản phẩm bổ dưỡng đạt 3 sao OCOP, thu về 500 triệu/năm

Nhà nông

Ông Lâm Quang Long, nông dân xã Bình Châu, TP HCM (trước sáp nhập thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) với quyết tâm táo bạo, đã chuyển đổi toàn bộ trang trại của mình sang nuôi nai lấy nhung, một hướng đi mới lạ nhưng đã mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội, doanh thu hơn 500 triệu đồng mỗi năm.

Cô gái trẻ thoát nguy cơ đột quỵ nhờ cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo
Xã hội

Cô gái trẻ thoát nguy cơ đột quỵ nhờ cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo

Xã hội

Đi khám sức khỏe khi đau đầu, run tay, cô gái trẻ tá hỏa khi biết mình có túi phình mạch não nguy hiểm, nguy cơ vỡ gây đột quỵ nếu không được can thiệp.

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà kho bỏ hoang; phá sòng bạc lớn, bắt giữ 50 đối tượng
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà kho bỏ hoang; phá sòng bạc lớn, bắt giữ 50 đối tượng

Pháp luật

Phát hiện thi thể người đàn ông trong nhà kho bỏ hoang; cảnh sát phá sòng bạc lớn, bắt giữ 50 đối tượng; khởi tố người đàn ông gây ra vụ cháy lớn ở Cà Mau... là những tin nóng 24 giờ qua.

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết
Bạn đọc

Nhập hộ khẩu vào nhà người thân: Điều kiện và thủ tục cần biết

Bạn đọc

Nhiều người sau kết hôn hoặc chuyển nơi ở có nhu cầu nhập hộ khẩu về nhà chồng, vợ hoặc người thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ điều kiện, hồ sơ và thủ tục cần thiết. Dưới đây là phân tích của luật sư để làm rõ những nội dung này.

Cơ đồ Việt Nam: 80 năm rực rỡ dưới ngọn cờ độc lập
Tin tức

Cơ đồ Việt Nam: 80 năm rực rỡ dưới ngọn cờ độc lập

Tin tức

Chưa bao giờ trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta lại có một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế rực rỡ như hôm nay.

Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường
Ảnh

Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường

Ảnh

Trong khi cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hòa mình trong không khí tưng bừng của các cuộc diễu binh - diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, vẫn có những người lặng thầm làm việc để mang lại sạch đẹp cho phố phường. Đó là những công nhân vệ sinh môi trường – những “chiến sĩ áo xanh” thầm lặng giữa ngày hội non sông.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Ảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường dự concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Ảnh

Tối ngày 1/9, concert quốc gia “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tới dự có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Bức tranh hội tụ của cả dân tộc tại Ba Đình
Tin tức

LIVE
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh: Bức tranh hội tụ của cả dân tộc tại Ba Đình

Tin tức

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày Quốc khánh 2/9 bắt đầu ló rạng trên Quảng trường Ba Đình, cả một Việt Nam thu nhỏ dường như đã hội tụ về đây. Từ những người thương bệnh binh đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc, các khối diễu hành nông dân, doanh nhân, đến dàn nghệ sĩ nổi tiếng và những khối khí tài quân sự hiện đại nhất. Tất cả đã tạo nên một bức tranh đa sắc, một bản giao hưởng của sức mạnh, văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong thời khắc thiêng liêng.

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn
Gia đình

Mẹ chồng bệnh nặng nhưng vẫn cố giấu, đến khi đưa đi viện, bác sĩ nói một câu mà vợ chồng tôi ly hôn

Gia đình

Nghĩ đến những lời trách móc cay nghiệt của chồng, trái tim tôi lại tan nát.

Các kiểu 'đốt thời gian' trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9
Xã hội

Các kiểu "đốt thời gian" trong khi chờ xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9

Xã hội

Đi sớm "xí chỗ" đẹp để có thể tận mắt chứng kiến những màn diễu binh, diễu hành hùng tráng, nhiều người có những kiểu "đốt thời gian" đặc biệt trong khi chờ đợi.

'Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca 'có một không hai'
Văn hóa - Giải trí

"Concert quốc gia” tại Mỹ Đình: Những màn đại cảnh gây choáng ngợp, màn hát Quốc ca "có một không hai"

Văn hóa - Giải trí

Concert "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã mang đến cho khán giả cảm giác choáng ngợp và màn hát Quốc ca "có một không hai".

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh
Tin tức

Nhà hàng ở Hà Nội bị nhắc nhở vì đổ nước dọn rửa vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh

Tin tức

Sáng 1/9, nhân viên một nhà hàng trên phố Hàng Khay, Hà Nội, đổ nước dọn vỉa hè chỗ người dân ngồi chờ xem diễu binh, khiến cơ sở này bị chính quyền nhắc nhở.

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói
Gia đình

Sinh vào 4 tháng Âm lịch, trẻ có trí tuệ sắc sảo, bộc lộ tài năng sớm, lớn lên tiền đồ sáng chói

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 tháng Âm lịch đặc biệt này thường sở hữu trí tuệ sắc bén và sự nhạy bén bẩm sinh, có khả năng học tập vượt trội.

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin
Thế giới

Cựu tổng thống Ukraine bất ngờ xuất hiện, lên tiếng ủng hộ ông Putin

Thế giới

Sau một thời gian dài không xuất hiện trên truyền thông, hôm nay 1/9 cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bất ngờ trả lời phỏng vấn báo chí Nga.

