Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:49 GMT+7

Hào khí Nam Bộ kháng chiến sống lại giữa trung tâm TP.HCM

+ aA -
Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 23/09/2025 09:49 GMT+7
Hơn 100 bức ảnh về những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến được trưng bày tại Công viên Lam Sơn, tái hiện không khí hào hùng 80 năm trước, truyền cảm hứng cho thế hệ hôm nay.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến tại TP. HCM

Sáng 23/9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh “Nam Bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam” tại ba địa điểm chính: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (trước Sở Văn hóa và Thể thao) và khu vực đối diện Công viên Chi Lăng. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2025). Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5/10.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi lễ. Ảnh: P.T

Tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, hơn 100 hình ảnh trưng bày tại Công viên Lam Sơn đã tái hiện khí thế sục sôi của quân dân Sài Gòn và Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân đã kiên cường đứng lên, lập nên những chiến công vang dội, khẳng định ý chí sắt đá và tinh thần “Nam Bộ thành đồng”. Tinh thần ấy đã trở thành động lực lớn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của đất nước vào mùa Xuân 1975.

Cũng theo bà Thúy, dịp kỷ niệm 80 năm năm nay càng thêm ý nghĩa khi Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để các tỉnh, thành phố Nam Bộ phát triển mạnh mẽ, củng cố vị thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước và khu vực.

Sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại phát triển

Triển lãm không chỉ là không gian để ôn lại lịch sử hào hùng. Giữa lòng thành phố sôi động, những bức ảnh về quá khứ và hiện tại được lồng ghép, tạo nên một câu chuyện liền mạch. Song song với khu vực triển lãm chính, 70 bức ảnh chủ đề “TP.HCM siêu đô thị vươn tầm quốc tế” tại đường Đồng Khởi cho thấy hình ảnh thành phố đang vươn mình, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, logistics, và đổi mới sáng tạo tầm khu vực.

Tại khu vực đối diện Công viên Chi Lăng, 50 bức ảnh khác trưng bày về “TP.HCM xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo và người dân trong việc xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã có mặt từ sớm để tham quan triển lãm. Chú ý dừng lại trước các bức ảnh ghi lại những trận đánh oanh liệt, những khoảnh khắc lịch sử của quân dân Nam Bộ, nhiều bạn trẻ xúc động khi tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Họ không chỉ lắng nghe câu chuyện về quá khứ mà còn thấy được sự tiếp nối của tinh thần ấy trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố ngày nay. Triển lãm trở thành cầu nối giữa các thế hệ, hun đúc niềm tự hào và ý chí xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.

Tham khảo thêm

Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2

Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2

Hơn 9.000 nông dân thế hệ mới được TP.HCM đào tạo

Hơn 9.000 nông dân thế hệ mới được TP.HCM đào tạo

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nam học sinh lớp 9 đi câu cá trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn: Đã tìm thấy thi thể

Sau gần hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 9, khi đi câu cá bị trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn, TP.HCM.

Hầm Thủ Thiêm cấm xe trong 3 ngày để diễn tập PCCC

Chuyển động Sài Gòn
Hầm Thủ Thiêm cấm xe trong 3 ngày để diễn tập PCCC

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Chuyển động Sài Gòn
Mòn mỏi ngóng con bên bờ sông dưới chân cầu Xáng: Mẹ khóc ngất, em gái cầu mong phép màu

Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Hai anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật khi chích cá ở TP.HCM

Đọc thêm

TP.HCM lắp camera giám sát, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lắp camera giám sát, xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm môi trường

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM triển khai lắp camera giám sát, công khai dữ liệu môi trường và xử lý nghiêm hành vi gây ô nhiễm, nhằm lập lại kỷ cương và xây dựng đô thị xanh, sạch, thân thiện.

Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tháng 8 Âm lịch: Tý may mắn, Ngọ tránh kẻ xấu, Hợi buông bỏ lòng tham
Gia đình

Dự báo tài lộc của 12 con giáp trong tháng 8 Âm lịch: Tý may mắn, Ngọ tránh kẻ xấu, Hợi buông bỏ lòng tham

Gia đình

Tháng 8 Âm lịch, bánh xe vận mệnh của 12 con giáp có nhiều sự thay đổi, trong đó, Sửu hãy tự hài lòng, Dần cảnh giác với tai nạn, Thìn thận trọng khi vay mượn.

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu
Điểm nóng

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Điểm nóng

Nền nông nghiệp "Vườn Địa Đàng" - nhờ khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ, cùng những truyền thống văn hóa và lịch sử được vun đắp qua nhiều thế kỷ - đã cho phép nông dân Nga sống thoải mái và nuôi sống cả lục địa đến tận cùng.

Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an
Chuyển động Sài Gòn

Sáng nay ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xuất hiện tại trụ sở công an

Chuyển động Sài Gòn

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc có mặt tại trụ sở công an để làm việc, liên quan đến MV “Anh em trước sau như một” của nhóm Ngũ Hổ Tướng đang gây nhiều tranh cãi.

