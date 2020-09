Hiểm họa chết người từ những công trình xây dựng thiếu an toàn (bài 1)

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm việc quản lý an toàn lao động trong thi công công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách ngăn tường bao che, tường ngăn kích thước lớn. Kiên quyết đình chỉ thi công các công trình xây dựng không bảo đảm an toàn cho người lao động, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đặc thù trong lĩnh vực xây dựng như cần trục tháp, vận thăng lồng, cẩn bơm bê tông, hệ thống cốp pha trong các công trình xây dựng, đặc biệt các công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông.

Sở Giao thông Vận tải tăng cường quản lý an toàn trong các công trình giao thông, đặc biệt là các công trình cầu, hầm giao thông; bảo đảm ATGT tại các khu vực đang thi công. Yêu cầu các đơn vị rà soát khu vực đang thi công phải có các biện pháp đảm bảo an toàn như rào chắn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, các hố sâu, hố ga trong mùa mưa bão...; kiên quyết xử lý các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm hành lang ATGT, đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân tham gia giao thông.