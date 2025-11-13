Con trai là Phó giám đốc của Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân viết: “Chúc mừng sinh nhật con trai yêu thương của mẹ!”. Nữ nghệ sĩ cũng không quên gửi lời cảm ơn đến thương hiệu thời trang đã giúp con trai trở nên lịch lãm, bảnh bao trong bộ vest trang trọng.

Khôi Nguyên (nghệ danh Trê Phi), sinh năm 1997, là con trai thứ 2 của Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân. Anh gây ấn tượng với chiều cao nổi bật và thành tích học tập đáng nể. Là “con nhà nòi”, ngay từ nhỏ, Khôi Nguyên đã được bố mẹ tạo điều kiện thử sức với sân khấu kịch. Anh từng để lại dấu ấn với vai Mạnh Tuấn trong bộ phim Gia đình phép thuật (2009).

NSND Hồng Vân và con trai Khôi Nguyên. Ảnh: FBNV

Khôi Nguyên tốt nghiệp chuyên ngành sản xuất phim tại Fullerton College (California, Mỹ), sau đó tiếp tục theo học ngành Đạo diễn, khoa Điện ảnh của Đại học Chapman – một trong những trường điện ảnh danh tiếng tại Mỹ.

Đến nay, anh đã đạo diễn 3 phim ngắn và một phim dài. Trong đó, phim Nostalgia (2021) từng được vinh danh tại Los Angeles Film Awards (tháng 4/2021), New York Film Festival (tháng 3/2021) và được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á – Thái Bình Dương Los Angeles lần thứ 37. Phim Neo’s Cleaning Service (2022) tiếp tục mang về nhiều giải thưởng như Los Angeles Film Awards, New York International Film Awards, đồng thời được trình chiếu tại Boston Sci-Fi Film Festival 2023 và Hollywood Short Fest 2023. Tác phẩm này cũng được hãng Gunpowder & Sky Studio – đơn vị hợp tác với các nền tảng lớn như Discovery, HBO, Netflix – mua bản quyền phân phối.

Khôi Nguyên hiện là Phó giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân. Ảnh: FBNV

Sau khi tích lũy kinh nghiệm với các phim ngắn, Khôi Nguyên bắt tay thực hiện dự án phim nhựa độc lập Little Saigon, xoay quanh đời sống cộng đồng người Việt tại Mỹ. Bộ phim có sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào cùng nhiều diễn viên trẻ quốc tế.

Năm 2023, Khôi Nguyên được tạp chí Voyage Los Angeles – ấn phẩm chuyên giới thiệu gương mặt tài năng trẻ tại khu vực Los Angeles và Orange County – thực hiện bài phỏng vấn, ghi nhận hành trình của một đạo diễn trẻ gốc Việt.

Hiện Khôi Nguyên đã trở về Việt Nam, đảm nhận vị trí Phó giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân. Anh phụ trách cố vấn nghệ thuật, vận hành sân khấu và vẫn nhận mức lương theo đúng quy định, không có sự ưu ái đặc biệt từ gia đình. Song song với công việc quản lý, anh vẫn tham gia một số dự án phim và tiếp tục đam mê đạo diễn.

Vẻ điển trai, lịch lãm của Khôi Nguyên. Ảnh: FBNV

Khôi Nguyên cho biết, cha mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của anh và không can thiệp sâu vào công việc. Dù hoạt động chính ở lĩnh vực đạo diễn, anh vẫn sẵn sàng thử sức với diễn xuất – điều đã gắn bó từ khi còn nhỏ trên sân khấu của mẹ. Năm 2023, anh góp mặt trong phim điện ảnh Sáng đèn của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, vào vai một nhân vật giang hồ, hình tượng hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài điềm đạm, thanh lịch. Dù chỉ là vai nhỏ, Khôi Nguyên coi đây là cơ hội quý giá để học hỏi từ các đàn anh như NSƯT Hữu Châu, Chí Tâm, Cao Minh Đạt…

Gia đình NSND Hồng Vân - Lê Tuấn Anh. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân và diễn viên Lê Tuấn Anh được xem là một trong những cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Họ từng yêu nhau từ thời sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu, sau đó chia tay rồi tái hợp sau 10 năm xa cách. Trước khi đến với Lê Tuấn Anh, Hồng Vân từng có cuộc hôn nhân với một kiến trúc sư và có hai người con là Hoàng Châu (Xí Ngầu) và Khôi Nguyên (Trê Phi).

Sau khi tái hợp, Lê Tuấn Anh chọn lui về hậu trường, dành thời gian chăm sóc gia đình và ủng hộ vợ trong sự nghiệp nghệ thuật. Cách cư xử khéo léo, chân thành của anh giúp các con riêng của Hồng Vân cảm nhận được tình cảm gắn bó, trân quý, từ đó xây dựng một gia đình đầm ấm, hạnh phúc như hiện nay.