Mỹ Tâm “chơi lớn” với 4 vạn người
Văn hóa - Giải trí

Mỹ Tâm “chơi lớn” với 4 vạn người

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Mỹ Tâm sẽ chơi lớn với live concert 4 vạn người diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 13/12, kể về hành trình 20 năm ca hát.

Vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường: Nghi mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà
Chuyển động Sài Gòn

Vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường: Nghi mâu thuẫn trong lúc cho thuê nhà

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ thanh niên bị 2 đối tượng rượt đuổi, đánh nằm bẹp trên đường, công an xác định nguyên nhân nghi mâu thuẫn trong việc cho thuê nhà.

Sẽ giảm sâu các trường đại học trong thời gian tới: Vì sao cần thiết?
Xã hội

Sẽ giảm sâu các trường đại học trong thời gian tới: Vì sao cần thiết?

Xã hội

"Việc sắp xếp khoảng 140 trường đại học theo tinh thần Nghị quyết 71 là cần thiết", các chuyên gia, nhà trường nêu ý kiến.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến: Đại hội Đảng bộ MTTQVN, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến: Đại hội Đảng bộ MTTQVN, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng

Tin tức

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, không chỉ đặt nền móng cho sự lãnh đạo của Đảng bộ nhiệm kỳ này mà còn định hướng lãnh đạo của Đảng bộ trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tin sáng (23/9): Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?
Thể thao

Tin sáng (23/9): Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?

Thể thao

Đặng Văn Lâm khiến Nguyễn Filip, Nguyễn Đình Triệu dự bị?; Vinicius có thể sớm chia tay Real Madrid; AC Milan chuẩn bị gia hạn với Christian Pulisic; Mối quan hệ giữa Chelsea và Nicolas Jackson là không thể hàn gắn; Vợ chưa cưới của Cristiano Ronaldo làm lành với chị gái.

VinFast VF 3 được vinh danh “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Indonesia
Kinh tế

VinFast VF 3 được vinh danh “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Indonesia

Kinh tế

Ngày 22/9 tại Jakarta, Indonesia- Mẫu xe VinFast VF 3 đã xuất sắc được vinh danh là “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Lễ trao giải Carvaganza Editors’ Choice Awards, một trong những giải thưởng ô tô độc lập và danh giá bậc nhất Indonesia.

Thủ tướng: Thủ tướng: 70 - 100 triệu đồng/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mua?
Nhà đất

Thủ tướng: Thủ tướng: 70 - 100 triệu đồng/m2 nhà chung cư thì người dân ai có tiền để mua?

Nhà đất

Giá nhà chung cư chạm ngưỡng 70 - 100 triệu đồng/m2 khiến Thủ tướng Phạm Minh Chính bức xúc, cho rằng đây là mức giá không phù hợp nhu cầu thực. Thủ tướng yêu cầu phải có giải pháp toàn diện kéo giảm giá, thúc đẩy nhà ở xã hội.

VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn
Kinh tế

VinFast Minio Green gây sốt trong lần đầu xuất hiện: Nhỏ gọn, tiết kiệm, chạy dịch vụ chỉ 1 năm hoàn vốn

Kinh tế

Tại lễ bàn giao Limo Green tại Hà Nội mới đây, sự chú ý của nhiều khách hàng đổ về mẫu xe Minio Green được trưng bày tại sự kiện.

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu
Xã hội

Chàng trai Trung Quốc 18 tuổi tự chế tạo tên lửa từ phế liệu

Xã hội

Zhang Shijie, 18 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã tự chế tạo thành công tên lửa đạt độ cao 400 mét, xuất phát từ đam mê khoa học và khả năng sáng tạo từ năm 14 tuổi.

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ tiết lộ về quá khứ của Cường Đô La

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Duy Mạnh đã bất ngờ tiết lộ về quá khứ "một thời oanh liệt" của Cường Đô La, khi cả hai còn chơi thân với nhau 20 năm về trước.

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Bitcoin giảm sốc, nhà đầu tư hoảng loạn

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 23/9: Thị trường tiền mã hóa chứng kiến cú giảm mạnh khi Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana... đồng loạt lao dốc.

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed
Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu sau tín hiệu từ Fed

Kinh tế

Giá USD hôm nay 23/9: Thế giới bất ngờ suy yếu, khi thị trường tiếp nhận loạt bình luận từ các quan chức Fed về lập trường chính sách tiền tệ mới nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I vào sáng nay (23/9).

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam
Nhà nông

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão số 9 ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm
Kinh tế

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đang tăng tốc thi công, kỳ vọng thông xe kỹ thuật sớm

Kinh tế

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang được các địa phương tăng tốc thi công. Rất nhiều gói thầu đạt tiến độ cao, song vẫn còn vướng mắc về vật liệu và kết nối. Mục tiêu sẽ thông xe kỹ thuật đường Vành đai 3 TP.HCM vào cuối năm 2025.

