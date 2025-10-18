HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, "chất Nghệ" trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người

MC truyền hình Philippines đăng quang Miss Grand International 2025
Người đẹp Emma Mary Tiglao (Philippines) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Miss Grand International 2025.
Ngày 18/10, SLNA tiếp đón CLB CAHN trên sân Vinh. Đây là trận đấu đầu tiên các cầu thủ SLNA thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn. Người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng rất nhiều vào tân HLV trưởng SLNA. Nhiều CĐV đã đến sân từ rất sớm để tiếp lửa cho đội nhà.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu nhanh chóng "nóng lên" với những pha tấn công "ăn miếng trả miếng" của cả 2 đội. "Chất Nghệ" như trở lại sân Vinh, các cầu thủ SLNA thi đấu đầy nhiệt huyết, liên tục áp sát, tranh chấp và tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.
Đến phút thứ 40, SLNA vượt lên dẫn trước sau pha lập công của cầu thủ mang áo số 3 Lê Nguyên Hoàng.
Sau bàn thua, các cầu thủ CLB CAHN dồn lên tấn công. Suýt chút nữa, CLB CAHN đã có bàn thắng gỡ hòa nếu không có pha cứu thua trên vạch vôi của cầu thủ bên phía SLNA.
Bước vào hiệp 2, CLB CAHN chủ động dâng cao đội hình gây áp lực lên hàng phòng ngự bên phía SLNA. Những nỗ lực không ngừng, đã giúp CLB CAHN có được bàn thắng gỡ hòa phút thứ 60. Sau pha bóng lộn xộn trước khung thành, Léo Artur đã chớp thời cơ sút tung lưới SLNA đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
CLB CAHN suýt vượt lên dẫn trước nếu bàn thắng của Quang Hải không bị VAR từ chối. Những phút cuối trận, SLNA phải thi đấu thiếu người sau khi R. Moore nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Hàng phòng ngự của SLNA phải đối mặt với những tình huống tấn công liên tiếp từ phía CLB Công An Hà Nội. Khung thành của thủ môn Cao Văn Bình không ít lần chao đảo, CĐV xứ Nghệ thót tim. Tuy nhiên, hàng thủ của SLNA vẫn đứng vững, tỷ số 1-1 được giữ nguyên khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
