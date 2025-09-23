Hào khí Nam Bộ kháng chiến sống lại giữa trung tâm TP.HCM

Triển lãm kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến tại TP. HCM

Sáng 23/9, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM khai mạc triển lãm ảnh “Nam Bộ kháng chiến - Rạng ngời hào khí Việt Nam” tại ba địa điểm chính: Công viên Lam Sơn, đường Đồng Khởi (trước Sở Văn hóa và Thể thao) và khu vực đối diện Công viên Chi Lăng. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2025). Triển lãm kéo dài đến hết ngày 5/10.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tại buổi lễ. Ảnh: P.T

Tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, hơn 100 hình ảnh trưng bày tại Công viên Lam Sơn đã tái hiện khí thế sục sôi của quân dân Sài Gòn và Nam Bộ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân đã kiên cường đứng lên, lập nên những chiến công vang dội, khẳng định ý chí sắt đá và tinh thần “Nam Bộ thành đồng”. Tinh thần ấy đã trở thành động lực lớn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của đất nước vào mùa Xuân 1975.

Cũng theo bà Thúy, dịp kỷ niệm 80 năm năm nay càng thêm ý nghĩa khi Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để các tỉnh, thành phố Nam Bộ phát triển mạnh mẽ, củng cố vị thế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước và khu vực.

Sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại phát triển

Triển lãm không chỉ là không gian để ôn lại lịch sử hào hùng. Giữa lòng thành phố sôi động, những bức ảnh về quá khứ và hiện tại được lồng ghép, tạo nên một câu chuyện liền mạch. Song song với khu vực triển lãm chính, 70 bức ảnh chủ đề “TP.HCM siêu đô thị vươn tầm quốc tế” tại đường Đồng Khởi cho thấy hình ảnh thành phố đang vươn mình, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, logistics, và đổi mới sáng tạo tầm khu vực.

Tại khu vực đối diện Công viên Chi Lăng, 50 bức ảnh khác trưng bày về “TP.HCM xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, phản ánh quyết tâm của lãnh đạo và người dân trong việc xây dựng bộ máy hành chính hiện đại, phục vụ người dân tốt hơn.

Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã có mặt từ sớm để tham quan triển lãm. Chú ý dừng lại trước các bức ảnh ghi lại những trận đánh oanh liệt, những khoảnh khắc lịch sử của quân dân Nam Bộ, nhiều bạn trẻ xúc động khi tìm hiểu về lịch sử dân tộc. Họ không chỉ lắng nghe câu chuyện về quá khứ mà còn thấy được sự tiếp nối của tinh thần ấy trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố ngày nay. Triển lãm trở thành cầu nối giữa các thế hệ, hun đúc niềm tự hào và ý chí xây dựng đất nước trong giai đoạn mới.