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn 'Võ thánh', còn 'Võ thần' là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tam quốc diễn nghĩa, Quan Công được tôn "Võ thánh", còn "Võ thần" là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu như Quan Vũ được ca tụng là “Võ thánh” thì Triệu Vân (Triệu Tử Long) được người đời tôn làm “Võ thần”. Danh hiệu này của Triệu Vân gắn liền với sự kiện ông bế theo Lưu Thiện (A Đẩu) – con trai Lưu Bị – một mình tả xung hữu đột giữa vòng vây quân Tào trong Tam quốc diễn nghĩa.

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga
Điểm nóng

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Điểm nóng

Lực lượng vũ trang Đức đang lên kế hoạch ứng phó với dòng binh sĩ bị thương đổ về hàng ngày trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự giữa NATO và Nga, Reuters đưa tin.

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)
Bạn đọc

Chưa xử lý dứt điểm công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở Thanh Thủy (Phú Thọ)

Bạn đọc

Dù được yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình, hoàn trả mặt bằng ban đầu xong trước ngày 28/7/2025, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, đến nay, phần móng, trụ cột của công trình xâm lấn kênh thủy lợi ở xã Thanh Thủy (Phú Thọ) vẫn chưa được xử lý xong…

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025
Thể thao

Báo chí Tây Ban Nha thừa nhận Dembele xứng đáng giành Quả bóng Vàng 2025

Thể thao

Một số tờ báo Tây Ban Nha cho rằng, với màn trình diễn chói sáng ở mùa giải 2024/25, tiền đạo Ousmane Dembele xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng 2025.

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số
Giảm nghèo nông thôn

Hiệu quả của nguồn lực đầu tư cho mục tiêu giảm nghèo bền vững: Minh chứng từ những con số

Giảm nghèo nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững không chỉ là một chính sách an sinh, mà đã thực sự trở thành một "dòng vốn mồi" quan trọng, khơi dậy tiềm năng, thay đổi diện mạo các vùng khó khăn.

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai
Media

Nông dân thoát nghèo nhờ dám nghĩ, dám làm – câu chuyện đổi đời từ vùng trung du Gia Lai

Media

Từ những mảnh đất khô cằn của vùng trung du Gia Lai, nhiều nông dân đã mạnh dạn từ bỏ cách làm cũ, dám nghĩ khác, làm khác để khởi nghiệp ngay trên quê hương. Bằng sự sáng tạo và nghị lực, họ đã biến ruộng bắp, rẫy keo thành trang trại chim cảnh, nhà kính dưa lưới, vườn cây ăn quả trĩu quả… tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á
Tin tức

Labo phôi học ISO 5 của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập kỷ lục châu Á

Tin tức

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM vừa được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận có hệ thống Lab phôi học đạt chuẩn ISO 5 theo mô hình “lab trong lab” đầu tiên tại châu Á, đánh dấu bước tiến vượt trội trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản của Việt Nam.

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim 'Người Nhện'
Văn hóa - Giải trí

Tom Holland bị chấn thương não khi quay phim "Người Nhện"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Tom Holland gặp tai nạn trên phim trường khiến anh bị chấn thương não, buộc phải tạm ngưng công việc và có thể làm thay đổi lịch phát hành của bộ phim “Người Nhện: Ngày mới” dự kiến ra mắt năm 2026.

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi
Nhà nông

Tối trời vô vùng rậm rạp ở Cà Mau rình bắt con đặc sản bình dân tên nghe mắc cười, bán đắt như tôm tươi

Nhà nông

Trong cái tĩnh lặng đêm khuya, khi mọi người đã yên giấc, một chiếc vỏ lãi nhỏ vẫn rẽ qua những con rạch ngoằn ngoèo. Người điều khiển là anh Trần Văn Hận (45 tuổi), ngụ ấp Xẻo Lá A, xã Tân Thạnh, tỉnh Cà Mau (địa phận huyện Đầm Dơi trước đây) với hơn 20 năm làm nghề bắt ba khía.

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép
Pháp luật

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép

Pháp luật

Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khoáng sản vàng.

Kỹ sư Bình Định bỏ phố về quê nuôi chim trĩ, nuôi ong dú, lãi gần 1 tỷ/năm, đạt sao OCOP cả làng phục lăn
Nhà nông

Kỹ sư Bình Định bỏ phố về quê nuôi chim trĩ, nuôi ong dú, lãi gần 1 tỷ/năm, đạt sao OCOP cả làng phục lăn
5

Nhà nông

Từ nghề kỹ sư xây dựng, anh Tô Vũ Thành Tín, tỉnh Gia Lai (xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định trước sáp nhập) quyết định bỏ phố về quê đầu tư nuôi chim trĩ (là chim quý hiếm), nuôi ong dú (là loài ong cho mật quý). Trải qua không ít thất bại, đến nay anh đã thành công với 2 con vật nuôi mới này, mỗi năm thu lãi gần 1 tỷ đồng, sản phẩm đạt chuẩn OCOP.

Tin đọc nhiều

1

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

Trung tướng Đinh Văn Nơi vận động xây dựng 4 cây cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long

2

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

3

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

4

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

5

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn