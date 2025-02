Hé lộ số vàng bị mất trong vụ dùng búa cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

Chiều 13/2, bà N.T.H - chủ tiệm vàng bạc, đá quý Như Ngọc Châu (tổ dân phố 15, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) thông tin, qua kiểm đếm sơ bộ ban đầu, kẻ dùng búa cướp tiệm vàng đã lấy đi khoảng 24 cây vàng Tây đang trưng bày tại tiệm.

Camera ghi lại đối tượng táo tợn dùng búa cướp tiệm vàng giữa ban ngày.

Theo nhận dạng từ camera ghi lại, đối tượng là thanh niên cao gần 1,7m, dáng gầy, mặc áo khoác màu vàng, đội mũ và khẩu trang kín mặt, đi xe Wave.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động các lực lượng phối hợp cùng Công an huyện Di Linh và công an các địa phương trong tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn nói trên.

Lực lượng công an có mặt tại tiệm vàng điều tra vụ việc.

Như Dân Việt đã thông tin, vào lúc 14h24 cùng ngày, đối tượng mặc áo khoác màu vàng, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang che kín mặt đã thủ sẵn búa sắt trong túi áo, giả vờ đi vào tiệm vàng Như Ngọc Châu coi vàng. Sau khi quan sát, đối tượng đã lấy búa thủ sẵn đập vỡ tủ kính tiệm vàng và lấy đi một số lượng lớn dây chuyền màu vàng.

Thấy vậy, nhiều người đã hô hoán truy đuổi, nhưng do đối tượng cầm theo búa quyết chống trả gây nguy hiểm nên mọi người không thể khống chế bắt giữ đối tượng. Sau đó, đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.