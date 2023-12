“Hồ sơ” đáng kinh ngạc của nữ ca sĩ giàu có bậc nhất thế giới sẽ tới Việt Nam biểu diễn

Katy Perry lần đầu trình diễn tại Việt Nam

Theo thông tin từ Quỹ VinFuture, lễ trao giải VinFuture 2023 tổ chức tối 20/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Năm nay, Giải thưởng VinFuture lấy chủ đề "Chung sức toàn cầu". Sự kiện có sự tham gia của các nhà khoa học kiệt xuất, chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá thế giới như Nobel, Millennium Technology, A.M. Turing, các viện sĩ từ những viện hàn lâm khoa học hàng đầu thế giới.

Bên cạnh những nội dung vinh danh các nhà khoa học kiệt xuất, điểm nhấn đặc sắc của lễ trao giải VinFuture hàng năm khiến khán giả toàn cầu mong chờ là phần trình diễn của một danh ca quốc tế. Ban tổ chức tiết lộ, chương trình lễ trao giải năm nay sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ nổi tiếng thế giới Katy Perry.

Katy Perry. (Ảnh: FBNV)

Như vậy, đây sẽ là lần thứ 3 cô đến Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên cô trình diễn trên dải đất hình chữ S với tư cách ca sĩ. Trước đó, cô từng tham dự và chia sẻ tại một diễn đàn ở TP.HCM vào năm 2015, đến thăm và tham gia hoạt động thiện nguyện ở Ninh Thuận vào năm 2016, đều trong vai trò Đại sứ Thiện chí của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF.

Hiện ban tổ chức chưa tiết lộ cụ thể những bài hát mà Katy Perry sẽ trình diễn trong lễ trao giải VinFuture 2023.

Katy Perry nổi tiếng và giàu có tới mức nào?

Katy Perry tên thật là Katheryn Elizabeth Hudson. Cô sinh năm 1984 tại California (Mỹ). Trước khi được ký hợp đồng thu âm và trở nên nổi tiếng, cuộc sống của Katy Perry rất khốn khó, cô chỉ có đủ tiền để chi trả cho những nhu cầu tối thiểu nhất của cuộc sống. Có thời điểm, cô không có đủ khả năng để trả tiền thuê nhà mỗi tháng.

Ca khúc "Fire work" của Katy Perry. (Clip: Youtube Katy Perry)



Perry trở thành ngôi sao nổi tiếng vào năm 2008 với album phòng thu thứ hai mang tên One of the Boys. Các ca khúc I Kissed a Girl, Hot n Cold, Firework, E.T. và Last Friday Night do cô thể hiện tạo ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc trên hàng chục quốc gia khác nhau.

Năm 2019, tạp chí Forbes bình chọn Katy Perry là nữ nghệ sĩ có thu nhập thường niên cao nhất hành tinh (tính từ năm 2011 đến 2018). Cô cũng là một trong những nghệ sĩ âm nhạc bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới, với doanh số hơn 143 triệu đĩa. Tất cả các album phòng thu của cô được phát hành dưới nhãn hiệu Capitol đều đã vượt mốc một tỷ lượt stream trên Spotify một cách riêng lẻ, một thành tích mà rất ít nghệ sĩ có thể đạt được.

Ngoài âm nhạc, cô còn phát hành một bộ phim tài liệu tự truyện có tựa đề Katy Perry: Part of Me vào năm 2012. Perry cũng làm giám khảo cho American Idol từ năm 2018 đến nay, bắt đầu từ mùa thứ 16 với mức thù lao kỷ lục 25 triệu đô la Mỹ mỗi mùa (cao nhất đối với một nghệ sĩ nữ).