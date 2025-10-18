Hòa bình ngay bây giờ – ông Trump gửi thông điệp mạnh sau cuộc gặp ông Zelensky

Viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với ông Zelensky, ông Trump cho biết cuộc gặp “rất thú vị và chân thành”.

“Tôi đã nói với ông ấy, cũng như với Tổng thống Putin, rằng đã đến lúc chấm dứt việc giết chóc và ký kết một thỏa thuận! Đã có quá nhiều máu đổ, còn ranh giới lãnh thổ thì được quyết định bởi chiến tranh và lòng dũng cảm" - ông Trump viết.

"Họ nên dừng lại ở nơi họ đang đứng. Hãy để cả hai bên cùng tuyên bố chiến thắng, và để lịch sử phán xét! Không còn tiếng súng, không còn thương vong, không còn những khoản chi tiêu khổng lồ và phi lý nữa”.

Ông cũng nhắc lại rằng cuộc chiến này sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông là tổng thống vào thời điểm đó.

Trong buổi họp báo sau cuộc gặp song phương tại Washington D.C., ông Zelensky đồng tình với lời của Tổng thống Mỹ và nó: “...Chúng ta cần dừng lại ở vị trí hiện nay, và Trump nói đúng, điều quan trọng là phải chấm dứt điều này, rồi sau đó mới bắt đầu đối thoại”.

Ngày 17/10, tại Nhà Trắng đã diễn ra cuộc gặp song phương dưới hình thức bữa trưa chính thức giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo các nguồn tin, một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc trao đổi giữa Trump và Zelensky là khả năng Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Tomahawk.

Trước đó, sau cuộc điện đàm với lãnh đạo Điện Kremlin vào thứ Năm, Trump cho biết nhà lãnh đạo Nga không hài lòng với ý tưởng rằng các tên lửa Tomahawk có thể được chuyển giao cho Ukraine.

Trước bữa trưa, Zelensky nói rằng ông sẽ đề xuất với Donald Trump một thỏa thuận trao đổi: Ukraine sẽ nhận tên lửa hành trình Tomahawk để đổi lấy các hệ thống máy bay không người lái do Ukraine sản xuất.

Một nguồn tin của Ukrainska Pravda cho biết, trong bữa trưa song phương tại Washington ngày 17/10, phái đoàn Ukraine đã trình cho phía Mỹ một bản đồ thể hiện các “điểm yếu” của ngành công nghiệp quốc phòng và kinh tế quân sự Nga.

Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết hai bên thống nhất tạm thời không công khai bàn về vấn đề hệ thống tầm xa, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ “không muốn leo thang xung đột”.