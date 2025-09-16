HLV Trương Việt Hoàng tái xuất

HLV Trương Việt Hoàng là người có công rất lớn trong việc dẫn dắt SHB Đà Nẵng trở lại V.League bằng chức vô địch giải Hạng Nhất Quốc gia 2023/2024 đầy thuyết phục. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau khi cùng đội bóng sông Hàn chinh chiến tại giải đấu số 1 Việt Nam, cựu chiến lược gia của Thể Công Viettel đã mất việc do những kết quả không như ý trên sân cỏ.

Hồi tháng 8 vừa qua, xuất hiện thông tin HLV Trương Việt Hoàng đã nhận lời dẫn đắt CLB Quy Nhơn United (tiền thân là CLB Quy Nhơn Bình Định) để cùng đội bóng này chinh chiến tại giải Hạng Nhất Quốc gia 2025/2026. Tuy vậy, thương vụ sau đó không thể diễn ra. Và người dẫn dắt CLB Quy Nhơn United lúc này là HLV Trịnh Duy Quang.

HLV Trương Việt Hoàng tái xuất với vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại Phù Đổng FC. Ảnh: Phù Đổng FC.

Sau một thời gian im ắng, mới đây tương lai của HLV Trương Việt Hoàng đã sáng tỏ. Theo đó, nhà cầm quân 49 tuổi này đã nhận lời trở thành Giám đốc Kỹ thuật của Phù Đổng FC. Cụ thể, trang fanpage chính thức của Phù Đổng FC vừa phát đi thông báo cho hay:

"Phù Đổng FC chào đón Giám đốc Kỹ thuật mới

CLB Phù Đổng FC trân trọng công bố ông Trương Việt Hoàng chính thức đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật của đội bóng từ mùa giải 2025.

Ông Trương Việt Hoàng là cựu tuyển thủ Quốc gia giàu kinh nghiệm, từng dẫn dắt Viettel giành ngôi vô địch V.League, và có những thành công tại CLB Hải Phòng, SHB Đà Nẵng...

Đồng thời, ông cũng có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo trẻ tại các CLB, góp phần phát triển thế hệ cầu thủ kế cận.

Sự hiện diện của GĐKT Trương Việt Hoàng không chỉ bổ sung lớn về mặt kinh nghiệm chuyên môn cho các HLV trẻ, mà còn là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Phù Đổng FC:

- Xây dựng đội ngũ trẻ trung, chuyên nghiệp

- Định hình phong cách bóng đá bản lĩnh, hiện đại

- Đưa học viện Phù Đổng trở thành điểm đến uy tín cho cầu thủ trẻ Việt Nam

Chúng tôi tin rằng, với tầm nhìn và kinh nghiệm của ông, Phù Đổng FC sẽ gặt hái nhiều thành tựu mới trong thời gian tới”.

Được biết, Phù Đổng FC mới đây đã xác nhận đăng ký tham dự Giải bóng đá hạng ba quốc gia 2025.

Đội hình Phù Đổng FC sẽ được tuyển chọn từ học viện cùng tên để thi đấu Giải hạng ba quốc gia. Học viện này được thành lập từ năm 2018, từng có đội U17 và U19 thi đấu vòng loại các giải quốc gia do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

CLB bóng đá Phù Đổng do Công ty cổ phần Đầu tư thể thao Phù Đổng quản lý, được thành lập từ năm 2015, có Giám đốc điều hành là ông Phạm Duy Vinh.

Công ty này từng tham gia điều hành CLB Phù Đổng Ninh Bình. Sau khi đội lên chơi Giải hạng nhất quốc gia và thăng hạng lên V.League 2025/2026, Công ty cổ phần Đầu tư thể thao Phù Đổng đã chuyển giao toàn bộ đội hình cho tỉnh Ninh Bình hồi tháng 6. Đội bóng này hiện có tên là Ninh Bình FC đấu ở V.League.

Do đó để trở lại với bóng đá Việt Nam, CLB Phù Đổng FC được thành lập mới và thay đổi logo, bộ nhận diện và sẽ phải bắt đầu lại từ Giải hạng ba quốc gia.