Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

Ở trận ra quân tại bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026 diễn ra hôm qua (3/9), U23 Indonesia thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém nên thầy trò HLV Gerald Vanenburg đã bị U23 Lào cầm hoà 0-0.

Trong 2 trận đấu còn lại ở bảng J, U23 Indonesia lần lượt chạm trán U23 Ma Cau (6/9) và U23 Hàn Quốc (9/9). Nếu muốn tự định đoạt số phận của mình, đội bóng xứ sở vạn đảo buộc phải giành chiến thắng ở 2 trận đấu sắp tới.

U23 Indonesia (áo trắng) bất lực trong việc ghi bàn vào lưới U23 Lào. Ảnh: Bola.

Chứng kiến trận hoà thất vọng của U23 Indonesia, rất nhiều fan hâm mộ bóng đá Đông Nam Á đã lên tiếng chỉ trích thầy trò HLV Gerald Vanenburg.

Trên fanpage Asean Football, tài khoản Mohd Fairuz Afandi bình luận: “Chắc hẳn U23 Indonesia sẽ phải hối hận lắm khi không thể giành 3 điểm trước U23 Lào. Họ đang tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn”.

“U23 Indonesia quá yếu kém trong khâu dứt điểm khi gặp phải hàng thủ với số đông của U23 Lào. Sự nôn nóng đã khiến họ không thể ghi nổi 1 bàn thắng dù tạo ra nhiều cơ hội” - Azmee Virgo Azmi nhận định.

Rizal chia sẻ quan điểm: “Chắc hẳn, HLV Shin Tae-yong sẽ rất vui vẻ khi xem U23 Indonesia bị U23 Lào cầm hoà”.

“U23 Indonesia thường tự nhận mình là vua của bóng đá Đông Nam Á nhưng họ lại không thể đánh bại đối thủ yếu bậc nhất trong khu vực” - Ikun Nova châm biếm.

Sem Rhans Rafanda thắc mắc: “Tôi đang băn khoăn không biết U23 Indonesia sẽ thi đấu với U23 Hàn Quốc như thế nào. Nếu tiếp tục thi đấu như vậy, họ sẽ nhận thất bại nặng nề”.

“Tôi vẫn thắc mắc tại sao đất nước hàng trăm triệu dân như Indonesia mà vẫn không thể giành chiến thắng trước U23 Lào” - Deen Don viết.

Fafa Ade Ferdiawan bình luận: “Dù kết quả hoà nhưng đây không khác nào thất bại với U23 Indonesia. Họ tấn công mãi mà không thể ghi bàn”.

