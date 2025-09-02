Hẹn ước dang dở của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh trước khi qua đời

Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp (một người bạn thân của Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Trinh) nghẹn ngào kể về ước hẹn cuối đời của người em thân thiết:

Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp và NSƯT Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

“Ngọc Trinh ơi, em đã không kịp giữ lời hứa… Như vậy là em đã không thực hiện lời hứa với anh rồi, Trinh à” – đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp mở đầu những dòng tiễn biệt đầy xúc động gửi đến nữ diễn viên quá cố.

Anh cho biết, Ngọc Trinh từng hẹn sẽ đưa cho anh đọc bản luận văn tốt nghiệp mà cô dày công viết, rồi cùng ra Hà Nội trong ngày báo cáo để anh có thể ngồi dưới cổ vũ. “Vậy mà giờ đây… tất cả chỉ còn là lời hẹn ước dở dang, là nỗi nghẹn ngào khôn xiết”, anh viết.

NSƯT Ngọc Trinh thời sinh viên. Ảnh: FBNV

Đạo diễn nhớ rõ từng thăng trầm trong cuộc đời Ngọc Trinh – một cô gái nhỏ bé, mong manh nhưng luôn kiên cường trước sân khấu và ống kính. Anh từng nghe cô khóc nghẹn qua điện thoại, chứng kiến những đêm mất ngủ, những cuộc chiến âm thầm với chính bản thân. “Giờ thì em đã rời xa, để lại khoảng lặng đến đau lòng”, anh chia sẻ.

Anh nhắc lại những ngày đầu Ngọc Trinh bước vào nghề, đầy trong sáng và khát khao cống hiến. Từ những vở kịch học đường cho đến lần đầu đảm nhận vai chính, đêm nào cô cũng thao thức gọi cho anh, kể về cách xây dựng nhân vật, tìm từng hơi thở để vai diễn chạm vào trái tim khán giả.

Đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp tại tang lễ NSƯT Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Ký ức đẹp nhất trong anh là nụ cười rạng rỡ của Ngọc Trinh khi đoạt giải Mai Vàng cho vai Xàng trong Trái tim nhảy múa (2007) và sau đó là vở 49 ngày yêu (2014) do chính cô làm đạo diễn. Khi ấy, cô hồn nhiên reo lên: “Mẹ em còn mừng hơn em nữa đó anh ơi”, vừa là nghệ sĩ trên sân khấu, vừa là cô con gái nhỏ bé trong vòng tay mẹ.

Nhưng cuộc đời nữ nghệ sĩ cũng trải qua không ít sóng gió. Trong vụ kiện tụng tại Nhà hát Kịch TP.HCM, Ngọc Trinh từng suy sụp, bỏ ăn, mất ngủ. Anh nhớ rõ có những ngày cô ngồi lặng, kể mãi về nỗi buồn, tô hủ tíu trước mặt cũng nguội lạnh mà không thể ăn nổi.

NSƯT Ngọc Trinh trong lễ tốt nghiệp mới đây. Ảnh: FBNV

“Nhưng hôm nay, nhìn em nằm đó, nhỏ bé, lặng lẽ… tất cả như một nhát cắt vào tim. Những ký ức ùa về, trong trẻo và da diết, khiến nỗi đau càng thêm nhói buốt”, anh nghẹn ngào. Với đạo diễn Nguyễn Thanh Hiệp, Ngọc Trinh giờ đây không còn phải chịu đựng những dằn vặt, mất ngủ, hay nước mắt trong đêm tối nữa.

“Nhưng với anh, và với biết bao khán giả, đồng nghiệp, em vẫn là ánh sáng – dẫu mong manh nhưng không bao giờ lụi tắt. Em đi rồi, để lại lời hứa chưa trọn, nhưng cũng để lại một tình yêu nghệ thuật cháy bỏng, một trái tim chân thành, và một ký ức không bao giờ phai”, anh viết.

Cuối cùng, đạo diễn gửi lời vĩnh biệt: “Ngọc Trinh – cô nghệ sĩ tài hoa, đa đoan và quá đỗi mong manh”.

Nhiều đồng nghiệp thân thiết đã để lại những dòng chia sẻ nghẹn ngào, tiễn biệt nữ nghệ sĩ tài hoa.

NSƯT Ngọc Trinh và nghệ sĩ Quyền Linh Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Quyền Linh đau xót viết: “Trời ơi…. Đó là tâm trạng của các đồng nghiệp đều thốt lên như vậy khi nghe tin em mất…. Không ai có thể tin vào điều đó, anh phải chạy qua nhà em liền, nhìn vào quan tài và di ảnh thì anh mới tin đó là sự thật, thật rồi em đã ra đi mãi mãi với biết bao dự án còn dang dở, trong đó có dự án của anh em mình. Vĩnh biệt cô gái của Mùi ngò gai… Trời lại mưa to thay cho những giọt nước mắt khóc tiễn em – NSƯT Ngọc Trinh. Bình an mãi mãi nơi chín suối nha em, thương lắm”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng không giấu nổi sự bàng hoàng: “Bàng hoàng và đau lòng khi vừa hay tin em diễn viên Ngọc Trinh qua đời vì đột quỵ tại nhà riêng! Xin thành kính chia buồn cùng gia đình Ngọc Trinh và các fans của em ấy! Trinh đi an lành nhé! Chào em”.

Nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên gửi lời tiễn biệt: “Tối nay nhận tin chị Trinh mất thật lòng em rất bàng hoàng, sao mà cuộc sống nó vô thường quá. Em cầu mong thầy và chị được yên nghỉ thanh thản”.

NSƯT Ngọc Trinh qua đời đột ngột khiến cả giới nghệ sĩ Việt tiếc thương. Ảnh: FBNV

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ: “Tiễn biệt em. Vô cùng bàng hoàng khi nghe tin em ra đi. Nguyện cầu em ra đi thanh thản. Những dấu ấn và vai diễn nghệ thuật, những kỷ niệm đẹp em để lại sẽ mãi trong lòng mọi người”.

Nghệ sĩ Việt Hương nhớ về kỷ niệm thuở mới vào nghề: “Chị là người chị đầu tiên khi em diễn vở kịch Nữ sinh tại Đoàn Kịch Trẻ năm 1994, 1995. Vở kịch mà là kỉ niệm đến phút cuối chị vẫn nhắc về 3 chị em mình. Chào chị, tiễn biệt chị. Em viết vài chữ mà tâm trạng hoang mang không tin được chị Trinh ơi”.

Diễn viên Diệu Nhi cũng xúc động: “Lần đầu về sân khấu Thế giới trẻ diễn Tình yêu nổi loạn em diễn bị xì cười trên sân khấu. Chị vô dặn diễn phải nghiêm túc nha em, em sợ lắm nhưng trân trọng nhiều lời góp ý của chị. Chị đi nhé”.

Nghệ sĩ Quốc Thảo và NSƯT Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Quốc Thảo bàng hoàng trước tin dữ: “Nghe học trò báo tin dữ về NSƯT Ngọc Trinh, tôi không tin, còn gắt lên dặn học trò phải kiểm chứng cho kỹ. Tôi bàng hoàng khi biết tin Ngọc Trinh đã thật sự ra đi. Sự ra đi đột ngột của con là một mất mát to lớn cho sân khấu và cho những người yêu mến nghệ thuật. Trong lòng đồng nghiệp và khán giả, con vẫn mãi là hình ảnh của một nghệ sĩ hết mình, đầy cống hiến và giàu tình yêu thương. Thương con vô hạn”.

NSƯT Hạnh Thúy thì nghẹn ngào khi nhớ về tâm nguyện còn dang dở của đàn chị: “Mới hoàn thành văn bằng 2, còn đang chờ bảo vệ luận án thạc sĩ mà chị lại ra đi, bỏ dở hành trình cuộc đời, bỏ lại các em học sinh vẫn chỉ chập chững những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật”.



Đạo diễn Hồng Ngọc và NSƯT Ngọc Trinh. Ảnh: FBNV

Đạo diễn Hồng Ngọc chia sẻ: “Trinh ơi, Trinh ra đi bình yên quá, như thể khép mắt trong một giấc ngủ dài. Đúng như ước nguyện! Nhưng đến giờ tui vẫn không tin nổi là Trinh đã rời xa cõi tạm. Lòng tui đau lắm! Tụi mình luôn đi cùng nhau qua năm tháng, đi qua những niềm vui lẫn nỗi buồn. Vậy mà… Trinh luôn nói: Tao muốn được nhìn mày hạnh phúc! Ừ, tui hứa mà, Trinh cứ an nhiên nơi miền cực lạc nhé!”.

NSƯT Ngọc Trinh và diễn viên Hòa Hiệp. Ảnh: FBNV

Diễn viên Hòa Hiệp nghẹn ngào khi nhớ lại vở diễn chung: “Bà Vy ơi… sao bà Vy bỏ ông Khanh mà ra đi rồi. Vở diễn này chị em mình có thật nhiều kỉ niệm. Ông Khanh nhớ mãi nụ cười của bà Vy… Mưa bóng mây dự án còn đang lên kế hoạch để công diễn lại cho khán giả xem mà… giờ bà Vy bỏ đi rồi ông Khanh biết diễn cùng ai đây…”.

Diễn viên Thuận Nguyễn viết trên trang cá nhân: “Chị đi nha… Trời đang mưa, em cũng không kiềm được cảm xúc khi nghe tin. Em cảm ơn chị vì những ngày đầu khi về sân khấu chị đã yêu thương, dìu dắt em. Lúc nào cũng trẻ trung xinh đẹp hết, chị đừng có sợ xấu nha”.

NSƯT Ngọc Trinh nổi tiếng với vai diễn trong phim Mùi ngò gai. Ảnh: FBNV

Ca sĩ Nam Cường nhắc lại lời hẹn còn dang dở: “Chị Trinh ơi, sao ra đi đột ngột vậy chị! Lớp mình còn bay ra Hà Nội gặp nhau nữa mà”.

Rapper Tiêu Minh Phụng bày tỏ: “Cuộc đời sao mà vô thường đến thế. Mới giỗ Tổ năm rồi còn gặp chị, còn nói chuyện cùng nhau… Giỗ Tổ năm nay thiếu chị rồi. Chị đi trong một chiều mưa buồn đến thế. Tạm biệt Vy của Mùi ngò gai, tạm biệt Rồi của Ra giêng anh cưới em. Tuổi thơ của em nhớ hoài hai vai diễn đó. Chị đi nhé… an yên và thanh thản chị Trinh nhé”.



