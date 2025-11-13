Họa sĩ từng thiết kế "Người tình", "Mùa hè chiều thẳng đứng" tham gia "Quán Kỳ Nam"

Khu tập thể trở thành “nhân vật” sống động trong "Quán Kỳ Nam"

Phim điện ảnh Quán Kỳ Nam của đạo diễn Leon Quang Lê, với sự tham gia của Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến, tái hiện cuộc sống Sài Gòn những năm 1984-1985, lấy bối cảnh chính là một khu cư xá cũ. Khu tập thể trong phim không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện, mà còn trở thành một “nhân vật” độc lập, phản ánh nhịp sống, con người và không khí thời kỳ chuẩn bị bước vào giai đoạn đổi mới.

Họa sĩ Lã Quý Tùng, sinh năm 1966, từng tham gia thiết kế nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng, như Người tình của Jean-Jacques Annaud hay Mùa hè chiều thẳng đứng của Trần Anh Hùng cũng là họa sĩ tái hiện bối cảnh đầy cảm xúc trong phim Quán Kỳ Nam. Không chỉ có kinh nghiệm lâu năm, ông còn từng sống trong chính thời đại mà phim tái hiện, giúp các thiết kế trở nên tự nhiên và đầy sức sống thay vì chỉ là đồ vật “mặc áo xưa”.

Quán Kỳ Nam kể câu chuyện tình cảm và mối quan hệ tri kỷ giữa Khang (Liên Bỉnh Phát) và Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến). Dù khoảng cách tuổi tác và nghề nghiệp tưởng chừng không thể giao thoa, những trăn trở về con chữ, những tâm sự về con người và thời đại đã kéo họ xích lại gần nhau, mở ra sự đồng điệu trong tâm hồn.

Bối cảnh phim Quán Kỳ Nam. Nguồn: NSX

Dàn diễn viên của Quán Kỳ Nam cho biết bối cảnh đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ nhập tâm vào nhân vật. Diễn viên Ngô Hồng Ngọc trong vai Luyến chia sẻ: “Chúng tôi bước vào không gian là cảm nhận được ngay bầu không khí của thời xưa cũ ùa vào".

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong vai Kỳ Nam cũng nói rằng, mọi tưởng tượng của cô về nhân vật đều trở nên sống động khi ngồi trong căn hộ của Kỳ Nam, nơi từng món đồ, từng vật dụng đều được thiết kế phù hợp với tính cách nhân vật thay vì chỉ mang tính chất gợi nhắc chung về Sài Gòn năm 1985.

Qua video thiết kế bối cảnh vừa được công bố, khán giả có thể thấy rõ không gian sống của các cư dân khu tập thể: căn bếp gọn gàng của Kỳ Nam phản ánh tính cách trầm lặng, kín đáo; những món đồ nghệ thuật trong căn hộ ông Hạo; hay cảnh Luyến đứng bên chuồng gà con, gợi nhắc ký ức về nỗ lực cải thiện kinh tế thời bao cấp.

Bối cảnh khu tập thể trong phim Quán Kỳ Nam. Ảnh: NSX

Diễn viên Phương Bình, thủ vai ông Bằng, thừa nhận sự ngạc nhiên khi thấy khu tập thể đậm chất xưa cũ. Trên thực tế, không gian này được giám đốc thiết kế Lã Quý Tùng và nhóm của ông dựng lên từ một trường học cũ.



Bối cảnh khu tập thể trong phim Quán Kỳ Nam. Ảnh: NSX

Đạo diễn Leon Quang Lê cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành “nhân vật” bối cảnh này. Diễn viên Liên Bỉnh Phát vai Khang cho biết: “Trong từ điển của đạo diễn, không bao giờ có từ "sao cũng được". Anh chỉ quay phim khi mọi thứ đã thật sự hoàn hảo". Chính sự chăm chút tỉ mỉ của đạo diễn giúp không gian trên phim trở nên sống động, khiến diễn viên cảm giác như bước vào “cánh cổng năm 1985”.

Bối cảnh khu tập thể trong phim "Quán Kỳ Nam". Ảnh: NSX

Phim dự kiến ra rạp từ ngày 28/11/2025, hứa hẹn đưa khán giả trở về quá khứ qua con tàu ký ức của riêng mình.