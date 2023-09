Litmus Music, một công ty tác quyền mới đây công bố họ đã hoàn tất thương vụ mua bản quyền đối với 5 album phòng thu của nữ ca sĩ Katy Perry, bao gồm cả album được đề cử giải Grammy "Teenage Dream" từ hãng thu âm Capitol Records.

Theo các nguồn tin, Litmus đã chi trả mức tiền lên đến 225 triệu USD để sở hữu cổ phần quyền bản quyền thu âm và quyền xuất bản âm nhạc của Katy Perry cho 5 album mà cô đã phát hành từ năm 2008 đến 2020. Các album bao gồm "One of the Boys," "Teenage Dream", "PRISM", "Witness" và "Smile". Litmus đã từ chối tiết lộ các chi tiết cụ thể về thỏa thuận.

Katy Perry bán bản quyền âm nhạc trị giá 225 triệu USD

Nữ ca sĩ Katy Perry bán cả bản quyền album được đề cử giải Grammy "Teenage Dream". Ảnh: IT.

Thương vụ được hoàn tất vào đầu năm nay, tiếp nối sau các thương vụ bản quyền âm nhạc đáng chú ý khác trong năm 2023. Đơn cử như thương vụ bán quyền âm nhạc của Justin Bieber trị giá 200 triệu USD cho Hipgnosis Songs Capital. Điều này thể hiện rằng, các nghệ sĩ nổi tiếng vẫn có thể thu về số tiền ấn tượng cho quyền sở hữu âm nhạc.

Katy Perry đã gây ấn tượng mạnh trên các bảng xếp hạng âm nhạc, từ đĩa đơn "I Kissed A Girl" năm 2008 đến các ca khúc xuất sắc trong album "Teenage Dream" năm 2010, cô đã đạt được tổng cộng 9 vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Trong thời đại âm nhạc nổi tiếng với các ngôi sao nữ như: Lady Gaga, Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift và Adele, Katy Perry là nữ nghệ sĩ duy nhất và thứ hai sau Michael Jackson có 5 bài hát từ cùng một album lọt vào top Hot 100, bao gồm: "California Gurls," "Firework," "E.T.," "Last Friday Night (T.G.I.F.)," và "Teenage Dream."

Ngoài việc phát hành album "Witness" năm 2017 và "Smile" năm 2020, Katy Perry cũng đang kết thúc chuỗi buổi biểu diễn tại Las Vegas, một dự án đã khởi đầu vào cuối năm 2021.

Công ty Litmus Music thể hiện sự tri ân về mối quan hệ nghề nghiệp với ca sĩ "Roar" này. Dan McCarroll, đồng sáng lập và giám đốc sáng tạo của Litmus đã bắt đầu hợp tác với Katy Perry từ năm 2010, khi ông còn giữ vị trí chủ tịch của Capitol Records.

McCarroll cho biết: "Katy Perry là một người có tầm nhìn sáng tạo đã tạo ra sự ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình, điện ảnh và từ thiện. Tôi rất vinh dự được hợp tác với cô ấy một lần nữa và giúp Litmus quản lý những tác phẩm đặc biệt của cô ấy".

Litmus Music ra mắt vào tháng 8/2022 với khoản đầu tư 500 triệu USD từ tập đoàn Carlyle Group LP đã thu thập quyền xuất bản và quyền thu âm của nhiều nghệ sĩ.

Hank Forsyth đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Litmus đã gọi những bài hát của Katy Perry là "thiết yếu". Oo cho rằng, chúng là một phần quan trọng của văn hóa âm nhạc toàn cầu.

Matt Settle - Giám đốc điều hành của Carlyle cũng bày tỏ sự tin tưởng về khả năng hợp tác với các nghệ sĩ hàng đầu trên thế giới: "Những bài hát mang tính biểu tượng của Katy không chỉ đạt được thành công thương mại vượt trội mà còn có ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa đại chúng".