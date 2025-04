J-Hope BTS và Lisa Blackpink. Ảnh: CGV, cắt clip.

J-Hope của BTS gây xôn xao trực tuyến với một bình luận nhắc đến trong một cuộc phỏng vấn của Tạp chí Weverse khiến khán giả bất ngờ.

Thông qua bài viết có tiêu đề "Danh sách phát nhạc của J-Hope", Weverse đã giới thiệu những bài hát mà nam thần tượng giới thiệu cho người hâm mộ để giúp họ thư giãn và có khoảng thời gian trọn vẹn.

Những bài hát được đề xuất này bao gồm các bản hit như "How To Love" của Lil Wayne, "Diamonds" của Rihanna, "Sailor Song" của Gigi Perez, "Slow Dancing In A Burning Room" của John Mayer, "Alright" của Gracie Abrams, "Freedom" của Pharrell Williams và "CIRCLE" của CODE KUNST (Feat. Crush).

Tuy nhiên, điều thực sự nổi bật là khi Lisa của Blackpink được nhắc đến cùng với một trong những bản hit được yêu thích nhất của cô trong album Alter Ego mang tên "New Woman".

Lý do khiến nhiều người chú ý vì từ trước đến nay, khán giả đều biết có cuộc chiến thường xuyên giữa Armys và Blinks (fan hâm mộ của BTS và Blackpink).

Tuy nhiên, điều này dường như không quan trọng đối với J-Hope và không ngăn cản anh nói chuyện cởi mở về âm nhạc và dành sự thiện cảm cho thành viên của Blackpink.

Trong khi một số người hâm mộ thất vọng vì J-Hope không đề cập hoặc giới thiệu các bài hát của các thành viên trong nhóm BTS.

"New Woman" của Lisa là ca khúc tuyên bố mạnh mẽ về sự tự khám phá và tôn vinh khả năng của phụ nữ trong việc tái tạo bản thân và tìm ra phiên bản mới của chính mình.

Bài hát cổ vũ người phụ nữ mạnh mẽ và tự tin hơn bất chấp nghịch cảnh; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào tâm trí và năng lượng của chính mình, với lời bài hát truyền tải cảm giác phá vỡ rào cản và vượt qua thử thách.

Bài hát đã phá vỡ nhiều kỷ lục khi phát hành và gần đây cũng được thêm vào danh sách phát "Tháng Lịch sử Phụ nữ năm 2025" của Grammy.