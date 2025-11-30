Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 30/11/2025 10:51 GMT+7

Phim Việt có doanh thu thấp: Vì đâu nên nỗi?

Khánh Thảo Chủ nhật, ngày 30/11/2025 10:51 GMT+7
Ồ ạt ra rạp nhưng rồi không lâu sau đó phải âm thầm giảm suất chiếu hoặc lặng lẽ rời rạp..., đó là tình trạng của không ít bộ phim Việt trong thời gian gần đây. Để có được những bộ phim tạo “cơn sốt” phòng vé vẫn luôn là giấc mơ của bất kỳ đạo diễn nào, nhưng không phải ai cũng làm được.
Phim tranh nhau thị phần

Sau sự thành công chói sáng về mặt doanh thu của “Mưa đỏ”, “Tử chiến trên không” dịp Quốc khánh 2/9, quý III-2025, điện ảnh Việt chứng kiến sự ra rạp ồ ạt của một loạt phim. Theo ước tính, với mức độ 2-3 bộ phim ra rạp/tuần giống như đợt “xả hàng” của phim Việt, mang đến không khí sôi động cho thị trường phim trong nước.

Phim Việt có doanh thu thấp: Vì đâu nên nỗi? -1
Phim “Trái tim què quặt” không có doanh thu như kỳ vọng.

Từ giữa tháng 10, phòng vé “nghẽn mạng” với các phim lần lượt ra mắt: “Tay anh giữ một vì sao” (đạo diễn Kim Sung Hoo), “Chị ngã em nâng” (đạo diễn Vũ Thành Vinh), “Cục vàng của ngoại” (đạo diễn Khương Ngọc), “Nhà ma xó” (đạo diễn Trương Dũng), “Cải mả” (đạo diễn Thắng Vũ), “Bịt mắt bắt nai” (đạo diễn Hoàng Thơ) và “Phá đám: sinh nhật mẹ” (đạo diễn Nguyễn Thanh Bình).

Thị trường cạnh tranh lại tiếp tục nóng lên khi tháng 11 có khoảng 6-7 bộ phim ra rạp. Khai màn phim Việt tháng 11 là “Trái tim què quặt” (đạo diễn Quốc Công), “Phòng trọ ma bầu” (đạo diễn Ngụy Minh Khang, 7/11), “Truy tìm long diên hương” (đạo diễn Dương Minh Chiến, 14/11), “Cưới vợ cho cha” (đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm), “Bẫy tiền” (đạo diễn Oscar Dương, 21/11), “Ba kể con nghe” (đạo diễn Đỗ Quốc Trung)... Ngoài ra, còn có “Hoàng tử quỷ” (đạo diễn Hoàng Quân - Trần Hữu Tấn) dự kiến ra rạp đầu tháng 12...

Loạt phim ra rạp vào những tháng cuối năm 2025 với đa dạng về thể loại từ phim tâm lý tình cảm, hài tới phim kinh dị. Trong đó có sự áp đảo của của dòng phim kinh dị. Điều này cho thấy thị trường phim ảnh ngày càng phát triển, phong phú đề tài, mang tới cho khán giả nhiều sự lựa chọn. Đồng thời, đặt ra thách thức không nhỏ với các nhà sản xuất, đạo diễn cần nâng cao chất lượng, bám sát thị hiếu để có được đáp án chính xác cho bài toán thị trường.

Tuy nhiên, số lượng phim nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả và có doanh thu khả quan chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số còn lại chịu cảnh vé bán thê thảm và ngậm ngùi rời rạp sớm. Điểm sáng duy nhất của phim Việt thời gian gần đây là “Truy tìm long diên hương”, “Cục vàng của ngoại” vì tranh thủ ra mắt vào đúng khoảng trống thị trường khi “Mưa đỏ” và “Tử chiến trên không” rời rạp nên có được doanh thu hơn 80 tỷ đồng.

Nhìn vào bảng tổng sắp phòng vé cho thấy các dự án phim trong nước hoàn toàn lép vế trước “bom tấn” ngoại. Có tới 4/5 bộ phim nước ngoài lọt vào top 5 phòng vé, 7/10 phim giữ vị trí top 10.