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Vua Lê Nhân Tông 2 lần đánh bại Chiêm Thành, bình định Bồn Man ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Quân Chiêm Thành tiến đánh Châu Hóa hai lần và khiến vua Lê Nhân Tông phải vài lần phát binh, đỉnh điểm là năm 1446, khi quân Đại Việt thắng lớn trong cuộc tiến công Chiêm Thành, bắt sống được cả vua Chiêm và lập vua Chiêm mới lên thay. Ngoài ra vào năm 1448, ông cũng sáp nhập đất của xứ Bồn Man vào lãnh thổ Đại Việt.

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
Media

Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

Media

Chiều tối 1/9, khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào sáng mai 2/9. Một cựu chiến binh đã đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội để được chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng, hào hùng này.

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”
Thể thao

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”

Thể thao

BLV Quang Huy rất kỳ vọng bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên sẽ cùng thi đấu trên ĐT Việt Nam, tái đấu ĐT Malaysia vào năm 2026.

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 1/9, những cựu
Media

Lý do cựu binh Lào Cai khóc nức nở trước lễ diễu binh, diễu hành 2/9 khiến ai cũng nghẹn lòng

Media

Dưới cơn mưa nặng hạt chiều 1/9, những cựu binh từng trải qua thời "mưa bom bão đạn" đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào chia sẻ về khoảnh khắc khiến họ xúc động khi chứng kiến đất nước tự do, hòa bình với Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9
Tin tức

Hà Nội tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công dịp Quốc khánh 2/9

Tin tức

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), TP Hà Nội tổ chức gặp mặt tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, thương binh và chiến sĩ cách mạng, bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với những hy sinh vì Tổ quốc.

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công
Thế giới

Ukraine thề trả đũa bằng đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga sau khi loạt cơ sở điện bị tấn công

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/9 thề sẽ trả đũa bằng cách ra lệnh thực hiện thêm nhiều đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga sau khi Moscow phát động cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền bắc và miền nam Ukraine trong đêm 31/8 khiến gần 60.000 hộ gia đình mất điện.

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao khi cởi giày Từ Hi Thái hậu, Tôn Điện Anh lập tức hoảng sợ?

Đông Tây - Kim Cổ

Vào năm thứ mười bảy của Trung Hoa Dân Quốc, Tôn Điện Anh được bổ nhiệm làm chỉ huy của đoàn quân 12 thuộc Tập đoàn quân số 6 của Quân đội Cách mạng Quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin

Thế giới

Nhân chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc), chiều 1/9/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (1/9): Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?

Thể thao

Hậu vệ Việt kiều Bỉ cao 1m69 được gọi lên U22 Việt Nam?; HLV Ten Hag bị sa thải; Georgina Rodriguez rạng rỡ trên thảm đỏ; Sancho sắp gia nhập Aston Villa; M.U đạt thoả thuận mua Senne Lammens.

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ
Xã hội

Xúc động giây phút Mẹ Việt Nam anh hùng nhận di ảnh 2 con liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ

Xã hội

Sau hơn nửa thế kỷ, Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tứ ở xã Đại Huệ, tỉnh Nghệ An, nhận ảnh của 2 người con trai đã hy sinh. Mẹ Hồ Thị Tứ nghẹn ngào, xúc động, đôi tay gầy của mẹ rung lên chạm vào tấm ảnh như thể các con của mẹ đã về.

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé
Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” cán mốc 390 tỷ đồng, lập kỷ lục phòng vé

Chuyển động Sài Gòn

“Mưa đỏ” đã cán mốc 390 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhanh hơn cả “Nhà bà Nữ” (11 ngày), “Lật mặt 7: Một điều ước” (14 ngày) và “Bố già” (16 ngày).

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9
Xã hội

Đường cờ Tổ quốc giữa đồi chè xanh mướt ở Sơn La hút khách dịp nghỉ lễ 2/9

Xã hội

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách đã tìm về bản Kiến Xương, xã Bình Thuận (tỉnh Sơn La) để chiêm ngưỡng và lưu lại những hình ảnh tuyệt đẹp trên tuyến đường cờ Tổ quốc độc đáo, uốn lượn giữa đồi chè xanh mướt.

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân
Thế giới

Ukraine ồ ạt phản công giành lại loạt cứ điểm chiến lược ở phía tây Donetsk, buộc Nga phải rút quân

Thế giới

Quân đội Ukraine vừa mở một đợt phản công phối hợp nhằm phá vỡ đà tiến của Nga ở mặt trận Novopavlivka, miền tây Donetsk. Chỉ trong vài ngày, nhiều khu định cư đã được giải phóng, chiến tuyến thay đổi và các cuộc tập kích bằng UAV được tuyên bố là đã đánh sập nhiều cứ điểm của Nga – và đây mới chỉ là khởi đầu, theo Euromaidanpress.

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng
Thế giới

Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng

Thế giới

Chiều ngày 1/9, tại Thiên Tân, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải.

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Giá USD hôm nay 31/8: Thị trường tự do tăng 300 đồng trong tháng cao điểm “tựu trường, nhập học”

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Bảng xếp hạng sau vòng 3 V.League 2025/2026: Ngôi đầu không đổi chủ

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)

Ở xã từng nghèo nhất nhì Tây Ninh, dân giàu nhanh nhờ trồng loại cây cho trái quanh năm (Bài cuối)