Hội Nông dân phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vận động hội viên tham gia các dự án nâng cấp hạ tầng đô thị

UBND phường Uông Bí có chủ trương nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị, bao gồm các dự án: Xây dựng tuyến mương thoát nước khu Thanh Sơn 4–5; nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu Thanh Sơn 7.

Thực hiện chủ trương của phường, Hội Nông dân phường Uông Bí đã tích cực phối hợp với các khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia, ủng hộ chủ trương.

Hội Nông dân phường Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp cùng các đơn vị tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các dự án nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị. Ảnh: Hội Nông dân phường Uông Bí

Cụ thể, dự án nâng cấp tuyến mương thoát nước khu Thanh Sơn 4–5 có chiều dài khoảng 510m, được xây dựng bằng bê tông cốt thép, có hệ thống cống hộp D1500 và rãnh B1500. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp giải quyết triệt để tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường tại khu Thanh Sơn 4–5, qua đó góp phần bảo đảm an toàn và cải thiện cảnh quan đô thị.

Còn dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu Thanh Sơn 7, dài khoảng 400m, mở rộng mặt đường lên 4,5–5,5m, có rãnh thoát nước, bó vỉa và hệ thống điện chiếu sáng. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cho người dân.

Theo Hội Nông dân phường Uông Bí, từ khi có chủ trương, Hội Nông dân phường đã tích cực phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công, các đơn vị tư vấn, và ba khu phố Thanh Sơn 5, 7, 9 để triển khai chủ trương của Tỉnh và phường Uông Bí.

Đến nay, Hội Nông dân phường Uông Bí đã tổ chức 4 buổi tuyên truyền nhằm thông tin rộng rãi đến người dân và hội viên nông dân về: Quy mô các dự án; tầm quan trọng của các dự án; lợi ích trực tiếp cho nhân dân trong khu vực và lợi ích xã hội lâu dài sau khi công trình đi vào hoạt động.

Hội Nông dân phường Uông Bí cũng phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phản ánh kịp thời tới chính quyền để đảm bảo quyền lợi, sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhân dân.

Bên cạnh các buổi tuyên truyền tập trung, Hội Nông dân phường Uông Bí còn lồng ghép tuyên truyền về chủ trương nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị trong cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng; tuyên truyền thông tin qua zalo, Facebook của Hội; đến trực tiếp một số hộ dân, hội viên để tuyên truyền, vận động.

Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường khu Thanh Sơn 7 (phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Hội Nông dân phường Uông Bí

Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân và hội viên nông dân cơ bản thống nhất, đồng tình ủng hộ chủ trương lớn của Tỉnh và phường. Đồng thời, tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc, cây trồng trên đất để thi công các công trình, góp phần nâng cấp, chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, hội viên nông dân phường Uông Bí còn tham gia giám sát việc triển khai công trình nhằm đảm bảo chất lượng.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân phường Uông Bí sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động quần chúng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể để cùng nhân dân chung tay xây dựng phường ngày càng xanh – sạch – đẹp, văn minh và hiện đại.