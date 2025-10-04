Hình ảnh Biên đội tàu thuộc Vùng 1 Hải quân phóng ngư lôi, bắn đạn thật trên vùng biển Quảng Ninh

Biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 169 và Lữ đoàn 170, Vùng 1 Hải quân, tiến hành bắn đạn thật, sử dụng các loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban ngày, ban đêm và thực hành bắn ngư lôi maket.
Trong các ngày 2 và 3/10, tại vùng biển Quảng Ninh, Vùng 1 Quân
chủng Hải quân tổ chức huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật đối với các đơn vị
tàu, trong đó có nội dung bắn ngư lôi maket trên biển.
Đại tá Phan Tiến Bảo, Phó Tư lệnh Vùng và Đại tá Vũ Hữu
Kiêm, Phó Chính uỷ Vùng 1, chỉ đạo, theo dõi cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện
nhiệm vụ.
Cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị nạp ngư lôi maket lên tàu.
Quá trình kiểm tra, các biên đội tàu thuộc Lữ đoàn 169 và Lữ
đoàn 170 (Vùng 1 Hải quân) tiến hành bắn đạn thật các bài 5a, 5b, sử dụng các
loại súng, pháo có trong biên chế tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển ban
ngày, ban đêm và thực hành bắn ngư lôi maket.
Để đợt kiểm tra đạt kết quả tốt nhất, các đơn vị đã quán triệt
và chấp hành nghiêm kế hoạch của trên, làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, tổ chức
huấn luyện thuần thục các bài bắn và tiến hành hoạt động công tác Đảng, công
tác chính trị xây dựng động cơ quyết tâm cao cho bộ đội.
Các biên đội tàu hành quân trên biển thực hiện nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hành bắn, các biên đội tàu, các kíp chiến
đấu đã hiệp đồng chặt chẽ, xử lý linh hoạt các tình huống, bắn trúng, bắn giỏi
các mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả bắn 100% đạt khá, giỏi.
Theo Vùng 1, đợt kiểm tra nhằm đánh giá trình độ tổ chức chỉ
huy, năng lực làm chủ vũ khí trang bị, khả năng phối hợp hiệp đồng của cán bộ,
chiến sĩ trên tàu hải quân. Qua đó, làm cơ sở tổ chức rút kinh nghiệm, đề ra biện
pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ
vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
Tàu 305 của Lữ đoàn 170 cơ động ra nơi thực hành bắn ngư lôi maket.
Thực hành công kích ngư lôi trên tàu 305.
Biên đội tàu cơ động vào tuyến bắn.
Biên đội tàu 356, 357 của Lữ đoàn 170 thực hành bắn tiêu diệt mục tiêu
trên không.
Quá trình bắn đạn thật tại Vùng 1 diễn ra an toàn tuyệt đối.
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 1 tặng giấy khen cho kíp bắn ngư lôi trên tàu 305.
