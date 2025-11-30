Nuôi cá trên ruộng lúa mùa nước nổi ở An Giang, cứ 1ha, dân kéo bắt lên 1 tấn cá mè, cá chép, thu lợi kép

Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang cho biết, hiện nay ở ấp 6A phát triển hơn 85 ha nuôi cá đăng quầng mùa nước nổi, chủ yếu nuôi cá mè và cá chép.

Xã đã vận động thành lập Tổ hợp tác nuôi cá đăng quầng (nuôi thủy sản đăng quầng là hình thức nuôi thủy sản sử dụng diện tích mặt nước ven bờ sông, kênh, rạch, đầm phá có ít nhất một mặt là lưới chắn) trên ruộng lúa ấp 6A với 29 hộ tham gia.

Nông dân áp dụng mô hình được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách lựa chọn cá giống khỏe, mô hình này có lợi thế tận dụng hoàn toàn nguồn thức ăn tự nhiên, nông dân chỉ đầu tư con giống.

Người dân ấp 6, xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang (địa phận huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang trước đây) đang kéo lưới thu hoạch cá nuôi trên đồng ruộng-mô hình nuôi cá đăng quầng trên ruộng lúa mùa nước nổi

Sau khoảng 3 đến 4 tháng nuôi, cá nuôi đạt trọng lượng khoảng 1 kg/con, giá bán bình quân 13.000 đồng/kg.

Trung bình mỗi ha nuôi cho thu hoạch khoảng 1 tấn cá thương phẩm, sau khi trừ chi phí, người nuôi lợi nhuận từ 9 - 10 triệu đồng.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mô hình nuôi cá trong ruộng lúa trống mùa nước nổi ở An Giang còn góp phần làm sạch đồng ruộng, giảm sâu bệnh, tái tạo đất trước vụ Đông Xuân và giữ cân bằng hệ sinh thái nhờ khai thác tự nhiên thân thiện.

Ông Nguyễn Văn Thiềm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang cho biết, những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết bất lợi nên người dân ấp 6A không sản xuất vụ lúa Thu Đông, thay vào đó sẽ đón thời điểm nước lũ tràn đồng để đăng quầng (vây lưới) thả nuôi các loại cá trên nền ruộng để tạo thu nhập.

Nông dân nuôi các loại cá như cá chép, cá mè, cá lóc, cá trê; trong đó, chủ yếu là cá mè và cá chép.

Ông Thiềm cũng cho hay, xã Vĩnh Hòa Hưng có diện tích đất nông nghiệp chiếm hơn 99%, nguồn nước ngọt ổn định quanh năm, đây là điều kiện thuận lợi để nông dân áp dụng mô hình nuôi cá đăng quầng trên đồng ruộng, vừa là mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, giúp tăng thu nhập.

"Thời gian tới, xã Vĩnh Hòa Hưng định hướng mở rộng phát triển diện tích nuôi cá trên đồng ruộng khoảng 400 ha.

Đồng thời, phối hợp các đơn vị chuyên môn xây dựng nhãn hiệu và hướng đến thành lập hợp tác xã thủy sản để tăng cường liên kết tiêu thụ, ổn định đầu ra cho vật nuôi; khuyến khích người dân phát triển chế biến cá đồng như làm khô, mắm, chả cá để tăng giá trị, lợi nhuận, tăng thu nhập cho bà con.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân xã phối hợp với ngành chuyên môn hướng dẫn người dân xây dựng thương hiệu, phát triển các sản phẩm đạt OCOP trong thời gian tới để phát triển bền vững ngành nghề", ông Nguyễn Văn Thiềm cho biết thêm.

