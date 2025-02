Hòa Minzy lần đầu lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi khi Đức Phúc tham gia "Anh trai say hi"

Mới đây, ca sĩ Đức Phúc tổ chức buổi ra mắt MV Chăm em một đời tại TP.HCM. Đây là sản phẩm âm nhạc tiếp theo được anh ra mắt vào dịp Valentine, sau thành công của các bản "hit" như: Hơn cả yêu, Em đồng ý (I do), Đi chùa cầu duyên...

Tại sự kiện, Hòa Minzy bày tỏ sự ủng hộ với đàn em. Cô khẳng định, 3 thành viên của "gia đình Hoa Dâm Bụt" (gồm Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc) luôn là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Nữ ca sĩ cũng vui vẻ cho biết, 16 người bạn của cô đã dời lịch tổ chức đám cưới năm nay, đợi Đức Phúc ra sản phẩm, nhằm sử dụng bài hát của anh trong lễ đường.

Hòa Minzy tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Đức Phúc. (Ảnh: BTC)

Hòa Minzy cũng nói tới những phát ngôn gây tranh cãi của cô trước đó, khi Đức Phúc và Erik tham gia chương trình Anh trai say hi. "Khi Phúc chuẩn bị thi chung kết Anh trai say hi tôi có một bài đăng trên trang cá nhân. Giờ phút này, tôi không hẳn hối hận, thế nhưng ở thời điểm đó nó không phù hợp với người hâm mộ của Phúc và các anh trai khác.

Lúc đó, tôi có viết là mong và tin tưởng Đức Phúc sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trên sân khấu solo. Mọi người mắng tôi kỳ cục do fan thời điểm ấy đang nỗ lực để bình chọn cho Phúc vào nhóm nhạc. Ngày hôm nay, tôi muốn giải thích rằng bởi vì bản thân tin tưởng người em trai của mình". Sau đó, Hòa Minzy ôm Đức Phúc và khóc.

Trước thềm đêm Chung kết Anh trai say hi, Hòa Minzy khiến công chúng xôn xao khi thẳng thắn bày tỏ quan điểm "không hi vọng Erik và Đức Phúc hay Anh Tú Voi sẽ chiến thắng". Nữ ca sĩ cho rằng, sân chơi này tuyệt vời để 2 em được làm mọi thứ mình thích, được sáng tạo, được nhảy và được là chính mình. Trong đó, Erik đã được bộc lộ cá tính hài hước, lầy lội, nhiệt tình lúc chơi game hay hết mình trong từng tiết mục. Còn với Đức Phúc, nam ca sĩ có cơ hội khoe kinh nghiệm đu idol K-Pop khi luôn được đồng đội tin tưởng về khâu lên ý tưởng concept sân khấu.

Tuy vậy, cô cho rằng Đức Phúc và Erik không phù hợp debut trong một nhóm nhạc. Nữ ca sĩ tiết lộ Đức Phúc đã khóc rất nhiều vì những lần bị hiểu lầm trong lúc nói chuyện, bàn bạc cùng mọi người. Bởi vậy, Hòa Minzy hai em sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình với những ca khúc solo như trước nay vẫn được khán giả đón nhận.

Phát ngôn của Hòa Minzy gặp phải không ít chỉ trích, bị cho là "kém duyên", trong lúc chương trình đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ phía công chúng.

Đức Phúc và Hoà Minzy bắt đầu chơi với nhau khi cùng tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo. Cùng với Erik, họ đã tạo thành "Gia đình Hoa Dâm Bụt" nổi tiếng showbiz.

Tại chương trình Gương mặt showbiz, Đức Phúc từng cho biết anh lưu tên của Hoà Minzy trong điện thoại là "Chị ruột". Thậm chí, hai người có thể vô tư ngủ chung một phòng khi đi lưu diễn. "Tôi đã từng qua đêm với một người bạn khác giới, đó là chị Hòa Minzy. Tôi nhớ có lần đi diễn chung với chị Hòa Minzy bên Úc và chị ấy nằm cạnh tôi. Vì căn phòng quá lớn, hai chị em tôi lại sợ có người nhảy vào hại nên tôi và chị Hòa Minzy ngủ chung một phòng, đóng chặt cửa, chặn hết vali lại".

Nhiều năm qua, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc luôn xuất hiện trong các sự kiện quan trọng của nhau. Ba gia đình của của các nghệ sĩ cũng thường có cuộc gặp gỡ thường niên vào đầu năm mới.