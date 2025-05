Từ những trăn trở của nền nông nghiệp truyền thống

Lâu nay, người nông dân thường đối mặt với muôn vàn khó khăn như thiếu vốn đầu tư, hạn chế về kỹ thuật canh tác tiên tiến, thông tin thị trường không đầy đủ, và đặc biệt là bài toán đầu ra cho nông sản thường xuyên bấp bênh, bị ép giá. Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, mạnh ai nấy làm, khiến bà con khó có tiếng nói chung dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ trước những biến động của thị trường như được mùa mất giá.

Trước những thách thức đó, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Đại Từ đã trăn trở tìm hướng đi mới nhằm tập hợp, phát huy nội lực của nông dân. Trong đó, việc xây dựng các chi tổ hội nghề nghiệp là một trong những hướng đi tất yếu, giúp bà con nông dân có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau từ sản xuất đến tiêu thụ, cùng nhau vượt khó, làm giàu.

Với sự giúp sức, hỗ trợ của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Đại Từ, nhiều chi, tổ hội nghề nghiệp đã được thành lập và hoạt động hiệu quả. Ảnh: HND huyện Đại Từ cung cấp.

Để những chi tổ hội nghề nghiệp thực sự đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, HND huyện Đại Từ đã tích cực tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần liên kết trong nông dân. Bằng việc chủ động về tận cơ sở, tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, hội thảo, gặp gỡ trực tiếp bà con nông dân, phổ biến rộng rãi những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể cũng như các lợi ích thiết thực khi tham gia chi tổ hội nghề nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở việc vận động, HND huyện Đại Từ còn đóng vai trò "cầm tay chỉ việc", hỗ trợ bà con từ những bước đi đầu tiên như hướng dẫn cụ thể về thủ tục thành lập, xây dựng quy chế hoạt động nội bộ, đảm bảo tính pháp lý và sự minh bạch trong hoạt động của các chi tổ hội. Nhờ vậy, các mô hình mới ra đời đều có nền tảng vững chắc để phát triển.

HTX nông lâm nghiệp xanh của anh Nguyễn Xuân Huỳnh, thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ, được thành lập tháng 7/2024, trên nền tảng tổ hợp tác trồng chuối tiêu hồng trước đó. Hiện nay, HTX đang có 30ha trồng chuối, bưởi, nhãn kết hợp với chăn nuôi gà, cá, ong, trong đó có 15ha sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ được vận hành theo quy trình tuần hoàn khép kín.

Đây là một trong những tổ hợp tác do Hội Nông dân huyện Đại Từ hướng dẫn, hỗ trợ thành lập và được các cấp hội nông dân trên địa bàn hỗ trợ phát triển về nhiều mặt như kỹ thuật, con giống, phân bón. Anh Huỳnh mong muốn trong thời gian tới, bên cạnh việc hỗ trợ chi phí đầu vào, các cấp hội nông dân sẽ tiếp tục hỗ trợ đơn vị trong việc kết nối thị trường để tìm đầu ra cho sản phẩm được thuận lợi hơn.

Anh Nguyễn Xuân Huỳnh - Giám đốc HTX nông lâm nghiệp xanh (thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ) với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi tuần hoàn khép kín. Ảnh: L.P

Để sản phẩm có đầu ra ổn định và giá trị cao, HND huyện Đại Từ đã tích cực làm cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, các kênh tiêu thụ. Điển hình là việc tiếp tục tuyên truyền, tổ chức cấp và quản lý nhãn hiệu "chè Đại Từ" cho các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh chè trên địa bàn. Đây là bước đi chiến lược, không chỉ giúp nông sản của Đại Từ có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường mà còn tăng thêm niềm tin cho người tiêu dùng về chất lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Sản phẩm chè của Đại Từ ngày càng có uy tín và chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Ảnh: Hà Thanh

Cùng với đó, HND huyện Đại Từ đã quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho các chi tổ hội vay vốn ưu đãi để đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Năm 2024, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Đại Từ đã tăng trưởng 102,8% so với kế hoạch, trong đó nguồn vận động ngoài ngân sách đạt 140% so với chỉ tiêu, cho thấy sự chủ động và hiệu quả trong việc huy động nguồn lực.

