HLV Kim Sang-sik cảm ơn ông Nguyễn Đức Thuỵ

Chiều 26/8, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra Lễ công bố Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) chính thức trở thành Đơn vị Đồng hành chính của Vòng loại Giải U23 châu Á 2026 – Bảng C, do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Tham dự buổi lễ có bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam; ông Trần Quốc Tuấn – Ủy viên Thường vụ AFC, Chủ tịch LĐBĐVN; các Phó Chủ tịch LĐBĐVN: ông Trần Anh Tú, ông Nguyễn Trung Kiên, ông Nguyễn Xuân Vũ; ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên Thường trực BCH LĐBĐVN; các Ủy viên BCH LĐBĐVN; Ban Tổng thư ký LĐBĐVN; HLV Kim Sang-sik; lãnh đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc LĐBĐVN cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn báo chí. Về phía LPBank có ông Bùi Thái Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cùng các đại biểu của LPBank.

Đại diện Thường trực BCH LĐBĐVN chia sẻ về sự kiện này, Phó Chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú đánh giá cao sự đồng hành của LPBank với vai trò Đơn vị đồng hành chính Bảng đấu loại Giải U23 châu Á 2026 tại Việt Nam, coi đây là nguồn động viên ý nghĩa cho cả công tác tổ chức và đội tuyển U23 Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ LPBank, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự cổ vũ của người hâm mộ, LĐBĐVN kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tự tin chinh phục mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế bóng đá nước nhà trên đấu trường châu lục.

Về phần mình, trong lời phát biểu tại sự kiện, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú khẳng định sự đồng hành của LPBank không chỉ mang lại nguồn hỗ trợ thiết thực cho công tác tổ chức giải đấu, mà còn là động lực tinh thần to lớn, tạo thêm điều kiện thuận lợi để đội tuyển U23 Việt Nam tự tin chinh phục mục tiêu tại đấu trường châu lục. Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh, bóng đá trẻ luôn là ưu tiên trong chiến lược phát triển của LĐBĐVN và sự gắn bó của LPBank tiếp tục góp phần thúc đẩy hành trình đó.

Đối với sự chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam cho chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2026, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú cho biết, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho các mục tiêu quan trọng, LĐBĐVN cùng HLV trưởng Kim Sang Sik đã chủ động xây dựng chiến lược dài hạn. Trong thời gian qua, nhiều cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội thi đấu quốc tế, tích lũy kinh nghiệm ở các đợt FIFA Days, tham dự giải U22 quốc tế tại Trung Quốc, và đặc biệt là thành công vang dội khi U23 Việt Nam lần thứ ba liên tiếp vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025. Thành tích ấy đã tiếp thêm sự tự tin và quyết tâm cho đội tuyển trước khi bước vào Vòng loại châu lục. “LĐBĐVN kỳ vọng rằng, với sự đồng hành ý nghĩa của LPBank, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên nhiều phương diện và sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu tự tin, hoàn thành mục tiêu giành quyền dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026”, Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh.

Đại diện LPBank, ông Bùi Thái Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị- bày tỏ: “Việc LPBank quyết định trở thành Đơn vị Đồng hành chính Bảng C – Vòng loại U23 châu Á 2026 xuất phát từ niềm tin vào tiềm năng và ý chí của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam. Chúng tôi mong muốn cùng LĐBĐVN lan tỏa tinh thần thể thao cao thượng, đồng thời tiếp thêm động lực để đội tuyển U23 Việt Nam tự tin giành quyền vào Vòng chung kết”.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ U23 Yemen, U23 Singapore và U23 Bangladesh. Các trận đấu trong khuôn khổ bảng đấu này sẽ diễn ra tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến 9/9/2025. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 29/8/2025 để chuẩn bị cho giải đấu. Về lực lượng, bên cạnh các cầu thủ dạn dày kinh nghiệm thi đấu và vừa đăng quang ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik cũng triệu tập một gương mặt Việt kiều rất đáng chú ý là tiền vệ Trần Thành Trung- cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo CSKA Sofia, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2023 và từng khoác áo đội một Slavia Sofia tại giải VĐQG Bulgaria trước khi trở về đầu quân cho CLB Ninh Bình tại V.League 1-2025/26.

HLV Kim Sang-sik gửi lời cảm ơn tới chủ tịch CLB Ninh Bình

HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Chúng tôi cùng đội ngũ phân tích luôn theo dõi sát sao các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Đồng thời, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo đã luôn quan tâm và đồng hành vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Chủ tịch CLB Ninh Bình – người luôn thể hiện tinh thần yêu nước, đã và đang sẵn sàng tạo điều kiện và mở ra cơ hội để các cầu thủ Việt Nam đang thi đấu xa Tổ quốc có thể trở về, tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của bóng đá nước nhà”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ hi vọng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ được tiếp lửa trong các trận đấu trên sân Việt Trì sắp tới. Ông nói: “Tại Giải vô địch Đông Nam Á 2024 diễn ra ở Việt Trì vào tháng 12/2024, cũng như Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 vừa qua tại Việt Trì và Hải Phòng, chúng ta đều được chứng kiến những khán đài rực rỡ sắc đỏ cờ Tổ quốc. Đó thực sự là hình ảnh tuyệt vời và là nguồn động lực to lớn đối với các cầu thủ. Chúng tôi rất hy vọng bầu không khí cuồng nhiệt và đầy cảm hứng ấy sẽ tiếp tục được tái hiện tại Vòng loại U23 châu Á 2026”.

Để phục vụ người hâm mộ, vé các trận đấu được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng OneU, với ba mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Việc mở bán được chia thành ba đợt:

Đợt 1: Từ 09h00 ngày 25/8/2025 đến 23h59 ngày 27/8/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 03/9, 06/9 và 9/09;

Đợt 2: Từ 00h00 ngày 28/8/2025 đến 23h59 ngày 02/9/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước; khán giả có thể mua đồng thời vé xem các ngày thi đấu 06/9 và 9/9;

Đợt 3: Từ 00h00 ngày 3/9/2025 đến 23h59 ngày 05/9/2025 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước, khán giả mua vé xem các trận đấu của ngày thi đấu 9/9.