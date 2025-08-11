



Hai xe khách chiếm trọn đường, hàng loạt xe máy "leo" vỉa hè ở TP.HCM. Clip: MX

Sự việc xảy ra vào sáng 11/8 trên đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường Hồng Bàng về ngã sáu Phù Đổng.

Theo nội dung clip, hai xe khách của nhà xe Duy Quý và Tân Lập Thành đã dừng đỗ sai quy định, chiếm hết phần đường dành cho các phương tiện khác. Điều này đã khiến khoảng 10 người đi xe máy không còn lối đi, buộc phải lái xe lên vỉa hè để tiếp tục hành trình. Sau một thời gian, hai chiếc xe khách này mới rời đi.

Anh An Huy, một người dân sống tại phường An Đông, bày tỏ lo ngại về việc người đi xe máy leo vỉa hè có thể bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trong khi nguyên nhân lại xuất phát từ hành vi đỗ xe sai phạm của hai xe khách.

Trước sự việc này, một lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.