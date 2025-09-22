Ngày 22/9, Học viện Hàng không Việt Nam phát đi cảnh báo khẩn cấp về việc liên tiếp xuất hiện các chiêu trò lừa đảo, giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế. Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi trường phát hiện hai tân sinh viên bị dụ dỗ và được tìm thấy tại Tây Ninh, trong tình trạng mất liên lạc với gia đình.

Theo Học viện, chỉ trong ba ngày từ 17 đến 20/9, hai sinh viên này đã bị những kẻ lừa đảo dụ dỗ, đưa đi Tây Ninh. May mắn nhờ sự phối hợp khẩn trương của gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng, cả hai đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Thông báo của Học viện Hàng không Việt Nam. Ảnh:K.S

Bẫy lừa tinh vi, sinh viên mất cả trăm triệu đồng

Đây không phải là lần đầu tiên Học viện Hàng không Việt Nam phải phát đi cảnh báo về hình thức lừa đảo này. Trước đó, vào tháng 2/2025, một nam sinh viên năm thứ ba (N.M.Q) cũng đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tương tự, mất tổng cộng 500 triệu đồng.

Vụ việc bắt nguồn từ một công văn giả mạo lan truyền trên mạng, giới thiệu về chương trình học bổng toàn phần do chính phủ Úc cấp. Công văn đề cập 15 suất học bổng dành cho sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không, yêu cầu người tham gia phải chứng minh tài chính với số dư tối thiểu 250 triệu đồng.

Tin vào thông tin này, sinh viên N.M.Q đã hai lần chuyển tiền cho người tự xưng là tư vấn chương trình, tổng cộng 500 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, Học viện đã ngay lập tức phát cảnh báo và khẳng định không tổ chức hay xác nhận bất kỳ chương trình nào như trên.

Chiêu trò lừa đảo về chương trình du học. Ảnh: K.S

Cảnh báo đến toàn thể sinh viên và phụ huynh

Trước thực trạng này, Học viện Hàng không Việt Nam khuyến cáo toàn thể sinh viên và phụ huynh tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các "chương trình quốc tế" không được xác thực. Tất cả các thông tin chính thức về các chương trình giao lưu, học bổng đều sẽ được công bố qua các kênh chính thống của Học viện như website, fanpage hoặc thông qua các thầy cô cố vấn học tập.

Học viện cũng khẳng định luôn đặt an toàn của sinh viên là ưu tiên hàng đầu. Nhà trường đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến và tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh để kịp thời bảo vệ sinh viên trước các rủi ro xã hội.

Các chiêu trò lừa đảo giả mạo các chương trình du học, thực tập, học bổng quốc tế ngày càng tinh vi và thường nhắm vào các tân sinh viên. Dù đã được nhiều trường học và cơ quan chức năng cảnh báo, nhiều trường hợp vẫn sập bẫy vì thiếu thông tin và kinh nghiệm.