Còn lại, một loạt phim “gục ngã” sớm tại phòng vé: “Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu” rời rạp vào cuối tháng 9 với doanh thu chỉ hơn 100 triệu đồng. “Trái tim què quặt” được quảng bá rầm rộ cùng sự trở lại sau nhiều năm vắng bóng của Quách Ngọc Ngoan nhưng tình hình không khả quan. Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu của “Trái tim què quặt” chỉ đạt 791 triệu đồng. Trước khi rời rạp vào ngày 20/11, mỗi ngày phim chỉ có khoảng 57 suất chiếu.

Bịt mắt bắt nai” chọn đề tài giật gân câu khách với kỳ vọng mang về khoảng 50 tỷ cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, phim chỉ đạt 692 triệu đồng rồi nhanh chóng mất suất chiếu tại các rạp lớn. Hiện tại, phim không chỉ xuống hàng gần cuối bảng tổng sắp phòng vé mà còn bị gắn mác “thảm họa điện ảnh mới” của Việt Nam với nhiều lỗ hổng trong kịch bản, diễn xuất hạn chế của diễn viên.

Thai chiêu tài” (đạo diễn Trần Nhân Kiên) rời rạp sau 2 tuần với doanh thu chỉ 2,9 tỷ đồng. Theo Box Office Vietnam, những ngày gần đây, số suất chiếu của phim rất thấp; thậm chí, ngày 22/11 bộ phim không bán được vé nào. Đây được xem là con số rất thấp, nhiều khả năng đem đến khoản lỗ không nhỏ cho nhà đầu tư.

Phá đám: sinh nhật mẹ” thu được 5,5 tỷ đồng sau gần 3 tuần ra mắt. Trong những ngày qua, bộ phim có tình trạng bán vé chậm, doanh thu thuộc nhóm cuối bảng xếp hạng phòng vé nên dự kiến rời rạp trong những ngày tới. “Cải mả” quy tụ dàn diễn viên trẻ như Thiên An, Lâm Thanh Nhã, Avin Lu, Rima Thanh Vy... từng dẫn đầu doanh thu phòng vé trong tuần đầu ra mắt. Nhưng, ngay sau đó, phim nhanh chóng tụt dốc và có doanh thu gần 20 tỷ đồng sau gần 3 tuần khởi chiếu.

Nhà ma xó” cũng chỉ thu về hơn 18,2 tỷ đồng sau gần 1 tháng ra mắt và rút khỏi rạp từ ngày 20/11. Ngoài ra, còn một số phim Việt có doanh thu thấp như “Đợi gì, mơ đi” (đạo diễn) với 263 triệu đồng, “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” (đạo diễn Lương Đình Dũng) ngừng chiếu sau 11 ngày phát hành, đạt doanh thu 2 tỷ đồng. “Chốt đơn” - phim sử dụng công nghệ AI thay thế hoa hậu Thùy Tiên - đạt doanh thu 5,1 tỉ đồng trước khi rời rạp, “Khế ước bán dâu” cũng chỉ đạt hơn 10 tỷ đồng...

Bức tranh điện ảnh trái ngược

Sau khi điện ảnh Việt tạo nên được kỳ tích nhờ “Mưa đỏ” với doanh thu hơn 700 tỉ đồng thì việc loạt phim Việt liên tiếp thất bại phòng vé cũng đặt ra những câu hỏi cho các nhà sản xuất. Bên cạnh một số nguyên nhân khách quan mà các chuyên gia trong lĩnh vực chỉ ra như loạt phim này ra mắt vào khoảng lặng giữa loạt phim chào mừng các ngày lễ lớn và đợt phim Tết.

Tình trạng mưa bão, ngập lụt ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Một số bộ phim chưa có chiến lược PR, truyền thông đúng hướng và hiệu quả. Dự đoán của giới chuyên môn cũng chỉ ra rằng, việc cả phim điện ảnh trong và ngoài nước chen chúc ra rạp tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ hàng loạt khi tỷ lệ suất chiếu chia nhỏ, mức độ cạnh tranh thị phần lớn.

