Hàng nghìn người đổ về Ba Đình "giữ chỗ" chờ xem tổng hợp luyện diễu binh

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.
15 khẩu pháo lễ 105mm đã được Lữ đoàn Pháo binh 45 tổ chức lắp đặt trước Sân vận động Mỹ Đình để chuẩn bị chào mừng Quốc khánh 2/9. Dự kiến tối nay, 21/8 sẽ khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên của lực lượng vũ trang tại Quảng trường Ba Đình.