Hiệu quả từ những chi, tổ hội nghề nghiệp nông dân

Những nỗ lực không ngừng của HND huyện Đại Từ đã mang lại những kết quả ấn tượng, làm thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống của bà con nông dân trên địa bàn. Theo thống kê, tổng số hội viên tham gia Tổ hợp tác, Hợp tác xã lũy kế đến năm 2024 đã lên tới 1.340 người, tăng 176,6% so với mục tiêu đề ra. Điều này cho thấy sự lan tỏa mạnh mẽ của mô hình liên kết, hợp tác, thu hút đông đảo nông dân cùng chung tay phát triển.

Trong năm 2024, Hội Nông dân huyện Đại Từ đã hướng dẫn hỗ trợ thành lập nhiều chi, tổ, hội và tổ hợp tác sản xuất như: Tổ hợp tác chăn nuôi thuỷ sản xã Lục Ba, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi ong mật xã Phú Thịnh, Chi hội nghề nghiệp sản xuất, chế biến chè xóm Văn Cường 3, xã Phú Cường...

Hội Nông dân xã Phú Thịnh ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi ong mật xã Phú Thịnh. Ảnh: HND huyện Đại Từ cung cấp.

Các chi tổ hội nghề nghiệp sau khi thành lập đã cùng nhau xây dựng quy trình sản xuất chuẩn hóa, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn. Năm 2024, có tới 28.085 hộ, hội viên nông dân đã cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, đạt 101% so với kế hoạch. Đây là bước tiến quan trọng không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn nâng cao uy tín cho nông sản Đại Từ.

Khi liên kết, nông dân có lợi thế trong việc đàm phán giá đầu vào, đầu ra, giảm chi phí sản xuất, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Việc đẩy mạnh số lượng hội viên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã cùng với các chương trình hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho thấy đời sống của hội viên nông dân ngày càng ổn định và được nâng lên.

Việc thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp không chỉ khẳng định tính năng động, sáng tạo của nông dân trong thời kỳ hội nhập mà còn tạo tiền đề cho việc thành lập các hợp tác xã, góp phần đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Sự phát triển của các chi tổ hội nghề nghiệp đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kinh tế phát triển góp phần tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nông thôn mới ngày càng văn minh, hiện đại, đảm bảo an sinh xã hội.

Hội Nông dân huyện Đại Từ thành lập câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật"

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Đại Từ cũng đã tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". Việc thành lập câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" được coi là một hình thức sinh hoạt thiết thực, giúp bà con tiếp cận pháp luật một cách dễ hiểu, dễ thực hành. Mô hình này cụ thể hóa chủ trương đưa pháp luật về cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng và giữ gìn an ninh trật tự.

Hội Nông dân huyện Đại Từ ra mắt Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật". Ảnh: HND tỉnh Thái Nguyên

Để câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" hoạt động hiệu quả, ông Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo chuyên đề, phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến nông dân như đất đai, môi trường, hôn nhân gia đình, tín dụng, khiếu nại tố cáo, an ninh trật tự…

Bên cạnh đó, câu lạc bộ sẽ phát huy vai trò tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho hội viên khi có vấn đề pháp luật cần giải quyết. Một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động là sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng như Công an, Tư pháp, Thanh tra, Mặt trận, Đoàn thể nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền và hòa giải các mâu thuẫn tại cơ sở. Đồng thời, các nội dung, kiến thức pháp luật cũng sẽ được lồng ghép vào các phong trào thi đua và cuộc vận động lớn của Hội Nông dân như xây dựng nông thôn mới, sản xuất kinh doanh giỏi, bảo vệ môi trường….

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí, tài liệu và nguồn lực, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp, hỗ trợ Câu lạc bộ trong việc tập huấn, cập nhật văn bản pháp luật, và tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, rút kinh nghiệm và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả.

Ngoài ra, để câu lạc bộ thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, mỗi thành viên cần nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình. Các thành viên được khuyến khích chủ động tham gia sinh hoạt đầy đủ, tích cực phát biểu, đề xuất những nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương để Câu lạc bộ thật sự gần gũi, thiết thực với bà con nông dân.

Không những vậy, thành viên cần tích cực nghiên cứu, học tập, tiếp cận kiến thức pháp luật để nâng cao năng lực tuyên truyền và tư vấn pháp lý. Hơn nữa, cũng cần tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Chung quy, mỗi thành viên phải là tấm gương trong chấp hành pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công dân và là nhân tố nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa, là điểm tựa pháp lý cho cộng đồng dân cư tại cơ sở.