Phim Việt có doanh thu thấp: Vì đâu nên nỗi? -0
Lạm dụng cảnh nóng và yếu tố giật gân nhưng phim “Bịt mắt bắt nai” vẫn có doanh thu thấp.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất, quyết định sự thành - bại của sản phẩm khi ra rạp vẫn là chất lượng của mỗi bộ phim. Mỗi sự thất bại lại ẩn chứa những nguyên nhân khác nhau nhưng chung quy lại vẫn là chưa chạm vào đúng thị hiếu khán giả, thiếu và yếu ở nhiều khâu. Phim có nội dung yếu, nhịp phim chậm, diễn xuất chưa tới hoặc kịch bản không hấp dẫn khán giả đại chúng.

Ví dụ như “Trái tim què quặt” dù được quảng bá là tác phẩm mang tính văn chương cao nhưng cách kể lại mang hơi hướng sân khấu hóa. Những đoạn đối thoại dài dòng, hoa mỹ, cổ điển, giàu tính chiêm nghiệm, mang màu sắc của kịch khó hấp dẫn công chúng trẻ. Cách kể chuyện nặng tính văn chương và thiếu cao trào đã làm giảm khả năng kết nối với số đông.

Trong khi đó, dù chạy theo mô típ giật gân với không ít cảnh nóng, quy tụ dàn diễn viên gồm Lương Gia Huy, Bích Ngọc, Dũng Bino, Thái Trà My... được quảng bá như một tác phẩm khác biệt, cân bằng giữa yếu tố giải trí và thông điệp xã hội nhưng “Bịt mắt bắt nai” vẫn thua tại phòng vé.

Phim không hấp dẫn được công chúng vì kịch bản không hợp lý, diễn viên hóa thân chưa tới, thoại thiếu tự nhiên và cảnh nóng không đủ tinh tế. Thất bại của bộ phim cho thấy dù phim đầy ắp yếu tố giải trí giật gân nhưng không có chiều sâu của kịch bản, của tính cách nhân vật cũng sẽ khó kéo khán giả tới rạp.

Tương tự, sự thất bại của “Thai chiêu tài” là điều dễ hiểu khi ra mắt trong âm thầm, ít được sự chú ý trên các phương tiện truyền thông. Đạo diễn Trần Nhân Kiên trước đó cũng chưa tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Chưa kể dàn diễn viên của phim đều là những gương mặt ít tên tuổi, khó thu hút khán giả. “Đợi gì, mơ đi” - dự án độc lập về người già theo đuổi ước mơ thợ xăm bị đánh giá là dài dòng, thiếu cao trào khiến khán giả khó đồng cảm.

Tiệm đồ chơi: Có chơi có chịu” bị khán giả chê bởi nội dung khiên cưỡng và diễn xuất gượng gạo. Không chỉ vậy, mâu thuẫn giữa diễn viên Cát Phượng và đạo diễn Hoàng Anh Duy khiến tác phẩm càng thêm ồn ào tiêu cực. Trước đó, dù có đầu tư bối cảnh chỉn chu nhưng “Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại” không thoát khỏi tình trạng ế ẩm vì câu chuyện phim khó hiểu, thiếu thú vị. Ngoài ra, “Chốt đơn” cũng bị khán giả chê có nội dung nhạt, giả, vô hồn...

Bức tranh trái ngược của thị trường điện ảnh 2025 đã cho thấy khán giả luôn ủng hộ những tác phẩm là sự đầu tư tâm huyết của nghệ sĩ, có chất lượng thật sự ở cả nội dung và nghệ thuật. Nhưng, công chúng cũng không dễ tính với những sản phẩm được làm hời hợt, nhạt nhẽo. Bên cạnh đó, các đạo diễn, các nhà sản xuất phải nghiên cứu kỹ thị hiếu khán giả để tránh tình trạng phim được đầu tư tốt nhưng khai thác chưa đúng thị hiếu nên vẫn không có được doanh thu cao như kỳ vọng.

