Hội Nông dân Khánh Hòa thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho hội viên, nông dân bị thiệt hại do mưa lũ

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức thăm hỏi, động viên và trao những món quà cho các hội viên, nông dân xã Nam Cam Ranh, xã Diên Điền (Khánh Hòa).

Tại nơi đến thăm, ông Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ những thiệt hại, mất mát mà bà con trên địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ. Đồng thời, đề nghị các hội viên, nông dân trên địa bàn cố gắng vượt qua khó khăn và ổn định sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ những thiệt hại mà bà con trên địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Nam Cam Ranh. Ảnh: Công Tâm

Ông Lê Quốc Toàn cho biết thêm, trong thời gian tới Hội Nông dân sẽ làm việc với các Ngân hàng đề xuất cơ chế khoanh nợ, giãn nợ các khoản vay đã đến hạn của bà con vùng lũ, giúp bà con giảm áp lực tài chính để tập trung vào sản xuất. Đồng thời, rà soát thực tế nhu cầu về cây trồng, vật nuôi để đề xuất có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người nông dân.

Ông Lê Quốc Toàn (áo xanh) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa hỏi thăm các hội viên bị ảnh hưởng do mưa lũ. Ảnh: Công Tâm

Thông tin với đoàn, anh Nguyễn Đình Thế (xã Nam Cam Ranh, Khánh Hòa) cho biết: "Từ nhiều năm qua cuộc sống của gia đình tôi gắn liền với con cá, con cua, tôm để trang trải nuôi con cái ăn học. Khi nước lũ từ thượng nguồn đổ về quá nhanh và mạnh hệ thống bờ bao kiên cố nhất cũng không thể trụ vững.

Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp vận động Công ty cổ phần công nghệ tưới Khang Thịnh trao 100 suất quà cho bà con nông dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Khánh Sơn. Ảnh: Công Tâm

"Lúc nước tràn qua bờ tôi chỉ biết đứng nhìn mà bất lực mùa màng, vốn liếng của cả năm trời, cả tiền vay mượn giờ coi như mất trắng. Tôi giờ chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng và khoản nợ từ đại lý cung cấp thức ăn. Nhìn ao cá bớp, cá mú loại lớn hàng tấn trước đây chuẩn bị cho thu hoạch trong ao giờ đây chỉ vỏn vẹn còn vài con, ao cua, tôm cũng bay theo dòng nước, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng" - anh Nguyễn Đình Thế nghẹn ngào nói.

Người dân vùng bị thiệt hại mưa lũ ở xã Khánh Sơn được xếp hàng trước khi đến nhận quà. Ảnh: Công Tâm

Ông Bùi Thanh Long - Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Cam Ranh cho biết, mưa lũ làm thiệt hại về nuôi trồng thủy hải sản trên địa bàn. Qua thống kê sơ bộ có 52 hộ hội viên nông dân nuôi tôm, cá, ốc bị thiệt hại; người bị thiệt hại ít nhất khoảng 5 triệu đồng và có hộ bị thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Hội Nông dân đề nghị các cấp khoanh nợ, giãn nợ cho các hội viên có vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân và vốn vay từ các ngân hàng. Đồng thời đề nghị hỗ trợ giống tôm, cá, ốc cho người dân trên địa bàn kịp thời để tái sản xuất.

Những phần quà do Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa trao tặng nhằm chia sẻ cho các hội viên nông dân trao tặng vượt qua khó khăn trong cuộc sống để ổn định sản xuất. Ảnh: Công Tâm

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp vận động Công ty cổ phần công nghệ tưới Khang Thịnh trao 100 suất quà cho bà con nông dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã Khánh Sơn. Bên cạnh đó, Công ty còn hỗ trợ miễn phí sửa chữa hệ thống tưới nước tiết kiệm cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ.